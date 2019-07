Saker Nusseibeh, Chief Executive Officer di Hermes Investment Management, spiega che nel secondo trimestre di un anno già ricco di avvenimenti, gli investitori si trovano di fronte a una serie di scelte difficili. La divergenza nella politica economica, determinata dall’andamento alterno delle maggiori potenze economiche mondiali, è più evidente che mai, ma non è tutto esattamente come può sembrare.

L'economia statunitense è cresciuta in maniera più dinamica delle sue controparti occidentali e, a un decennio dalla crisi finanziaria globale, è tornata in ottima salute. Il fatto strano, tuttavia, è che nonostante la crescita robusta non vi è inflazione - o almeno non nel modo in cui è misurata dalla Fed. Perché questo è un elemento importante? Perché questa apparente mancanza di inflazione ha cambiato la narrativa che vediamo negli Stati Uniti. Con la crescita dell'economia, ci aspettavamo la fine della politica accomodante della Fed e l'inizio di una fase restrittiva.

In realtà, non solo sembriamo destinati a rimanere in un contesto monetario accomodante per un periodo protratto, ma di fatto la Fed è in allerta perché, senza inflazione e con la crescita economica che forse sta rallentando, potrebbe dover intraprendere misure politiche ancora più espansive, un territorio inesplorato per la maggiore economia mondiale.

Dal momento che gli Stati Uniti sono in procinto di diventare un esportatore netto di petrolio l'anno prossimo, il crollo del prezzo al barile ha frenato l'inflazione, ma il problema principale è la mancanza di crescita salariale - spiega Saker Nusseibeh -. Gli Stati Uniti, comunque, registrano una crescita della produttività e si trovano quindi su una traiettoria solida. Anche questo ha però implicazioni politiche.