Come aprire Partita IVA under 35 anni? Quale conviene scegliere? Scopriamo in questa guida gli step necessari per aprire la Partita IVA.

Sei un under 35enne ed il tuo sogno è quello di aprire la Partita IVA e lavorare in autonomia? Benissimo, allora sei capitato proprio nella guida di Trend Online che ti spiega quali sono le interessanti agevolazioni e vantaggi per i giovani che vogliono intraprendere un lavoro da freelancer.

Partita IVA under 35 anni: quali sono gli aiuti economici?

Sicuramente avere meno di 35 anni è un vantaggio: in Italia esistono svariati finanziamenti dedicati ai giovani che desiderano mettersi in proprio.

Ad esempio, in Toscana, un aiuto economico per avviare un’attività di business è dato dal progetto Giovanisì, rivolto ai giovani under 40.

I giovani toscani possono ottenere un finanziamento agevolato a tasso zero, che copre fino al 70% delle spese totali per l’avvio della nuova impresa.

Ma non è di certo l’unico, il Bonus Resto al Sud è un progetto dedicato ai giovani del Mezzogiorno, residenti nelle Regioni della Calabria, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo, Sardegna e Sicilia.

Questi sono solo alcuni bandi interessanti da considerare per i giovani che desiderano avviare un’impresa in proprio.

Partita IVA under 35 anni: come fare?

Se hai iniziato da poco a lavorare puoi benissimo lavorare con la ritenuta d’acconto, ma con il passare del tempo, quando l’attività crescerà ed i committenti aumenteranno, dovrai necessariamente valutare l’apertura della Partita IVA under 35.

Tante le perplessità, i dubbi e le paure in merito ai costi che una Partita IVA può comportare. In ogni caso è bene sapere che è necessario effettuare una serie di adempimenti: presentare la dichiarazione dei redditi, versare i contributi previdenziali e le imposte.