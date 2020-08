Entrerà in vigore il 1º gennaio 2021 la nuova riforma in materia di pensioni. I nodi da sciogliere sulle novità da introdurre con la nuova riforma riguarderanno in particolare l’addio alla formula tanto famosa quanto discussa Quota 100 e l’approvazione di nuovi mini-tagli sulle pensioni. Ecco tutti i dettagli su come sarà strutturata la nuova riforma pensioni e cosa cambierà.

È ormai chiaro che il 2021 sarà un anno caratterizzato da importanti novità in materia di pensioni che sarà introdotta con la nuova Legge di Bilancio. Il dibattito del Governo italiano sull’età di pensionamento e sull’ipotesi di un addio definitivo alla famosa Quota 100, approvata con il decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019, è ormai diventato accesissimo.

Tra gli aspetti che potrebbero segnare maggiormente la nuova riforma pensioni vi sono anche i possibili tagli sugli assegni delle pensioni, ad esclusione di alcuni casi, e l’introduzione di una nuova formula che permetterà a migliaia di cittadini italiani di uscire dal mondo del lavoro in maniera anticipata, basata sul funzionamento della Quota 41.

Il bisogno di un'urgente riforma pensioni è stata espressa in Commissione Lavoro al Senato, dal segretario confederale Uil, Domenico Proietti, il quale ha sostenuto fortemente la necessità di:

un intervento che oltre a riallineare il sistema previdenziale italiano a quello che avviene in Europa, si configura come uno strumento importante per garantire una tutela alle persone che saranno espulse dal mercato del lavoro a causa delle conseguenze economiche del Coronavirus.

Ecco dunque nel dettaglio quali saranno tutte le novità che probabilmente andranno a caratterizzare la nuova riforma pensioni che entrerà in vigore il 1º gennaio 2021.

Quali saranno i nuovi tagli alle pensioni

Una delle principali novità che contraddistinguerà la nuova riforma pensioni 2021 riguarderà l’introduzione di alcuni tagli sugli assegni pensionistici.

A questo proposito, secondo quanto già approvato con un nuovo decreto-legge datato il 1º giugno 2020 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a partire dal 1º gennaio del prossimo anno scatteranno alcune modifiche sui valori relativi ai coefficienti utilizzati al fine del calcolo in merito alla quota contributiva pensionistica, basato sui contributi versati dai lavoratori italiani.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto relativo ai coefficienti, si verifica una riformulazione dei coefficienti relativi al biennio 2021/2022, che subiranno un mini taglio.

Di quanto diminuirà la pensione

In seguito alla decisione da parte del Ministero del Lavoro relativa al ribasso del coefficiente per il calcolo pensioni, il valore che prima oscillava tra il 4,20% per i contribuenti con un’età anagrafica pari a 57 anni e 6,15% per i lavoratori italiani che decidono di lasciare il lavoro a 71 anni, adesso è diminuito raggiungendo rispettivamente i valori del 4,186% e 6,466%.

L’abbassamento dei coefficienti utilizzati per il calcolo della quota contributiva sta a significare che gli assegni previdenziali subiranno inevitabilmente un piccolo taglio. La portata del taglio che investirà le pensioni non è enorme, ma si stima potrebbe aggirarsi intorno ai valori tra lo 0,4% e lo 0,7%.

Chi potrebbe essere escluso dai tagli

Secondo quanto previsto dal decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno 2020 in merito ai cambiamenti sulle pensioni e la modifica del coefficiente per il calcolo, per il momento il tagli sugli assegni pensionistici riguarderanno soltanto il prossimo biennio.

Ciò significa che il taglio sulle pensioni andrà a coinvolgere solo quei lavoratori italiani che decideranno di lasciare il mondo del lavoro a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.

A questo proposito, le pensioni resteranno invariate sia per coloro che rientrano già nella categoria di pensionati, dunque che hanno già iniziato ad usufruire del trattamento previdenziale, che per i cittadini italiani che potranno andare in pensione entro il 31 dicembre di quest’anno.

Quota 100: come funziona

Un altro aspetto fondamentale in materia pensioni che il Governo italiano dovrà chiarire prima della fine dell’anno vigente, riguarda la fine della Quota 100.

Infatti, la misura introdotta in via sperimentale in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2019, vedrà il suo termine il 31 dicembre 2021.

Con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, erano state disposte nuove indicazioni in merito ai requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per alcune categorie di lavoratori italiani.

Infatti la formula prevista con la Quota 100 avrebbe permesso, senza alcun tipo di penalizzazione finale sull’assegno pensionistico, un’uscita anticipata dal mondo del lavoro per i cittadini italiani che godevano di almeno 38 anni contributivi e con un’età anagrafica di almeno 62 anni.

Era inoltre stata prevista un’uscita anticipata attraverso il meccanismo della finestra di uscita, pari a tre mesi per coloro che lavorano per il settore privato e a sei mesi per gli appartenenti a quello pubblico.

Cos’è la Quota 41

Con la nuova riforma pensioni 2021, è plausibile che la formula della Quota 100 sia radicalmente sostituita con una nuova formula, quella della Quota 41.

Il funzionamento della Quota 41 è basato sull’idea di una pensione anticipata totalmente contributiva, dove tutti i lavoratori italiani con almeno 41 anni di contributi possono fare richiesta della pensione anticipata, indipendentemente da quella che è la loro età anagrafica al momento della domanda.

Flessibilità in uscita a 62 anni

Un’ulteriore novità che potrebbe essere introdotta con la nuova riforma pensioni del prossimo anno, potrebbe riguardare anche la concessione di una maggiore flessibilità in uscita per tutti i lavoratori italiani che intendono uscire dal mondo lavorativo in maniera anticipata.

In effetti, anche in seguito alla crisi economica provocata dall’arrivo in Italia del Coronavirus, il mondo del lavoro risulta segnato da una condizione critica a causa dell’elevato tasso di disoccupazione che, secondo le previsioni ISTAT, salirà vertiginosamente nei prossimi anni.

A tutela dei lavoratori e cittadini italiani emerge la necessità di garantire una pensione dignitosa anche per coloro che non raggiungono i 41 anni di contributi ma che desiderano uscire dal mondo del lavoro.

A tal proposito, tra i possibili cambiamenti ci potrebbe essere quello di concedere la pensione anticipata ai contribuenti italiani con un’età anagrafica pari almeno a 62 anni, che potrebbe così andare a risolvere la problematica del funzionamento della formula Quota 41 che non prende in considerazione l’età del lavoratore.

Come si può richiedere la pensione

Indipendentemente da come sarà approvata e strutturata la nuova riforma pensioni che andrà in vigore a partire dal 1º gennaio 2021, si potrà comunque richiedere la pensione attraverso diverse modalità, già previste per l’anno vigente.

Infatti, i cittadini italiani in possesso di determinati requisiti contributivi ed anagrafici, che intendono abbandonare il mondo del lavoro per poter usufruire della pensione, possono farne domanda tramite alternativamente tre metodi diversi.

Una prima opzione per inviare la domanda per la pensione è quella telematica, tramite cui i contribuenti italiani possono fare richiesta direttamente accedendo al portale online dedicato dell’Inps, facendo il login con le proprie credenziali personali.

Un altro modo è quello di fare la richiesta per la pensione telefonando al numero verde messo a disposizione dall’Inps, o ancora, in alternativa i cittadini italiani potranno contattare gli intermediari autorizzati, come ad esempio il CAF, Patronati o Commercialisti.

Insieme alla presentazione della domanda per la richiesta di pensionamento, il contribuente italiano dovrà inviare in allegato anche alcuni documenti essenziali, quali la copia del proprio documento di identità, l’autocertificazione dello stato del proprio nucleo familiare e del suo stato civile, documentazione riferita alla propria situazione assicurativa e lavorativa. Inoltre nel caso in cui il richiedente sia spostato, sarà necessario allegare anche la copia relativa ai dati anagrafici e codice fiscale del coniuge.