Nella sfilza dei decreti che stanno uscendo in queste ore si intravede una buona buona notizia per i possessori di partita Iva. Si starebbe procedendo verso la proroga dei versamenti Iva e delle ritenute per le regioni collocate in zona rossa.

Nella sfilza dei decreti che stanno uscendo in queste ore si intravede una buona buona notizia per i possessori di partita Iva. Si starebbe procedendo verso la proroga dei versamenti Iva e delle ritenute per le regioni collocate in zona rossa. Queste importanti novità si andrebbero ad incastrare nel Decreto Ristori 1 - il decreto legge 137/20 - all'esame in questi giorni dalla commissione finanze del Senato. L'ipotesi, al vaglio del relatore Mauro Maria Marino, sarebbe quello di creare un nuovo emendamento - battezzato Decreto Ristori 2 - che potrebbe essere in arrivo in questi giorni.

I nuovi decreti, che potrebbero portare un filo di sollievo ai titolari di una partita Iva, è strettamente connesso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto della Presidenza del Consiglio con il quale sono state emanate le nuove misure anti Covid 19 e l'individuazione delle regioni che sono state classificate in zona rossa. La principale novità è legata proprio all'individuazione delle regioni in cui vige il divieto totale agli spostamenti.

Partita Iva: un vero e proprio esonero dalle tasse?

Bloccare nuovamente le attività delle aziende, piccole o grosse che siano, rischia di metterle letteralmente in ginocchio. Non importa se dietro ad una partita Iva ci sia un professionista od un negozio, un'officina od un industria meccanica: tutte le attività hanno risentito pesantemente dei lockdown di marzo-aprile e quello di novembre potrebbe avere delle conseguenze molto più pesanti. Forse alla luce di questi timori il Movimento 5 Stelle sembra deciso a richiedere, almeno per le zone rosse, un alleggerimento di molti adempimenti e versamenti fiscali. L'idea di base sarebbe quella di ripetere quanto venne fatto a marzo con il Decreto Cura Italia.

Al momento allo studio ci sarebbero alcune opzioni: tra queste potrebbe rientrare la proroga dei termini ordinari per i versamenti Iva e delle ritenute. Si starebbe pensando anche alla proroga delle rate sulla rottamazione.

Nel frattempo i tecnici del Senato avrebbero iniziato a mettere sul tavolo le prime stime sugli importi contenuti all'interno del Decreto Ristori 1. Al momento i soldi che sarebbero a disposizione sembrerebbero insufficienti per soddisfare tutte le richieste. Per portare avanti il ragionamento si starebbe facendo un confronto con la prima edizione del contributo a fondo perduto. In quell'occasione lo stanziamento fu di 6,1 miliardi di euro. Le richieste, però, avevano superato le disponibilità tanto che in questi giorni si starebbe studiando di stanziare altri 500 milioni di euro.

Nuovi bonus in arrivo per chi ha la partita Iva

E' previsto, quindi, un'importante pacchetto di aiuti per chi sia in possesso di una partita Iva e lavori in una zona rossa. Qualcuno potrebbe anche definirli una sorta di nuovi bonus, ma sarebbe più corretto chiamarli degli aiuti economici, per garantire la continuità della vita di ogni partita Iva colpita dalle misure restrittive.

Il nuovo provvedimento sembra predisporre tutta una serie di aiuti, tra questi ci sarebbero:

contributi a fondo perduto;

cancellazione della seconda rata IMU ;

; sospensione dei versamenti contributivi;

credito d’imposta per gli affitti commerciali.

All'orizzonte ci sarebbe anche l'ipotesi di una sospensione degli adempimenti fiscali, così come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente. Ricordiamo che a marzo venne stablita la proroga delle scadenze fiscali per quanti avessero registrato un crollo del volume dei propri affari e l'attività avesse sede nelle prime zone rosse (11 comuni dislocati tra Lombardia e Veneto).

Nuovi aiuti in arrivo per chi ha la partita Iva?

Arrivano quindi delle importanti rassicurazioni anche da Laura Castelli, vice ministro all'Economia, che spiega che verranno disposti dei ristori per le aziende e chiunque abbia una partita Iva che subirà dei blocchi.

Dobbiamo sconfiggere questo virus, senza lasciare nessuno indietro - ha affermato la Castelli -. Per questo continueremo a mettere in campo tutte le risorse necessarie per sostenere l’economia, per accompagnare la ripresa e per assicurare alle famiglie ciò di cui hanno bisogno. Con un grande lavoro di squadra possiamo farcela.