Anche per il 2021 - grazie alla Legge di Bilancio - sono in arrivo numerosi bonus per sostenere la crisi portata dal coronavirus. Dalle famiglie alle imprese fino ai lavoratori, i nuovi beneficiari degli incentivi sono tantissimi. Ecco la guida completa ai nuovi bonus per il prossimo anno.

Il Governo ha introdotto per tutta la durata del 2020 numerosi bonus a sostegno di famiglie, imprese, lavoratori e aziende, cercando di mitigare gli effetti che la crisi pandemica ha comportato per l’economia italiana. Moltissimi settori hanno registrato cali di vendita notevoli, ma un poderoso sostegno è giunto grazie allo Stato, che ha erogato denaro alle aziende per poter investire nella crescita.

Diversi incentivi si sono rivelati vincenti: ad esempio il pacchetto di bonus casa, il superbonus al 110% e il sismabonus, oppure gli incentivi per l’acquisto di auto ibride o elettriche, o ancora i diversi tipi di congedo parentale o bonus baby-sitter ai quali i genitori hanno potuto aggrapparsi in piena pandemia. Altri bonus, invece, non sono stati sfruttati secondo le aspettative o sono arrivati troppo tardi: ad esempio il bonus vacanze o il bonus sanificazione (i cui fondi si sono rivelati nel primo caso troppo generosi e nel secondo caso insufficienti), oppure il bonus mobilità con un click day che ha lasciato a bocca asciutta diversi potenziali beneficiari, o ancora la cassa integrazione che ha raggiunto i lavoratori in modo tardivo rispetto alle necessità.

Tuttavia, grazie alla Legge di Bilancio 2021, tantissime agevolazioni sono state confermate anche per il prossimo anno. Si tratta di un pacchetto da 38 miliardi di euro con all’interno tantissimi nuovi bonus e altrettante conferme che hanno necessitato un nuovo scostamento di bilancio.

Ecco quali saranno le novità per il prossimo anno, chi saranno i beneficiari dei nuovi bonus e quali incentivi sono stati prorogati per il successo ottenuto nel corso del 2020.

Legge di Bilancio 2021: i bonus in arrivo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato “salvo intese” – lo scorso 18 ottobre 2020 – la Legge di Bilancio per il 2021. Toccherà ora al Parlamento licenziare il provvedimento entro il 31 dicembre 2020. Il testo contiene al suo interno 248 articoli che riguardano il lavoro, le pensioni e le famiglie, oltre a un poderoso sostegno all’economia italiana attraverso l’introduzione di nuovi bonus anche per il prossimo anno.

A partire dalla lotteria degli scontrini, in partenza da gennaio 2021, ci saranno anche il bonus bebè, il bonus cashback (da dicembre 2020) e dal 1° luglio 2021 approda in Italia l’assegno unico per i figli under 21 a carico dei genitori. E ancora: il Governo ha rifinanziato tutto il pacchetto dei bonus casa anche per il 2021, oltre a stanziare altri fondi per il bonus vacanze e per il buono mobilità. Confermati anche la cassa integrazione e il bonus assunzioni per gli under 35, per il Sud e per le donne.

Infine, la Manovra finanziaria del prossimo anno pare possa introdurre anche misure a favore degli enti locali, delle Regioni, del lavoro pubblico e persino degli impiegati nella Pubblica Amministrazione. Per quanto concerne, invece, le pensioni sono state confermate le proroghe di Opzione Donna e Ape Sociale (con qualche lieve modifica), mentre le rivalutazioni sugli assegni pensionistici sono slittate al 2023.

Bonus casa confermato nella Legge di Bilancio 2021

La prima conferma, introdotta dalla bozza della Legge di Bilancio per il 2021, è la proroga dell’intero pacchetto dei bonus casa, ovvero gli incentivi che hanno permesso a migliaia di italiani di ristrutturare i loro immobili ottenendo sconti e detrazioni Irpef.

Se il Superbonus al 110% era già stato prorogato dal Decreto Rilancio a tutto il 2021, si dovranno attendere i soldi del Recovery Fund per ricevere una successiva conferma. L’ecobonus casa, infatti, permette di ricevere una detrazione sulle spese sostenute per il rifacimento della propria abitazione. In particolare, le aliquote da applicare saranno le medesime di quest’anno:

Detrazione fino al 50% per le schermature solari, per gli interventi sugli infissi o sulla biomassa;

Detrazioni fino al 65% per tutte le altre tipologie di intervento.

La spesa massima che è possibile detrarre ammonta a 96.000 euro. Ma sono stati prorogati anche il bonus ristrutturazione edilizia, il bonus mobili ed elettrodomestici, il bonus verde e quello per i giardini e il terrazzo. E ancora: confermati per il 2021 anche il bonus facciate, il bonus caldaie a condensazione, il bonus unico per i condomini, il bonus tende da sole e il bonus condizionatori.

Lavoro: bonus assunzioni under 25 e bonus Sud Italia

Per quanto riguarda il fronte lavoro, invece, la Legge di Bilancio introduce sgravi poderosi per tutti quei datori di lavoro che decideranno di investire nei giovani. Infatti, i primi tre anni di contributi previdenziali saranno azzerati per tutti i datori di lavoro che assumeranno giovani under 35 anni. L’importo massimo versabile è di 6.000 euro all’anno. Azzerato quindi il requisito dei 30 anni di età: la decontribuzione al 100% sarà valida per tutte le assunzioni di giovani che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età.

Sono stati, però, fissati ulteriori limiti allo sfruttamento del bonus: le aziende che ne vorranno usufruire non dovranno aver licenziato nessun dipendente nei sei mesi precedenti la richiesta e non dovranno licenziare alcun lavoratore nemmeno nei nove mesi successivi l’assunzione del giovane under 35.

A questo primo incentivo sulle assunzioni, inoltre, se ne aggiunge un altro riservato, però, soltanto alle aziende che operano nel Sud Italia. Lo potranno richiedere gli imprenditori le cui imprese hanno la sede fiscale e operative nelle seguenti Regioni: Basilicata, Campania, Abruzzo Molise, Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria. Il bonus consiste, dunque, in un esonero contributivo fino a un massimo di 48 mesi.

Infine, per sostenere anche il lavoro femminile e combattere la disoccupazione rosa, il Governo ha pensato di introdurre anche il bonus donne disoccupate. Gli sgravi contributivi per le aziende che assumeranno donne al loro interno sono pari al 100% per tre anni fino a un massimo di 6.000 euro di versamenti per ciascun anno.

Bonus cashback e lotteria degli scontrini da gennaio 2021

Il bonus cashback è in arrivo già a partire da dicembre 2020 e sarà riservato a tutti gli esercenti che accetteranno pagamenti con la moneta elettronica (bancomat, carte di credito o di debito, ecc…). Come funziona? A fronte di un tetto massimo di spesa pari a 3 mila euro, viene restituito il 10% - ogni 6 mesi – delle transazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. Il rimborso massimo è di 300 euro all’anno, erogabili in due tranche da 150 euro ogni 6 mesi; mentre il numero minimo di transazioni da effettuare è 50 al semestre (100 all’anno).

Da gennaio 2021, invece, sbarca la lotteria degli scontrini, ovvero una serie di estrazioni a cadenza settimanale, mensile o annuale, riservate a coloro che effettueranno i pagamenti con carte di credito o debito, con bancomat o sfruttando metodi di pagamento tracciabili. Ogni euro di spesa equivale a 1 biglietto: i premi vanno da 30.000 euro fino a 100.000 euro. Infine, vi sarà anche un premio annuale pari a 5 milioni di euro e un premio per la lotteria cashless pari a 1 milione di euro.

Famiglie: doppia sorpresa con il bonus bebè e l’assegno unico

Confermato anche per il 2021 il bonus bebè, ovvero l’agevolazione spettante a tutti i genitori che adottano un figlio o che mettono al mondo un bimbo dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. Per il 2021 sono stati stanziati 340 milioni di euro, che saliranno invece a 400 milioni per il 2022.

L’assegno viene corrisposto per un anno con cadenza mensile e varia al variare del reddito posseduto dal nucleo familiare. Si parte da un minimo di 80 euro (per i redditi superiori ai 40.000 euro) per poi passare a 120 euro al mese (per i redditi compresi tra i 7.000 e i 40.000 euro all’anno), fino a un massimo di 160 euro al mese per i redditi più bassi (fino a un massimo di 7.000 euro all’anno). Confermato anche il bonus asilo nido fino a un’erogazione massima di 3.000 euro.

Una novità in arrivo dal 1° luglio 2021, invece, è l’assegno unico per i figli a carico, ovvero un contributo da un minimo di 50 euro fino a un massimo di 250 euro per tutte le famiglie che hanno al loro interno un bambino o ragazzo che abbia un’età inferiore ai 21 anni e che risulti a carico dei genitori. Lo stanziamento complessivo per il 2021 è di 3 miliardi di euro, mentre per il 2022 le risorse aumenteranno fino a 6 miliardi. L’assegno unico viene corrisposto a partire dal settimo mese di gravidanza a tutte le famiglie italiane, comunitarie o extra comunitarie (se in possesso di un regolare permesso di soggiorno).

La sorpresa per le famiglie è la possibilità di richiedere – in presenza dei requisiti – sia il bonus bebè sia l’assegno universale. Infine, per il 2021 è stata confermata la possibilità di usufruire del congedo di paternità fino a un massimo di 7 giorni.

Bonus mobilità e bonus vacanze

La Legge di Bilancio per il 2021 ha previsto la possibilità di rifinanziare due bonus già inseriti nei primi Decreti a sostegno dell’economia. Si tratta, in particolare, del bonus mobilità e del bonus vacanze.

Per quanto riguarda, in particolare il bonus bici e monopattini, pare che le risorse a disposizione saranno – per il 2021 – pari a 100 milioni di euro. Il credito verrà finanziato dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2. Grazie al bonus mobilità i cittadini potranno ottenere uno sconto o un rimborso fino al 60% sulla spesa sostenuta per l’acquisto si biciclette con pedalata assistita, monopattini elettrici, handbike, o altri mezzi sostenibili. La soglia massima di spesa effettuabile è di 500 euro.

Infine, per quanto concerne il bonus vacanze, pare che l’estensione voglia favorire gli spostamenti degli italiani all’interno del territorio nazionale. La nuova scadenza per la fruizione del credito è quindi il 31 dicembre 2021 e gli importi spettanti a ciascuna famiglia saranno i medesimi previsti dai Decreti precedenti. Per le famiglie composte da una sola persona il bonus avrà un importo pari a 150 euro, per i nuclei fino a 2 persone aumenterà a 300 euro, mentre per le famiglie con tre o più persone il bonus sarà di 500 euro.