Sembra incredibile, e francamente non ricordo di aver assistito in passato ad eventi simili.

L’indice americano principale, SP500, lunedì scorso ha aperto la settimana con un gap rialzista iniziale di 20 punti, che celebrava la mancata entrata in vigore il 15 dicembre.

Gli esaltati hanno subito pensato a chissà quali ulteriori ascese avrebbe riservato la giornata ed il resto della settimana.

Ebbene, dopo il balzo di 20 punti, SP500 per tre sedute consecutive è rimasto paralizzato in una noiosissima oscillazione laterale di 10 punti tra il minimo ed il massimo, e ieri ha terminato la seduta a 3.191, praticamente dove aveva aperto la seduta lunedì scorso. Faccio notare che un’oscillazione di 10 punti in 3 giorni equivale allo 0,3% di volatilità, che a mia memoria è un record di paralisi mai visto prima.

Questa situazione rivela secondo me lo stallo decisionale a cui ha portato l’ambiguità comunicativa che è calata da qualche tempo sui mercati.

Quotidianamente veniamo inondati di tweet e dichiarazioni dei protagonisti della politica economica e monetaria globale, tendenti a creare aspettative magnifiche sul futuro dell’economia USA e dei mercati. Però latitano come non mai i fatti ed i dettagli che consentano di valutare la fondatezza delle affermazioni.

Prendiamo due esempi. Il primo è il “fenomenale” accordo tra USA e Cina. Trump e il resto dell’Amministrazione USA sono stati generosissimi nell’annunciare con grande anticipo (troppo per essere in buona fede) il vantaggiosissimo accordo con la Cina, tanto da gasare gli indici e portarli più volte a migliorare, sulla fiducia, i massimi storici. Ma, dopo che è passata ormai una settimana dal suo raggiungimento, si sono “dimenticati” di pubblicare il testo dell’accordo, e sono stati piuttosto avari ed ambigui nel presentare solo pochi dettagli, al punto che gli osservatori cominciano a pensare che forse non si firmerà nulla e la manfrina sia servita solo a dare una parvenza di motivazione alla necessità americana di eliminare il clamoroso boomerang lanciato da Trump, quando in estate varò (e poi fu costretto già una volta a rimandare) l’introduzione dei dazi al 15% sui prodotti tecnologici ed i giocattoli provenienti dalla Cina. Se fossero entrati in vigore il 15 dicembre avrebbero inferto un duro colpo al consumismo americano con una tassa che sarebbe stata pagata dai famelici consumatori americani di tecno-giochi provenienti dalla Cina.