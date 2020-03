C’è qualcosa che non torna, in effetti questo corona-virus ha tanti aspetti che non sono per nulla chiari. Devo comunque premettere che non credo affatto alla teoria del complotto.

Non credo alla teoria del complotto nonostante debba riconoscere che alcune coincidenze sono veramente singolari, tuttavia anche dopo aver avuto degli scambi di vedute con persone che nel campo sono molto competenti, tendo a scartare che alla base di questa epidemia ci sia il dolo o l’errore umano.

Questo virus, non si può ancora esserne certi, ma con ogni probabilità arriva dai pipistrelli, ovviamente capite che se vi dico una cosa è perché a convincermi sono state persone delle quali ho assoluta stima.

Per il resto, lo sapete anche voi che non è un virus molto pericoloso, ma come tutti i virus è chiaro che provoca conseguenze.

Ed allora chiudo così l’aspetto diciamo medico sanitario della vicenda, aspetto, ripeto, del quale non sono esperto per cui mi affido solo a persone che hanno la mia stima.

Ed arriviamo invece all’aspetto di questo corona-virus che rientra fra le mie competenze ed ossia le ricadute economiche che sta avendo praticamente in tutto il mondo.

Che il virus abbia avuto origine in Cina sembra assodato, ha colpito quindi la seconda economia al mondo e la prima se ci limitiamo alla manifattura, la Cina quindi è il fulcro dell’economia mondiale, Paese principale esportatore di prodotti finiti e di semilavorati, ma sempre più anche Paese importatore non solo di materie prime, è certamente il Paese energivoro per eccellenza, ma è ormai diventato anche un appetibile mercato in grande espansione.