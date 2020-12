Sono molte le domande che i pensionati si stanno facendo in questo periodo: ci sarà davvero un aumento delle pensioni nel 2021? E, se sì, di quanto aumenterà la pensione? Insomma, come saranno le pensioni nel 2021? Prima di entrare nei dettagli delle novità delle pensioni per il 2021, e dunque di parlare di cifre e di quello che accadrà all’atto pratico nel portafoglio dei pensionati, facciamo un passo indietro e cerchiamo di fare chiarezza su cosa sono l’inflazione e la perequazione, concetti fondamentali per comprendere l’evoluzione della rivalutazione in materia di pensioni per l’anno a venire

Prima di entrare nei dettagli delle novità delle pensioni per il 2021, e dunque di parlare di cifre e di quello che accadrà all’atto pratico nel portafoglio dei pensionati, facciamo un passo indietro e cerchiamo di fare chiarezza su cosa sono l’inflazione e la perequazione, concetti fondamentali per comprendere l’evoluzione della rivalutazione in materia di pensioni per l’anno a venire.

Inflazione e deflazione, che cosa sono

L’Italia si basa su un sistema economico regolato dalla legge di domanda e offerta, sistema che si definisce economia di mercato e che, comunemente, conosciamo come capitalismo.

In questo tipo di sistema economico lo Stato interviene in maniera minima, con misure di protezione dell’economia molto limitate.

Nelle economie di mercato come quella italiana, i prezzi di servizi e beni possono cambiare da un momento all’altro, possono aumentare o diminuire.

Ed è a questo punto che entrano in gioco i concetti di inflazione e deflazione: quando i prezzi di servizi e beni aumentano molto si parla di inflazione, quando diminuiscono si parla di deflazione.

L’inflazione è una voce molto importante dello stato di salute di un Paese, perché condiziona non solo il potere d’acquisto delle famiglie, ma anche lo sviluppo dell’economia in generale e la politica economica e monetaria delle banche centrali.

Infatti, la conseguenza dell’inflazione, quindi dell’aumento generale dei prezzi di servizi e beni, è l’abbassamento del valore della moneta.

Ad esempio, con 10 euro si possono comprare meno cose rispetto a quando l’inflazione non c’era o era bassa, perché il valore reale dell’euro è diminuito rispetto a quando il fenomeno non c’era o era contenuto.

Va da sé che ci sono alcune variazioni di prezzo molto più importanti di altre, per esempio su beni e servizi di prima necessità, di cui nessuno può fare a meno, come l’elettricità.

Quando parliamo di inflazione dobbiamo tenere a mente anche un altro fenomeno: non tutte le persone comprano le stesse cose.

Per fare un esempio pratico, alcuni mangiano carne e usano i mezzi pubblici; altri sono vegetariani o vegani e hanno una macchina.

Questo fenomeno, cioè la diversificazione dei prodotti acquistati dalle persone, viene definito in gergo abitudine di spesa media e determina il valore da dare ai beni e servizi quando si misura l’inflazione.

Nello specifico, per misurare l’inflazione, si tiene conto di tutto ciò che, mediamente, le famiglie comprano, e quindi:

cibo, benzina, prodotti sanitari e medicine, trasporti, acqua, elettricità (generi di prima necessità)

abbigliamento, calzature, elettrodomestici, dispositivi tecnologici, mezzi di trasporto (beni durevoli)

affitti, assicurazioni, servizi per il benessere e la cura di corpo e capelli (servizi)

Il paniere di consumo

Tutti i servizi e i beni che le famiglie comprano nell’arco di un anno si rappresentano in quello che, tecnicamente, si chiama paniere o paniere di consumo.

Nel paniere ci sono tante voci quanti sono i beni e i servizi acquistati mediamente dalle famiglie in un anno.

Su queste voci si calcola l’inflazione: in particolare, il tasso d’inflazione corrisponde al prezzo del paniere totale, sommando tutti i prezzi delle voci di spesa, in uno specifico mese dell’anno rispetto allo stesso mese dell’anno prima.

L’inflazione, come si calcola

Abbiamo detto che l’inflazione si calcola sulla base dei prezzi delle voci contenute nel paniere di consumo.

Per calcolarla, si formula un indice dei prezzi al consumo che viene fatto dall’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica.

Per formulare l’indice dei prezzi al consumo, l’ISTAT prende in considerazione tre fattori:

come variano nel tempo i prezzi dei servizi e dei beni che comprano sul mercato le persone singole (NIC – Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l’intera Collettività)

come variano nel tempo i prezzi al dettaglio dei servizi e dei beni che comprano le famiglie dei lavoratori dipendenti (FOI – Famiglie Operai e Impiegati)

il prezzo pagato effettivamente dalle persone per beni e servizi, prendendo in considerazione anche sconti e offerte (IPCA – Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea)

Perché inflazione e deflazione sono indicatori fondamentali per uno stato

L’IPCA, l’indice dei prezzi al consumo per i Paesi dell’Unione Europea, è un valore fondamentale per l’economia degli stati membri, tra cui l’Italia.

Lo è perché permette di stabilire la continuità di presenza o l’ingresso di uno stato all’interno dell’Unione Economica e Monetaria (UEM), lo sviluppo del mercato unico dell’Unione.

Non solo, questo indice è usato dalla Bce, la Banca centrale europea, per lo sviluppo della politica monetaria dell’Europa, il cui obiettivo è mantenere stabili i prezzi in tutti gli stati membri.

Se i prezzi sono stabili l’economia e l’occupazione dei Paesi dell’Unione saranno stabili.

Se l’inflazione aumenta, le famiglie perdono potere d’acquisto e quindi diventano più povere.

Se si sviluppa un fenomeno di deflazione, cioè i prezzi di servizi e di beni diminuiscono troppo, l’economia si blocca, perché le aziende producono in perdita, cioè non riescono a coprire i costi per produrre i loro beni e servizi, ed entrano in crisi.

Per tutti questi motivi le banche centrali hanno un tasso di inflazione sul quale basare la propria politica economica e monetaria.

In particolare, l’obiettivo della Bce è portare il tasso d’inflazione a un valore vicino ma comunque più basso del 2%.

Perequazione, che cos’è?

A questo punto sarà più facile comprendere il concetto di Perequazione.

La Perequazione è l’aumento delle pensioni correlato all’inflazione, ma a determinate condizioni.

In pratica la Perequazione è la rivalutazione della cifra delle pensioni in relazione all’inflazione di anno in anno: l’importo della pensione viene adeguato all’aumento del costo della vita secondo quanto indicato nel rapporto dell’ISTAT.

L’obiettivo della Perequazione è mantenere (e proteggere) il potere d’acquisto dei pensionati.

La rivalutazione dell’importo della pensione si fa su tutte le pensioni che fanno capo alla previdenza pubblica: le pensioni dirette – pensione anticipata e pensione di vecchiaia -, e le pensioni indirette – ad esempio la pensione ai superstiti -.

La rivalutazione delle pensioni nel 2021

Con l’articolo 1 comma 477 della legge 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020) dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 si è decretato che le fasce di trattamento fino a quattro volte il minimo Inps siano rivalutate nella misura del 100% dell'inflazione anziché al 97% (Circolare inps 46/2020).

Con la nuova Legge di Bilancio 2021 dall’articolo sopra citato è stata tolta la dicitura

Per il periodo 2020/2021

Sostituendola con

Per il periodo 2020/2022

Quindi, dal 1° gennaio 2023 le pensioni dovrebbero tornare a essere rivalutate con criteri più favorevoli.

Cosa che al momento non si può dare per certa, a causa della pandemia di Covid-19 che ha colpito non solo l’Italia ma il mondo intero.

Come saranno le pensioni nel 2021?

Il 16 novembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha redatto l’abituale decreto di fine anno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 novembre, nel quale si parla dell’aumento delle pensioni previsto per l’anno 2021.

Il decreto prevede la percentuale dell’inflazione per il 2021 a partire dall’analisi delle pensioni assegnate nel 2020 rispetto al 2019, e fissa il tasso di adeguamento all’inflazione delle pensioni, che viene definito rivalutazione, per il 2021.

In pratica: la rivalutazione delle pensioni per il 2020 è stata pari allo 0,5%, ma la previsione del decreto ministeriale del novembre 2019 era stata dello 0,4%.

La previsione della rivalutazione per il 2021 è invece stata fissata allo 0,0%, sempre sulla base del tasso di inflazione del 2020.

In realtà il tasso previsionale dell’inflazione è stato registrato in negativo dello 0,3%, ma il valore del tasso di perequazione non può risultare inferiore a zero, per questo è stato adeguato allo 0,0%.

Con il decreto del 16 novembre 2020 è stato corretto il tasso allo 0,5% per l’anno 2020 che, invece, era stato previsto allo 0,4%.

Questa correzione è stata fatta per permettere il conguaglio dello 0,1% alle pensioni per il 2021.

In sostanza, le pensioni aumenteranno dello 0,1% rispetto alla cifra assegnata fino al 31 dicembre 2019.

Il che significa che, nel mese di gennaio 2021, verrà riconosciuta una somma in più che contiene tutte quelle non erogate nel 2020, proprio perché il tasso era stato fissato allo 0,4%, mentre con l’ultimo decreto ministeriale è stato alzato allo 0,5%.

Tenendo in considerazione il fatto che la somma una tantum riconosciuta non è che un incremento di 1 o 2 euro lordi al mese, quindi in totale non più di una cifra che oscilla tra i 10 e i 25 euro, vediamo all’atto pratico cosa succederà alle pensioni a gennaio 2021.

Cifra pensione inferiore 4 volte il trattamento minimo INPS 100%

Cifra pensione superiore a 4 volte ma inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS 77%

Cifra pensione superiore a 5 volte ma inferiore a 6 volte il trattamento minimo INPS 52%

Cifra pensione superiore a 6 volte ma inferiore a 8 volte il trattamento minimo INPS 47%

Cifra pensione superiore a 9 volte il trattamento minimo INPS 40%

Cerchiamo di spiegare questi dati in maniera facile: se, per esempio, un pensionato prende una pensione il cui importo è superiore a 4 volte ma inferiore a 5 volte la cifra di pensione minima stabilita dall’INPS, dal 1° gennaio 2021 riceverà uno 0,385% in più invece che uno 0,308%.

Da 1.250,00 euro nel 2020, la cifra aumenterà di 1 euro già a gennaio 2021, quindi in un anno ci sarà un incremento di 12 euro.

Si tratta di cifre irrisorie, è vero, ma non è compito nostro entrare nel merito dell’operazione di rivalutazione degli importi pensionistici per il 2021.

Questo articolo vuole semplicemente essere una guida comprensibile di quello che accadrà ai pensionati nel 2021, con la speranza che gli anni a venire portino migliori condizioni economiche per tutti, una volta che l’emergenza sanitaria si sarà risolta.