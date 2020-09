Mentre il Senato Usa, come Wall Street, si ferma per il Labor Day (la Camera riaprirà invece solo il 14 settembre), cresce il numero di osservatori che non ritiene che un nuovo piano di stimolo all'economia, colpita dall'epidemia di coronavirus, possa concretizzarsi. Anzi, in molti credono che se ne riparlerà solo dopo l'appuntamento cruciale del 3 novembre con le elezioni presidenziali. I Democratici, forti dei sondaggi che danno ancora in vantaggio Joe Biden, preferiscono lasciare la patata bollente a Donald Trump che, da parte sua, avrebbe optato perché il tema non sia al centro della sua campagna.

Servono ancora aiuti con la disoccupazione in calo?

Un fattore che contribuisce a questa freddezza nei confronti del dibattito sui nuovi aiuti sono i dati sul lavoro diffusi venerdì (il tasso di disoccupazione Usa è calato dal 10,2% all'8,4%). “Per quanti, dopo aver votato per fare esplodere il deficit di bilancio, si sono improvvisamente ricordati di non gradire il welfare pubblico, questo rapporto potrebbe rafforzare la determinazione nell'impedire che un altro stimolo sia approvato, poiché la necessità non è così grande", ha spiegato Joel Naroff, president e chief economist di Naroff Economics, secondo quanto riporta MarketWatch.

Pelosi e Mnuchin concordi? Solo sullo shutdown

Altro fattore cruciale sono le notizie arrivate nella notte di giovedì, che indicano Nancy Pelosi, speaker della House of Representatives (la Camera Usa), e Steven Mnuchin, U.S. Secretary of the Treasury (il ministro del Tesoro Usa), concordi nell'evitare lo shutdown dell'amministrazione federale, in vista della scadenza degli attuali finanziamenti il 30 settembre. Se l'intesa Pelosi-Mnuchin reggerà e una risoluzione per finanziare il governo sarà approvata, "non ci sono altre leggi obbligatorie su cui fare un passaggio prima che il Congresso si congedi per le elezioni", ha sottolineato Henrietta Treyz, responsabile delle ricerche di politica economica per Veda Partners. Per altro "i Repubblicani al Senato sono già molto a disagio con il disavanzo record che il Congresso ha approvato quest'anno, e una disoccupazione inferiore al 10% dà loro un motivo in più per rifiutare altre spese da qui in poi", aggiunge Treyz. Il tutto con buona pace dei mercati, soprattutto asiatici, che nelle scorse settimane avevano beneficiato proprio dell'ottimismo per un nuovo piano di stimolo Usa.