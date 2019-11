Silvia Dall’Angelo, Senior Economist di Hermes Investment Management, spiega che i crescenti dubbi sulla sostenibilità dell'attuale espansione economica hanno reso urgente un dibattito sulla risposta globale alla prossima recessione. Dopo anni in cui ci siamo focalizzati sulla politica monetaria, l'opportunità legata ad una politica fiscale più attiva e il relativo interesse hanno certamente guadagnato terreno.I propositori di una risposta più coraggiosa in materia di politica fiscale sono emersi da scuole di pensiero più o meno ortodosse, riconoscendo un nuovo spazio comune. Adottare un approccio di attivismo fiscale non richiede un ricorso alla teoria monetaria (MMT) o all’helicopter money. Né dovrebbe consentire ai governi di indebitarsi senza limiti o di evitare riforme strutturali urgenti laddove necessario. Tale gestione della politica fiscale richiede piuttosto una valutazione pragmatica della realtà economica attuale e del ruolo che il debito pubblico può svolgere nel sostenere la crescita in un contesto caratterizzato da sfide urgenti a lungo termine (produttività debole e in calo, crescenti disuguaglianze), tensioni commerciali, un universo in espansione di debito con rendimento negativo e un'espansione economica ormai a fine ciclo. Come ha recentemente sottolineato l'ex capo economista del FMI Olivier Blanchard, i costi fiscali e sociali del livello elevato di debito pubblico sono bassi e rimarranno tali fintanto che i tassi di interesse sono inferiori ai tassi di crescita nominali. Finché i governi potranno continuare a rinnovare il debito, con l’emissione di nuovo debito per pagare gli interessi, e la crescita della produzione supererà il tasso di interesse, i rapporti debito/PIL diminuiranno nel tempo anche in assenza di un aumento delle tasse.