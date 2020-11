Sì, signori si torna di parlare di patrimoniale in Italia. L'ipotesi sarebbe quella di reintrodurre un bella tassa di successione. Ad anticipare questa bella notizia è Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, che comunque si è affrettato a spiegare che questa sarebbe solo e soltanto un'opinione personale, che, per il momento, non coinvolgerebbe in alcun modo il Governo.

Negli ultimi mesi il tema della patrimoniale è tornato all'ordine degl giorno. Si stanno avanzando molte ipotesi, molte proposte: a volte sembra che i politici lancino un'idea per provare a testare come reagisce l'opinione pubblica. Per poi comportarsi di conseguenza. Sicuramente l'ipotesi di una patrimoniale che faccia leva sulla tassa di successione o che colpisca direttamente il conto corrente, non raccoglie l'entusiasmo dei contribuenti.

Patrimoniale o tassa di successione?

Stiamo parlando di una patrimoniale o di una tassa di successione? Ad essere sinceri quando si parla di dover pagare delle tasse, poco importa come si chiamino o in quale modo siano giustificate. Tocca pagarle, anche se non piace farlo. Ma proviamo ad andare a vedere di che cosa avrebbe parlato Giuseppe Provenzano. Ospite del programma Benedetta Economia! in onda su Tv2000, il Ministro avrebbe affermato che, personalmente, concorderebbe su un'eventuale proposta di una patrimoniale. Secondo Provenzano è giusto sottolinearlo (ossia che sia un'ipotesi personale) perché farebbe parte di un Governo che prende le decisioni insieme e, che una mossa del genere, non farebbe ancora parte di nessun accordo.

Comunque vada sembra proprio che Provenzano abbia le idee molto chiare ed infatti afferma:

Sono convinto e ne faccio un elemento di battaglia politica che nel nostro Paese sia giunto il momento di reintrodurre una forma di tassazione, come per esempio sulle successioni, che non è una riforma socialista, ed essendo socialista non ho difficoltà a dirlo, ma è una riforma liberale.

Con la patrimoniale arriverebbe una riforma liberale!

Le tasse di successione permetterebbero di avviare una riforma liberale. Secondo il Ministro questa sorta di patrimoniale andrebbe a colpire principalmente i patrimoni più corposi e avrebbe lo scopo di andare a riempire nuovamente le casse dello Stato. Provenzano ricorda, infatti, che il nostro paese sta facendo i conti con un debito pubblico molto alto. In poche parole è necessario spremere i cittadini laddove è possibile farlo, per cercare di sanare i conti pubblici.

Dopo un'introduzione un po' allarmante Provenzano ha cercato di correggere un po' i tiro e ha cercato di spiegare meglio il proprio pensiero:

La nostra esigenza - ha aggiunto il ministro - è quella di mettere mano a una riforma fiscale complessiva che ristabilisca una cosa prevista dalla Costituzione e che invece nel corso degli anni abbiamo abbandonato che è la progressività fiscale.

Giusto per introdurre un concetto che spaventasse un po' meno i contribuenti - ai quali sicuramente non piace sentir parlare di patrimoniale o di tasse sulle successioni - arriva la più elegante riforma fiscale, che dovrebbe servire a ristabilire una sorta di progressività fiscale. Fate attenzione, però, a cosa arriva adesso: la misura deve andare a colpire i benestanti non il ceto medio!

Questo non si può fare però - ha sspiegato Provenzano - scaricandolo sul ceto medio ma scaricandolo sui grandi patrimoni

Patrimoniale! Patrimoniale! Patrimoniale!

A forza di gridare al lupo! al lupo! quando poi il lupo arriva davvero nessuno ci crede che ci sia veramente. Anche Carlo De Benedetti, la scorsa estate, aveva evocato con una certa insistenza la necessità di reintrodurre una patrimonale. L'ingegnere riteneva che sarebbe servita per risolvere alcune diseguaglianze sociali. Secondo De Benedetti si sarebbe potuto introdurre una patrimoniale annuale come quella che ci sarebbe in Svizzera.

Penso a una tassazione sul patrimonio dello 0,8% annuo, che sarebbe giusta perché darebbe un segno nella risoluzione delle disuguaglianze - affermava De Benedetti -. La patrimoniale è impopolare ma è giusta.

Dobbiamo essere sinceri, comunuque. La possibilità di reintrodurre la patrimoniale non è poi tanto distante dalle intenzioni dell'attuale Governo. Nei mesi scorsi Giuseppe Conte aveva utilizzato una frase che poteva sembrare abbastanza ambigua è che aveva scatenato un po' di panico tra i risparmiatori: il premier, sostanzialmente, aveva affermato che siamo tutti consapevoli che in Italia:

Siamo tutti consapevoli che in Italia c’è tanto risparmio privato, è uno dei punti di forza.

Giuseppe Provenzano ha poi voluto specificare meglio il proprio pensiero: