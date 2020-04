Video nel quale cerco di fare il punto della situazione e torno anche a parlare di moneta. Ho discusso via messenger nel pomeriggio con un gentile ascoltatore il quale era favorevole all’emissione di una moneta complementare, e per la precisione ad una cripto valuta.

Ebbene lasciamo pure perdere il discorso sulle cripto valute, che non ho ancora capito nemmeno io come funzionano, e limitiamoci ad esaminare l’opportunità di emettere una moneta complementare.

Ebbene sappiate che una moneta complementare sarebbe del tutto inutile. Il perché è molto semplice.

Perché infatti alcuni propongono di emettere una moneta complementare? Evidentemente perché ritengono che la moneta in circolazione, in questo momento l’euro, non sia sufficiente, non sia abbastanza e quindi propone, oltre all’euro di emettere altra moneta.

Ma la moneta non è un bene scarso, o comunque non è un bene limitato, la sua emissione non ha un limite, se ne può emettere all’infinito, quindi quale necessità avremmo di emettere una altra moneta complementare?

Ok qualcuno potrebbe obiettare, è vero, se ne potrebbe emettere all’infinito, ma se la Banca Centrale Europea non ne emette abbastanza? Che facciamo?

Certo, ma allora capite che il problema è diverso, ossia il problema, eventualmente, è che la Bce non emette abbastanza moneta, o perlomeno qualcuno potrebbe ritenere che la Bce non ne emetta a sufficienza.

Naturalmente qui si apre un mondo, possiamo discuterne a lungo, ma è chiaro comunque che una moneta complementare sarebbe di fatto inutile?

Ebbene allora entriamo in questo argomento e ragioniamo. Certamente la Banca Centrale può emettere moneta all’infinito, ma chi dà valore alla moneta?

Se pensiamo alla moneta come banconota, ossia ad un pezzo di carta, quel pezzo di carta ha un valore insignificante, la carta, l’inchiostro, insomma non stiamo a perdere tempo, ma come sappiamo la maggior parte della moneta è pure scritturale, quindi … è un numero, proprio valore zero assoluto.

Bce e valore

Allora chi gli dà valore?

Allora partiamo dalle Banche ordinarie e dai suoi clienti, noi tutti, così è anche più facile capirsi. Supponiamo di avere una piccola aziendina, una Banca commerciale ci fa un prestito o un’apertura di credito, con quei soldi acquistiamo materia prima, paghiamo i dipendenti, insomma produciamo qualcosa.

Quella moneta che mi ha messo a disposizione la Banca ora ha un valore, anzi probabilmente quello che la mia aziendina ha costruito nel tempo ha assunto un valore superiore a quello che mi era stato prestato, che è il mio guadagno, sono quindi in grado di rendere alla Banca quel che mi ha prestato, dare a lei una parte (auspicabilmente piccola) del mio guadagno, gli interessi, che sono una retribuzione del rischio che ha assunto la Banca nel prestarmi i soldi.

Un’altra parte del mio guadagno (questa certamente più consistente) la devo dare allo Stato sotto forma di imposte, ed infine con quello che resta, diciamo il mio guadagno netto ci devo vivere e mantenere la mia famiglia.

Una brevissima parentesi, altrimenti sembra che lo Stato sia uno strozzino, quel che io pago di imposte allo Stato è la retribuzione per tutti i servizi che lo Stato mette a mia disposizione, strade, ospedali ed in genere tutti i servizi pubblici.

Bene abbiamo descritto un esempio nel quale tutto è filato liscio e quindi siamo tutti contenti, la Banca, lo Stato ed anch’io, ognuno ha avuto la sua parte, e naturalmente anche i miei dipendenti che hanno sempre preso il loro stipendio.

Bene, ora un’annotazione quando la Banca mi ha fatto il prestito da dove ha preso quei soldi? Come tutti i miei ascoltatori ormai sanno, non li ha presi da nessuna parte, ma, come suol dirsi, li ha creati.

Allora dato che il verbo creare significa produrre dal nulla ed è una prassi che può fare uno solo (per chi crede) e nessuno per chi non crede, allora chiediamoci se le Banche sono Dio.

Evidentemente no, perché forse vi ho ingannato con i termini, la Banca non vi ha prestato dei soldi, ma ha messo a vostra disposizione un numero, di fatto quindi ha “creato” un numero, e questo è un’operazione possibile anche agli umani, e come tutti sappiamo un numero non ha un valore.

Però qui accade non un miracolo, ma una cosa semplice. Che tuttavia va spiegata.

La solidità della Banca, quei palazzi giganteschi, quegli arredamenti lussuosi ecc. ecc. servono anche per infondere fiducia nei clienti, e noi tutti quindi riteniamo che dietro quel numero che la Banca mette a nostra disposizione, ci sia un valore, ed in parte è vero, anche se per la verità in minima parte perché il patrimonio della Banca è enormemente inferiore ai crediti che l’Istituto eroga ai propri clienti.

Ma una persona mediamente informata questa cosa la sa, ossia sa che il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Banche ha un valore enormemente inferiore ai crediti che la Banca eroga ed allora su cosa si basa la fiducia in questa Istituzione chiamata Banca?

Due cose, la prima è che è vero che i crediti erogati dalla Banca sono di molto superiori al patrimonio della stessa, ma riteniamo che prima di erogare quei crediti la Banca abbia anche assunto delle adeguate garanzie, quindi riteniamo che, eventualmente, possa tornare in possesso dei suoi crediti escutendo le garanzie.

Ma soprattutto una persona mediamente informata sa che dietro alla sua Banca Commerciale c’è un Istituto che sovrintende a tutto il sistema bancario nazionale, ossia la Banca Centrale, la Banca delle Banche.

Ed allora mentre la Banca Ordinaria può sì emettere moneta, ma ha comunque dei limiti, dettati da dei parametri, ci devono essere infatti dei rapporti fra risorse ed impieghi, la Banca Centrale invece non ha questi vincoli e può emettere moneta all’infinito.

Da ciò ne deriva che una Banca Ordinaria può fallire, la Banca Centrale, formalmente, no, ed un giorno spiegherò perché dico formalmente.

Ed allora torniamo all’esempio iniziale nel quale era andato tutto bene, la Banca aveva erogato il prestito, l’azienda aveva col suo lavoro creato valore restituendo il prestito con gli interessi e versato le imposte all’erario, infine si era tenuta il guadagno netto.

Abbiamo detto che il valore è stato dato dall’azienda con il proprio lavoro, ma allora l’azienda ha ricevuto dalla Banca qualcosa di nessun valore e restituisce qualcosa di valore?

Assolutamente no!

Ma questo dare/avere non è qualcosa che si annulla, perché in quest’arco temporale, ossia da quando l’azienda ha ricevuto il prestito al momento nel quale lo ha restituito, un valore è stato ottenuto!

Ed allora: il valore ottenuto dall’azienda che fine ha fatto?

E’ nell’economia reale, sono i beni prodotti dall’azienda, o meglio parte del valore di quei beni prodotti è andato alla Banca, sto parlando ovviamente degli interessi non della restituzione del capitale, parte è andato allo Stato sotto forma di imposte e parte è rimasto all’azienda sotto forma di utile, ma tutto il valore è insito nei beni prodotti che sono entrati nell’economia reale.

Quindi quella moneta inizialmente emessa dalla Banca sotto forma di numero, di scrittura contabile, ora è diventato bene fisico, reale.

Ed ora viene il bello, o il brutto, decidete voi.

Perché capirete bene che il sistema economico funziona bene se alla moneta emessa corrisponde poi un valore che le viene dato dal lavoro.

Ma se quell’azienda che ha ottenuto il credito dalla Banca non avesse lavorato, non avesse prodotto nulla, ebbene quella moneta emessa non avrebbe mai assunto un valore, sarebbe rimasta, come suol dirsi in gergo “moneta vuota”.

Quindi purtroppo non facciamoci illusioni, se non lavoriamo e rimaniamo sul divano, al massimo possiamo vivere con quanto avevamo messo da parte negli anni precedenti, ossia con il nostro risparmio. Più durerà questo periodo e maggiori saranno le pene che dovremo patire.

Ed allora la situazione è davvero critica, presto si dovranno prendere delle decisioni che determineranno il nostro futuro, non permettiamo ai nostri politici attualmente al Governo di prendere le decisioni sbagliate che ci renderanno schiavi dell’Europa.