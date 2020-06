Quale sarà il futuro di chi lavora con una Partita Iva ed è un professionista? Quello di essere completamente espulso dal mondo del lavoro. E' questo il pesante grido d'allarme che è stato lanciato dall'Associazione degli Enti di previdenza ai presidenti degli ordini professionali. A spiegarlo è Alberto Oliveti, presidente dell'Adepp, che mette in evidenza come sia ormai palese la nuova necessità di fare previdenza: una previdenza che non di riduca ad essere solo e soltanto quella ordinaria e post-lavorativa, in estrema sintesi quella che si riduce ad essere un semplice assegno pensionistico. E' necessario, secondo Oliveti, iniziare a ragionare sul concetto di supporto al lavoro.

Un welfare che divenga assistenza strategica e che possa essere sia un sostegno all’attività professionale e al suo reddito, ma anche uno strumento che permetta a ognuno di sviluppare al massimo la propria potenzialità lavorativa. Allo stesso tempo – ha proseguito Oliveti – oggi ci dobbiamo impegnare in un welfare che qualcuno ha chiamato “catastrofale” con evidente riferimento all’emergenza Covid-19, con interventi che qualche volta possono configurarsi proprio come forme di sostegno passivo o di ammortizzazione sociale, senza avere però una fiscalità di scopo. A questo proposito – ha sottolineato sempre il presidente dell’Adepp – è bene ricordare che veniamo tassati nei rendimenti dei nostri investimenti patrimoniali come se fossimo un’attività di impresa di tipo lucrativo, cosa che in Europa non avviene. Siamo chiamati costantemente a sostenere il Paese in cui lavoriamo ed è evidente che siamo sensibili a questo tema, ma noi riteniamo che il nostro compito sia quello di sostenere i professionisti e le loro attività, non saltare il fosso andando a fare investimenti sul Sistema Paese, cosa che – ha concluso Oliveti – non spetterebbe a noi bensì alla fiscalità generale.

Partita Iva: quanti professionisti perderanno il proprio lavoro?

Quanti professionisti che lavorano con Partita Iva sono destinati a perdere lavoro o vedranno ridursi in maniera drastica il proprio fatturato? Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni, stima che il 20% degli iscritti agli ordini e alle Casse rischiano di essere definitivamente espulsi dal mercato del lavoro.

E’ indispensabile mettere in campo una sinergia che veda tutto il sistema unito e in grado di parlare alla politica che, anche con questi ultimi decreti, non ha capito il valore dei professionisti - spiega la Calderone - . La platea che ha avuto accesso ad una sola forma di sostegno è stata enorme. 500mila professionisti che hanno richiesto il bonus 600 euro stanno a significare che a rischio c’è la professione stessa. Sono caduti modelli, tipologie contrattuali tutto è diventato più fluido e complesso e anche per questo c’è bisogno di ragionare su soluzioni che affrontino temi trasversali al lavoro e alla professione. Le Società tra professionisti mai decollate, l’equo compenso mai attuato, uno statuto dei lavoratori che deve essere trasformato in statuto dei lavori, la fragilità di una professione che deve fare i contri con le trasformazioni e evoluzioni del mondo, tutto necessita di unione e unità.

Massimo Miani, Presidente di “Economisti e giuristi insieme”, spiega che negli ultimi 12 anni abbiamo affrontato diverse crisi ma fino ad oggi anche se il mondo dell’occupazione registrava un segno negativo compresi i lavoratori autonomi (- 11,2%) i liberi professionisti crescevano raggiungendo il 28% in più. E se anche il calo dei redditi non evidenzia i segni profondi della crisi in atto è indubbio che questa pandemia incrementerà il divario tra chi guadagna perché è riuscito a specializzarsi e riqualificarsi e chi non è riuscito a fare questo percorso. Difficile trovare soluzioni. – afferma il – Lavorare e ragionare insieme come ordini e insieme alle Casse è sicuramente un bisogno per condividere non solo assistenza ma investimenti strategici. Dobbiamo cambiare e far cambiare paradigma. Tecnologie, innovazione, specializzazione sono le parole che devono essere supportate da investimenti, Gli ordini non possono investire, devono fare un patto con le Casse. Il loro ruolo è importante.

Partita Iva: Governo disattento con i professionisti

Il decreto legge Rilancio contiene l’ennesima disattenzione nei confronti dei liberi professionisti.

Da un lato il Governo ha rifinanziato gli indennizzi statali per i mesi di aprile e di maggio – dice il presidente Alberto Oliveti – dall’altro un codicillo ha stabilito che chi ha preso i 600 euro a marzo, non potrà ottenerli nei mesi a venire. Confidiamo che si tratti di un errore materiale e a tal proposito abbiamo chiesto chiarimenti ai ministeri e un’eventuale correzione.

All’origine del problema c’è un corto circuito tra due disposizioni del decreto legge Rilancio, dove un primo articolo (il numero 78) rifinanzia la misura di marzo anche per aprile e maggio mentre un altro articolo (il numero 86) rende l’indennizzo già erogato incompatibile con quello dei mesi successivi. Lo scivolone sui 600 euro non è l’unico motivo di critica.