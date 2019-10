Ken Orchard, gestore del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond, T. Rowe Price, spiega che il sentiment nei confronti dell’economia globale sta iniziando a cambiare. Finora nel 2019, i mercati si sono focalizzati soprattutto sui timori legati a una possibile recessione e sulle politiche di allentamento delle banche centrali, che sono state di supporto per gli asset a scadenza più lunga, come i Titoli di Stato di alta qualità, i bond societari investment grade e le obbligazioni high yield con rating BB. Tuttavia, i timori nei confronti di una possibile recessione stanno iniziando a diminuire e, sebbene le banche centrali continueranno probabilmente con le politiche di easing, queste non potranno superare un certo limite. Il taglio dei tassi di ieri da parte della Fed potrebbe essere l’ultimo per un certo periodo. L’azione della Bce è limitata: potrebbe tagliare i tassi di altri 10 punti base, con preoccupazioni tuttavia per i possibili effetti collaterali sul sistema bancario. È quindi possibile che l’easing delle banche centrali lascerà presto il posto a un periodo in cui i tassi resteranno fermi.

Ci troviamo all’inizio di un periodo di cambiamenti - spiega Ken Orchard -. I recenti sviluppi positivi nel dialogo tra Stati Uniti e Cina hanno aumentato la fiducia, anche se persiste una certa cautela in questo ambito. Nonostante alcune organizzazioni internazionali stiano tagliando le loro stime per la crescita economica, il nostro team ha recentemente aumentato le previsioni per la crescita europea e statunitense nel 2020, sulla base delle condizioni finanziarie più accomodanti rispetto all’anno scorso. Ciò significa che il contesto per gli investimenti probabilmente cambierà.