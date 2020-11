Nuovi aiuti in arrivo ai lavoratori autonomi, imprese e partita iva nelle regioni rosse. Sono gli interventi che diverse regioni affiancheranno agli aiuti messi in campo dai vari decreti. Questi nuovi aiuti andranno alle partite ive ed autonomi.

Nuovi aiuti in arrivo ai lavoratori autonomi, imprese e partita iva nelle regioni rosse. Sono gli interventi che diverse regioni affiancheranno agli aiuti messi in campo dai decreti ristori, ristori bis, e dei possibili ristori 3 e 4 in discussione probabilmente già tra oggi e domani. Le misure delle regioni sono bonus a fondo perduto oppure finanziamenti agevolati. Questi nuovi aiuti andranno alle partite ive, e a metterle sul piatto sono le giunte regionali di Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana, Campania, Calabria. Sono le regioni rosse dal primo DPCM del 6 novembre, oppure quelle diventate rosse nei giorni scorsi per l'aggravarsi dei parametri utilizzati dal Ministero della Salute. Gli interventi, tra gli altri, mirano a sostenere anche il comparto professionale, che secondo le associazioni di categoria è stato spesso dimenticato dal governo, in particolare data l'esclusione dalla possibilità di fruire dei contributi a fondo perduto per gli iscritti alle casse private. I professionisti ordinistici, tuttavia, continuano a non trovare spazio tra alcune misure di sostegno.

Bonus Lombardia: accontentati i professionisti

Il 17 novembre, la giunta della Lombardia ha approvato un pacchetto di aiuti ad integrazioni di quelli previsti dai decreti agosto, ristori e ristori-bis. L'intervento è di 167 milioni di euro e va a sostegno di imprese, categorie più fragili e lavoratori. Si affianca al pacchetto del Piano Lombardia da 3.5 miliardi. Ma vediamo nel dettaglio le misure.

Il primo pacchetto va alle imprese, con il programma Si Lombardia, Sostegno Impresa Lombardia”. Ci sono 54,5 milioni di euro rivolti alle micro imprese (fino a 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato) e ai lavoratori autonomi, con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle imprese, appartenenti alla filiera sport, trasporto persone, attività culturali, ambulanti ( per l'elenco completo cliccare qui). Il contributo una tantum è a fondo perduto e va da 1.000 (per gli autonomi) a 2.000 euro a fronte di una perdita di un terzo di fatturato nel periodo marzo-ottobre 2020 rispetto a marzo-ottobre 2019.

Per le micro imprese della ristorazione e alle attività storiche invece sono concessi crediti agevolati (credito ora) con una misura di abbattimento dei tassi di intresee fino al 3% per un importo massimo di 2,500 euro, a fronte di una richiesta di liquidità di 30.000 euro.

Pgli autonomi senza partita iva, il bonus è di 1.000 euro mentre per il settore trasporto persone (taxi, NCC) è prevista l'esenzione del bollo auto per il 2020.

Bonus Calabria: click day per il bonus Riapri Calabria

La regione Calabria, che in queste ore ha visto l'arresoto del suo presidente del consiglio regionale, ha stanziato invece il 13 novembre altri 65 milioni con il bando Riapri Calabria che era stato già avviato con le prime misure di lockdown di marzo. La seconda edizione è rivolta alle imprese che sono colpite dalla seconda ondata del Covid. La misura è distinta su due piani. Quello delle microimprese, operanti sul territorio regionale, con un fatturato compreso tra € 3.000,00 e € 300.000,00 nel corso dell’anno solare 2019, la cui attività economica abbia subito gli effetti economici negativi derivanti dal periodo del cd. lockdown, ancorché la relativa attività economica non sia stata sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020.

Per i professionisti calabresi, invece il requisito è di avere avuto un fatturato pari o inferiore a € 60.000,00 nel corso dell’anno solare 2019.

Il contributo massimo concedibili è di 1.500 euro una tantum a fondo perduto.

Per presentare al domanda, si dovrà accedere esclusivamente in modalità telematica sul sito www.bandifincalabra.it seguendo la fase di registrazione aperta dal 19 novembre ed attiva fino al 24 novembre. La domanda potrà essere inviata solo il 25 novembre. Ad esito di riscontro positivo, tra il 26 e 30 novembre si dovranno caricare i documenti previsti tra cui l’autocertificazione che l’aiuto concedibile non eccede comunque il fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto dell’emergenza COVID19.

Bonus Valle d'Aosta: bonus fino a 7.500 euro

Regione con vocazione al turismo, l'intervento a favore di questo settore e prevede un contributo a fondo perduto del 50%, una tantum e non ripetibile, per finanziare i costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale.

Per i rifugi alpini invece si può chiedere un bonus una tantum pari al 50% delle spese ammesse per mettere in sicurezza i rifugi. Le spese devono essere state sostenute tra il 9 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020. La spesa ammissibile va da 500 euro a 46.000 euro. Pertanto il bonus è pari al 50% di tali spese, tra cui acquisizione di dispositivi di protezione individuale, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro, realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale.

Per il sostegno della filiera agro-alimentare la regione ha previsto un voucher per l'acquisto di prodotti locali di qualità. Il contributo minimo è pari a euro 300, quello massimo è pari a 7.000 euro, corrispondente a un terzo della spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti agroalimentari di qualità. La domanda va presentata entro il 30 novembre.

Regione Campania: bonus a microimprese ed autonomi

La Campania ha avviato un piano socioeconomico per far fronte all'ermegenza economica. Le risorse disponibili sono 908 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese campane. Per le microimprese il bonus a disposizione è di 2.000 euro. Per i professionisti e lavoratori autonomi invece il sostegno una tantum è di 1.000 euro.

Altre regioni pur non essendo rosse hanno individuato misure rilevanti.

Regione Lazio: buoni alloggio per gli studenti

La regione governata da Nicola Zingaretti invece punta sui giovani. Quelli che studiano all'università. Da oggi, 19 novembre, è aperto il nuovo bando di DiSco l'ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, per i buoni alloggio per gli studenti universitari. Il buono è concesso agli studenti che siano in difficoltà economiche e necessitano per lo studio di un alloggio. I parametri economici per l'accesso al bando prevedono un ISEE fino a 30.000 euro.Per ogni studente si prevede, infine, un contributo annuo fino a 2.500 euro. Nello specifico si tratta di 250 euro al mese per 10 mesi per contratti di affitto riferiti ad immobili situati nel territorio di Roma Capitale. Per i laureandi per l’a.a.2019/2020 e già vincitori di posto alloggio in una delle residenze universitarie DiSCo situati nel territorio di Roma Capitale nell’a.a. 2019/20, invece il contributo si riduce a 6 mesi, sempre per 250 euro al mese. Per gli studendi che alloggiano in strutture alberghiere ed extralberghiere in convenzione con l’Amministrazione di DiSCo, il rimborso è di 50 euro al giorno per un massimo di 650 euro (periodo ottobre 2020-luglio 2021). Per le struture di alloggio universitario fuori la capitale, gli importi scendono rispettivamente a 170 euro al mese, mentre rimane confermato il contributo di 50 euro.

Regione Puglia: punta sulla formazione a distanza

La regione Puglia invece attiva il bando Pass Imprese 2020 che promuove lo sviluppo di nuove competenze della forza lavoro attraverso l'aggiornamento e la specializzazione di imprenditori, imprenditrici, lavoratori e lavoratrici di micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi. Il contributo è un voucher d'importo pari all'80% del costo effettivamente sostenuto per l’iscrizione e la frequenza del corso, per contributo massimo pari a euro 3.500,00. La richiesta va presentata esclusivamente in modalità online e c'è tempo fino al 30 novembre per i percorsi formativi da concludersi entro il 30 aprile 2021; mentre per i corsi in scadenza entro il 30 aprile 2021 la domanda va presentata entro il 15 febbraio 2021.