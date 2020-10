In questi giorni arrivano importanti novità per chi guida una macchina ed ha una patente. Cambiamenti dettati dalla tecnologia. Dall'avvento di internet e da quanto il mondo contemporaneo può garantire. Il famoso Decreto Semplificazioni ha modificato l'articolo 94 del Codice della Strada. L'ultima novità, in ordine cronologico, riguarda il trasferimento della residenza del intestatario di un veicolo a motore: fino ad oggi l'aggiornamento della carta di circolazione avveniva con il rilascio di un tagliando adesivo, che si doveva applicare sul documento di circolazione.

In questi giorni arrivano importanti novità per chi guida una macchina ed ha una patente. Cambiamenti dettati dalla tecnologia. Dall'avvento di internet e da quanto il mondo contemporaneo può garantire. Il famoso Decreto Semplificazioni ha modificato l'articolo 94 del Codice della Strada. L'ultima novità, in ordine cronologico, riguarda il trasferimento della residenza del intestatario di un veicolo a motore: fino ad oggi l'aggiornamento della carta di circolazione avveniva con il rilascio di un tagliando adesivo, che si doveva applicare sul documento di circolazione. Questo obbligo è stato sostituito dalla semplice richiesta dell'aggiornamento dei dati contenuti nell'Archivio Nazionale Veicoli (Anv). Questo significa che la variazione di residenza verròà registrata unicamente negli archivi informatici, senza che venga rilasciata alcuna attestazione al guidatore.

Patente: tutte le novità in arrivo!

Sicuramente una delle innovazioni più rilevanti di questi giorni è quella relativa alla patente. Il legislatore ha infatti deciso di innovare le modalità di comunicazione alle persone che hanno in mano una regolare patente: nel caso in cui ci fossero delle variazioni del punteggio della patente di guida, non è più necessario comunicarlo direttamente al conducente. Questa comunicazione potrà avvenire tramite il Portale dell'Automobilista, il quale, dopo la registrazione dell'interessato, provvederà ad inviare una mail con la segnalazione della decurtazione dei punti.

Su questo portale, l'automobilista avrà anche la possibilità di scaricare l'attestazione con la quale si certifica quanti punti abbia sulla sua patente. Verrano anche documentate tutte le variazioni: decurtazioni ed incrementi. Sempre con la stessa modalità sarà possibile scaricare un'attestazione con i dati di residenza - così come sono stati registrati nell'Anv - che porà essere esibito in caso di richiesta da parte delle forze dell'ordine. Utilizzando l'app IPatente, sarà possibile ricevere sul proprio cellulare la notifica di un'eventuale decurtazione dei punti.

Rinnovo della patente: quando bisogna farlo!

Quando deve essere rinnovata la patente? Generalmente la data entro la quale la patente deve essere rinnovata è contenuta all'interno dello stesso documento. La durata della licenza di guida dipende dalla categoria di patente che si ha in mano e dall'età del guidatore. In questa sede ci soffermeremo principalmente sulla patente B, quella che permette di guidare una normale macchina. Le patenti superiori rispettano diverse tempistiche, ma sono anche documenti in mano a persone che guidano per lavoro (stiamo pensando ai conducenti degli autobus o a quanti stiano guidando un camion).

Le patenti che rientrano nell categorie A (moto) e B (automobili) devono essere rinnovate:

nel caso in cui il titolare non abbia ancora compiuto 50 anni: ogni 10 anni;

nel caso in cui il titolare abbia un'età compresa tra i 50 ed i 70 anni: ogni 5 anni;

nel caso in cui il titolare abbia un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni: ogni 3 anni;

nel caso in cui il titolare abbia più di 80 anni: ogni 2 anni.

La patente continua ad essere valida solo e soltanto se si ottiene il via libera dalla Motorizzazione Civile, dopo aver effettuato una visita medica presso un operatore sanitario autorizzato. Nel momento in cui si ottiene il giudizio di idoneità psicico-fisica, gli uffici preposti inviano un duplicato della patente con l'indicazione della nuova data di scadenza.

La domanda di rinnovo della patente può essere inoltrata quattro mesi prima rispetto alla data di scadenza, deve essere corredata da una fotografia formato tessera. La visita medica può essere effettuate presso un medico abilitato di una Asl, presso una Motorizzazione o presso un'autoscuola.

Patente: quanto costa rinnovarla?

Ovviamente il rinnovo della patente ha un costo. Prima di effettuare la visita medica è necessario effettuare due versamenti:

10,20 euro sul c/c 9001, intestato al Ministero dei Trasporti;

16,00 euro sul c/c 4028, come imposta di bollo.

Ricordiamo che circolare con una patente scaduta comporta una sanzione che può variare da un minmo di 158 euro ad un massiomo di 639 euro. Vi è poi la sanzione ammnistrativa del ritiro della patente (e poco importa che sia scaduta).