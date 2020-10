Il Governo sta spingendo al massimo per contenere l'uso del contante. Restrizioni, limiti di prelievo e nelle transazioni e misure di incentivo all'uso delle carte di pagamento, sono gli strumenti che l'esecutivo sta attuando contro l'evasione fiscale. La società senza contanti è il mondo che con gradualità stanno allestendo per noi. Ma è uno scenario non privo di rischi.

Il suo nome è Cashless society. È la società che il Premier Conte e l’Agenzia delle Entrate desiderano più di tutte. È il mondo economico privo di denaro contante, dove pagare è un soffio e il semplice avvicinarsi a un terminale di pagamento regola i conti anche di un semplice gesto come il caffè della mattina. Bello. Meraviglioso. Noi siamo appagati da tanta tecnologia funzionale fra le nostre mani, mentre lo Stato plaude le sue stesse scelte di contenimento dell’evasione fiscale, del riciclaggio e di tutte le seccature che il denaro contante libero di circolare sul territorio comporta. Ma è davvero tutto così lineare? Oppure qualche insidia si nasconde dietro questo accanimento contro la libera circolazione del contante?

I pagamenti in contanti in Italia

La Banca d’Italia, in un paper di settembre 2020, ha fotografato l’uso del contante nel nostro paese nel quinquennio 2013-2018. Gli italiani continuano a mostrarsi sempre molto legati all’uso del denaro contante e ancora molto diffidenti sull’utilizzo della moneta elettronica. La prima posizione della classifica è occupata dalle regioni meridionali, che nonostante mostrino un graduale incremento nell’uso di mezzi di pagamento elettronici, rimangano sempre ancorate a carta e moneta.

L’Italia nel suo complesso, replica questo andamento nei confronti del resto dell’Europa. Ci posizioniamo in cima della lista fra i paesi con l’uso più intensivo di contante, con le transazioni digitali che si attestano a un misero 14% dei pagamenti complessivi. Il 12,9% delle transazioni avviene attraverso carte di credito, di debito e prepagate, che in termini di valore corrisponde al 28,6%. Poco più dell’1% delle transazioni viene effettuato con altri strumenti di pagamento. Il contante viene utilizzato soprattutto per regolare piccole somme, che sono statisticamente più numerose, e sono quantificate in circa l’85,9% del totale.

In sintesi, nel nostro paese il rapporto fra contanti utilizzati e Pil non va oltre il 10%, e questo fatto al nostro Governo non piace molto. Per questo motivo sta studiando ogni metodo possibile per disincentivare l’uso del contante.

La lotta ai pagamenti in contanti

Occorre riconoscere l’impegno del Governo a contenere in ogni maniera possibile questo incontenibile fiume di denaro contante che ogni giorno scorre fra le nostre transazioni, in nome della famosa tracciabilità. Parola chiave quest’ultima che dissuade chi ha cattive intenzioni di evadere il Fisco, e permette allo Stato di rintracciare facilmente quelli che ancora non si fanno intimorire da questo meccanismo.

Si arrivava già, l’estate scorsa, da lunghi periodi di riflessione con relativamente timidi tentativi di controllo sull’uso del contante. Poi, il 1° luglio 2020 è arrivato un altro abbassamento della soglia massima di uso del contante, portata a 1.900 Euro. La prossima asticella sarà portata a 999 Euro il 1° gennaio 2022. E poi via via stanno arrivando metodi divertenti, che invogliano la cittadinanza a pagare i propri acquisti con carta, a partire dal cashback con il 10% di rimborso su tutti gli acquisti effettuati pagando elettronicamente, passando dal super cashback che premia chi effettua il maggior numero transazioni nell’anno, fino ad arrivare al sorteggione finale, dal cui mare di scontrini usciranno premi milionari.

È evidente come lo Stato stia adottando strategie di marketing leggermente più efficaci rispetto a quanto lo sia la semplice imposizione autoritaria di norme restrittive, alle quali si cercherebbe in ogni maniera di sfuggire. Il contenimento dell’evasione fiscale diventa dunque la migliore strategia preventiva volta a evitare i milioni di cartelle esattoriali parcheggiate all’Agenzia di Riscossione che non verranno mai saldate dai debitori.

Il piano per contrastare l’evasione fiscale, che prevede l’uso di strumenti di pagamento tracciabili, deve offrire ai cittadini anche la possibilità di utilizzare al meglio gli stessi sistemi di pagamento adottati. Si sono, infatti, intensificati gli incontri con gli operatori per rendere gratuite le transazioni digitali anche per piccoli importi e azzerare le provvigioni per i pagamenti al di sotto dei 25 Euro di spesa. Parallelamente a questi intenti, il Governo dovrebbe cercare di migliorare la trasparenza sulle commissioni e i costi adottati per le transazioni elettroniche. Gli utilizzatori di sistemi di pagamento elettronici, sia i consumatori che gli esercenti, oltre a essere incentivati all’uso degli stessi, devono essere a perfetta conoscenza dell’impatto economico che questi sistemi possono avere. In realtà, per entrambe le figure, quest’ultimo dovrebbe essere prossimo a zero.

Nella realtà, però, la quotidianità ci illustra come siamo ancora molto lontani dalle commissioni zero.

I pagamenti con carta non sono a zero spese

Nonostante siano in atto misure anche severe di contenimento all’uso del contante, trasparenza su costi e commissioni e soprattutto la volontà di abbatterli, non vanno di pari passo con le prime. È sufficiente andare a comprare un pacchetto di sigarette e constatare come il 90% dei tabaccai non accetti il pagamento con bancomat o carta di credito, e ancora, talvolta possa venire richiesto un sovrapprezzo qualora sia accettato il pagamento elettronico.

Ma il caso più eclatante è forse quello dell’Aci che per il pagamento del bollo auto, agli automobilisti che utilizzano carte di pagamento chiede una commissione. L’Antitrust ha già provveduto a sanzionare l’illecito con una multa milionaria. Il Consiglio di Stato, tuttavia, è prontamente intervenuto a favore dell’Aci accogliendone il ricorso e ha stabilito che quanto richiesto in più non è ritenuto una commissione, ma un sovrapprezzo per un servizio aggiuntivo offerto agli automobilisti.

Il rischio è che i costi che gli esercenti devono sostenere per la gestione di pagamenti elettronici progressivamente sempre più numerosi e per importi inferiori, vengano poi scaricati sugli utenti finali. La vigilanza da parte delle autorità preposte, e anche degli stessi titolari di carte, diventa dunque una condizione necessaria. Ma esiste anche un altro rischio connesso all’uso intensivo dei pagamenti elettronici: il rischio crash.

Una società senza denaro contante

Il nostro paese, fortemente legato all’uso del contante, è ancora relativamente al sicuro da questo rischio. Esistono però realtà europee in cui le possibilità di trovarsi all’improvviso senza disponibilità economiche, con la sopravvivenza messa a repentaglio, si fanno sempre più concrete.

Stiamo parlando della Svezia, in cui l’uso del contante è ormai sceso sotto il 10% e dove gran parte dei negozianti accetta per i pagamenti esclusivamente denaro elettronico. Anche una piccola consumazione al bar viene pagata con denaro elettronico, e anche l’offerta in chiesa è fatta utilizzando la carta di credito. Diametralmente all’opposto di quanto accade in Italia, è molto frequente trovare nei negozi il cartello ‘No cash’, no contanti. Sono stati gli stessi consumatori a chiedere sistemi di pagamento più pratici rispetto al denaro contante, più rischioso da trasportare. Parallelamente, anche gli operatori economici si sono mossi per incontrare le esigenze dei titolari di carte abbassando le commissioni, anche se comunque i costi di gestione dei sistemi di pagamento continuano a rimanere il tema centrale di discussione.

Si stima che entro il 2023 in Svezia il contante potrebbe sparire definitivamente, e contrariamente a quanto accade da noi, inizia a crescere la preoccupazione di rimanere senza contanti. La Banca Centrale Svedese ha lanciato l’allarme per la quasi assoluta volatilizzazione del contante in alcune regioni del paese, e per la progressiva scomparsa delle infrastrutture richieste per la gestione del denaro cartaceo.

Il pericolo maggiore, a queste condizioni spinte di utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento, è che in caso di catastrofi, o anche di sospensioni temporanee dei servizi, intere regioni rimarrebbero prive del denaro contante necessario all’acquisto dei beni di primaria necessità, e questo rappresenterebbe un serio problema per la sopravvivenza.

I rischi associati ai pagamenti con carta

L’Italia è ancora molto lontana da simili possibilità. È davvero difficile conoscere un italiano che non tenga qualcosa sotto il materasso, tuttavia lo scenario che il Governo sta preparando con grande cura per noi è questo: No cash sempre e per tutti.

Eppure casi di blocco dei sistemi di pagamento li abbiamo sperimentati anche noi. Il primo giugno 2018, molti paesi europei non riuscirono a utilizzare le carte sul circuito Visa, a causa di malfunzionamenti tecnici che bloccarono i pagamenti per molte ore di quello che fu definito il venerdì nero di Visa.

Ma non sono soltanto gli eventi tecnici le potenziali cause di blocco dei pagamenti. Le interruzioni possono derivare ad es. da scandali finanziari, come è successo a fine giugno 2020 per la società tedesca Wirecard, alla quale l’authority di vigilanza inglese ha imposto la sospensione dei servizi bancari che offriva alle oltre 300 mila aziende sparse in tutto il mondo. I consumatori italiani, possessori delle carte prepagate SisalPay, brand che fa parte del circuito Wirecard, si sono visti per alcuni giorni interrotti i servizi di prelievo automatico di contante e negate le richieste di pagamenti elettronici con la prepagata.

La scelta di un progressivo contenimento dell’uso del contante come strumento di lotta all’evasione fiscale, sicuramente incontra una sempre maggiore necessità del consumatore di praticità e funzionalità dei sistemi di pagamento. I flussi di denaro elettronico possono essere monitorati con più facilità da parte dell’Autorità, anche se questo fatto apre un capitolo interminabile sul tema delle libertà personali. La stessa riduzione del denaro contante circolante è correlata positivamente a una diminuzione della criminalità, dall’altro lato però a un aumento del numero di furti di identità digitale. La cashless society, la società senza contante, che sta sognando il Governo, molto probabilmente non si avvererà tanto facilmente, nemmeno stimolando i cittadini con lotterie e premi di fine anno consumistico. La moneta e la carta resisteranno ancora per un bel po’ di anni ai pagamenti elettronici.