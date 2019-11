Nonostante il settore immobiliare sia in ripresa, e l’ammontare complessivo dei mutui, stando alle statistiche di ABI, sia in aumento, in Italia si registra un significativo rallentamento nel numero dei mutui erogati rispetto allo scorso anno: è questo il risultato dell’analisi condotta dall’Osservatorio Experian.

Lo studio, che ha preso in considerazione i dati relativi all’erogazione di nuovi mutui in Italia nel periodo primo semestre 2018 – primo semestre 2019, mette in luce una diminuzione in quasi tutte le fasce di età.

Ma vediamo più da vicino i risultati dell’analisi.

Nel primo semestre 2019 e rispetto al primo semestre 2018, è in calo l’erogazione dei mutui per quattro delle cinque categorie analizzate con una corrispondente diminuzione della media degli importi erogati superiore al 4%.

-24,15% per i Senior (fino al 1945);

-19,97% per i Baby Boomer (1945-1960);

-14,35% per la Generazione X (1960-1980);

-1,85 per la Generazione Y o Millennial (1981-1995).

Unico segno positivo per la Generazione Z (dal 1995), con un +18,97%. Scende tuttavia la media dell’importo concesso, da 94.874 a 81.858 euro.

La Lombardia, sul podio delle regioni con il maggior numero di mutui erogati seguita da Emilia-Romagna e Lazio, manifesta comunque un calo di erogazioni pari quasi al 6%.

Le regioni che registrano i cali maggiori sono il Trentino-Alto Adige (quasi il 30%), e il Friuli-Venezia Giulia e il Molise, entrambe attestate su un -20%.

Uomini e donne viaggiano paralleli, con un calo rispettivo del 10% e dell’11%.