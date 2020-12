I dati OCSE certificano ciò che il cittadino italiano già percepiva in modo netto. Le tasse nella penisola sono molto alte, tra le più alte al mondo. E purtroppo la sensazione è che, a fronte di un sacrifico alto, servizi e infrastrutture garantiti dallo Stato non siano di pari livello

OCSE: pressione fiscale in live calo

Oggi l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha pubblicato il rapporto Revenue Statistics 2020, un documento rilasciato annualmente dove sono riepilogati i dati sui livelli di tassazione nei Paesi aderenti all'Organizzazione nel 2019. La pressione fiscale, calcolata come rapporto tra tasse e PIL, si è attestata in media al 33,8%, facendo segnare una lieve diminuzione rispetto al 33,9% registrato nel 2018. Si è trattato della prima diminuzione dal 2009, ovvero dalla grande crisi finanziaria.

Italia quinta in classifica con pressione fiscale in aumento

L'Italia si colloco al quinto posto nella poco esaltante graduatoria dei Paesi più tassati a pari merito con l'Austria: per entrambi la pressione fiscale è risultata essere pari al 42,4%. Per l'Italia si è trattato di un incremento dato che nel 2018 il dato si era attestato al 41,9%. Ma c'è chi se la passa peggio come i cittadini danesi che nel 2019 hanno versato ben il 46,3% del loro reddito all'erario, ben al di sopra del 44,4% dell'anno precedente. La Danimarca ha in tal modo scalzato dal primo posto la Francia, passata dal 45,9% del 2018 al 45,4% del 2019. All'estremo opposto troviamo il Messico con una pressione fiscale bassissima, appena 16,5%, ma che era ancora più bassa nel 2018: 16,2%.

Pressione fiscale: le conseguenze dell'emergenza Covid-19

Ma cosa accadrà alla pressione fiscale nel 2020 con l'emergenza Covid-19 e la crisi economica senza precedenti innescata dai lockdown? Secondo l'OCSE l'impatto maggiore (in negativo) sarà sulle tasse sui consumi, ovvero l'IVA, similmente a quanto accaduto durante la crisi finanziaria del 2008. La crisi Covid-19 avrà però conseguenze ancor più consistenti a causa dell'effetto diretto sui consumi prodotto dalle misure restrittive, dato che l'attività in alcuni settori si è totalmente fermata.

(Simone Ferradini)