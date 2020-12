Il 2020 rimarrà nella storia ma il 2021 sarà l'anno del tuo riscatto! Per te abbiamo realizzato un video dove ti viene spiegato come poter fare soldi ed avere entrate extra investendo sui mercati finanziari. Cosa aspetti? Datti una possibilità! Vieni a scoprire cosa ti riserva il 2021!

I nuovi lockdown pesano sulle prospettive della ripresa economia. Nell'edizione di dicembre del Monthly Oil Market Report dell’Organization of the Petroleum Exporting Countries (Opec, l’organizzazione dei 14 maggiori produttori di petrolio con riserve provate superiori al 70% del totale mondiale), pubblicata lunedì, è stata rivista al ribasso da 96,26 a 95,89 milioni di barili al giorno la domanda media globale di greggio per il 2021.

Le nuove stime Opec per il 2021

Il dato comporta una crescita di 5,90 milioni di barili rispetto al 2020 (la stima per l'anno in corso è stata abbassata a 89,99 milioni di barili dai 90,01 milioni dell'outlook di novembre). La revisione è ovviamente legata all'andamento della pandemia di coronavirus e alla reintroduzione da parte di molti governi di misure per contenere i contagi.

Anche la Bundesbank è prudente

A pensare che la seconda ondata della pandemia possa mettere un freno alla ripresa non lo pensa solo l'Opec, anche la Bundesbank prevede che le misure di contenimento per fermare la pandemia covid-19 appesantiranno ulteriormente l'economia tedesca nel quarto trimestre.

Nel bollettino di dicembre, pubblicato ieri, la Bundesbank afferma che "le misure di contenimento applicate dall'inizio di novembre interromperanno la ripresa economica e porteranno a un calo". Tuttavia, secondo le previsioni degli economisti della Bundesbank, nell'ultimo trimestre dell'anno il calo del prodotto interno lordo (PIL) sarà contenuto.

L'economia tedesca si è contratta nel secondo trimestre del 9,8% perché le misure di contenimento hanno interrotto l'attività economica e si è ripresa fortemente in estate dell'8,5%. La Bundesbank prevede che l'economia tedesca si contrarrà del 5,5% quest'anno, meno di quanto previsto a giugno (un calo del 7,1% quest'anno, secondo i dati aggiustati per il calendario).

La banca centrale prevede che l'economia tedesca crescerà del 3% nel 2021 e del 4,5% nel 2022.

In Germania, a conferma della gravità della situazione, il governo ha stabilito di chiudere negozi e attività non essenziali fino al 10 gennaio (dopo aver limitato a novembre le attività del tempo libero, della cultura e della ristorazione).

Il Covid complica le cose in Corea e in Giappone

Ma le cose vanno male in tutto il mondo: in Corea del Sud il governo ha ordinato la chiusura delle scuole nella capitale Seul e nelle zone limitrofe. Inoltre Yoshihide Suga, primo ministro del Giappone, ha annunciato lo stop al controverso programma Go To Travel (e al parallelo Go To Eat) per il periodo di Capodanno (dal 28 dicembre all'11 gennaio). I piani di sostegno per turismo, alberghiero e ristorazione erano da molti considerati la causa della recente impennata di contagi da Covid-19 nel Sol Levante ma la loro scadenza era stata prorogata settimana scorsa da gennaio fino al 30 giugno 2021.

Per quello che riguarda la domanda di petrolio buona parte degli aumenti del consumo previsti saranno imputabili alla Cina. In base ai dati dell'Agenzia internazionale dell'energia la Cina diventerà nel 2021 il paese con la maggiore capacità di raffinazione al mondo superando anche gli Usa.

L’economia cinese continua a crescere

L'economia cinese del resto continua a correre. In novembre la produzione industriale è infatti salita in Cina del 7,0% annuo, contro il 6,9% di settembre e ottobre e il 6,8% del consensus del Wall Street Journal. Le vendite retail sono invece cresciute del 5,0% annuo, contro il rialzo del 4,3% di ottobre ma sotto all'incremento del 5,5% atteso dagli analisti.

Inoltre, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, sempre in novembre gli investimenti in fixed asset (dato che comprende infrastrutture, apparecchiature industriali e costruzioni) sono saliti in Cina del 2,6% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto all'1,8% di ottobre (e allo 0,8% di settembre) e sopra al progresso del 2,5% del consensus del Wall Street Journal.

Eni, i 9 euro sono l’area chiave

Il titolo Eni intanto resta confinato al di sotto dei 9 euro, resistenza che per il momento ha bloccato il rialzo intrapreso dai minimi di fine ottobre. In quell'area si colloca il 38,2% di ritracciamento del ribasso dal top del 6 gennaio. Questa percentuale di ritorno, ricavata dalla successione di Fibonacci, è importante per capire se una fase di rimbalzo, come quella vista dai minimi di fine ottobre, è destinata a diventare una vera e propria tendenza, destinata quindi a proseguire nel tempo, o se si tratta solo di una reazione temporanea. La rottura, confermata in chiusura di seduta, di area 9 euro, aprirebbe la strada al test almeno di 10,19, lato alto del gap ribassista del 9 marzo.

Se invece i prezzi trovassero difficoltà nel superamento della resistenza e dovessero poi scendere al di sotto della media mobile esponenziale a 20 giorni, passante a 8,40 circa, aumenterebbe il rischio di assistere alla ripresa della tendenza ribassista. Primo supporto in quel caso a 7,70, base del gap del 16 novembre.

(Alessandro Magagnoli)