Il Paziente inglese, ricordate? Celeberrimo film che vinse nove premi Oscar 23 anni fa. Nel film il paziente per mettere fine alle sue sofferenze chiede l’eutanasia, speriamo noi di non dover arrivare a questi livelli.

Ed allora chiediamoci: La variante inglese spaventa i mercati finanziari? Beh le Borse sembrano comportarsi in modo del tutto anomalo.

Nonostante ormai sia entrato prepotentemente nel gergo “la variante inglese” tra le Borse europee paradossalmente è proprio la City, ossia la Borsa di Londra a limitare le perdite, il calo infatti si è fermato a poco più di un punto e mezzo percentuale.

Giornata ben peggiore per Parigi e Milano che han lasciato sul terreno 2,4 punti percentuali, ma fa segnare i maggiori cali Francoforte il cui ribasso ha sfiorato i tre punti percentuali.

Ovviamente tutta l’attenzione poi si è rivolta a Wall Street. E i listini americani continuano ad avere andamenti sorprendenti. Le Borse americane infatti limitano molto le perdite. Il Nasdaq è quasi sulla parità, perde pochissimi decimi di punto percentuale lo S&P500, ma è il Dow Jones ancora una volta a stupire.

Il più vecchio indice di Borsa dopo essere sceso anche di oltre un punto percentuale nella prima ora di contrattazione ora ha recuperato tutte le perdite e sta addirittura facendo segnare l’ennesimo rialzo.

Veramente non è una battuta che neppure l’impatto di un meteorite sulla terra farebbe scendere la Borsa americana. Su Wall Street continuano a piovere miliardi di dollari.

Come mai?

Beh per la verità oggi sono parecchi i titoli che fanno segnare dei ribassi, ma ci sono due titoli in netta controtendenza che fanno segnare rialzi ai quali, devo ammettere, non so dare una spiegazione.

Ovviamente la seduta non è ancora conclusa, ma al momento JP Morgan guadagna quasi 5 punti percentuali ma attenzione Goldman Sachs guadagna il 7,2%, in una giornata come quella odierna, vedere Goldman Sachs guadagnare più di sette punti percentuali … fa veramente impressione.

In Europa il settore bancario non ha certo brillato, anzi è risultato uno dei più penalizzati, sul nostro listino Intesa han perso tre punti e mezzo percentuali ed il ribasso di Unicredit ha sfiorato i 4 punti percentuali, han quindi nettamente sottoperformato l’indice.

Dare una giustificazione all’aumento spropositato dei due colossi bancari americani risulta così ancor più problematico.

Certo che la ripresa del mercato statunitense è stata impressionante, pare proprio che a Wall Street ogni minimo ritracciamento degli indici di Borsa diventi immediatamente un’ottima opportunità per comprare.

Certamente questa storia della variante inglese risulta abbastanza misteriosa, nel senso che sentiamo dire da mesi che il virus ha subito e continua a subire numerose mutazioni, ma in pratica non fa altro che comportarsi come un virus, ossia muta ininterrottamente, quindi dove sarebbe la novità?

Pare che il timore riguardi la possibile inefficacia dei vaccini. Certo se fosse così il problema sarebbe molto grave, che fine farebbero miliardi di fiale prodotte?

I cosiddetti esperti però rassicurano che l’efficacia dei vaccini non sarebbe compromessa ed in effetti il titolo Pfizer, pur scendendo di oltre un punto percentuale, non subisce un crollo, di fatto quindi il mercato ci crede.

Allora a chi credere?

Cosa sarebbe questa variante inglese che ha indotto numerosi Paesi europei a vietare voli in arrivo dal Regno Unito? Ma che non dà alcuna preoccupazione al di là dell’Oceano?

A sentire i virologi questa variante renderebbe il virus maggiormente “trasmissibile”, ma non altererebbe né l’aggressività né la risposta ai vaccini, quindi … di cosa dovremmo preoccuparci?

Probabilmente la maggiore trasmissibilità potrebbe, facendo aumentare i casi e mettere in difficoltà i sistemi sanitari , insomma saturare gli ospedali.

Certo, potrebbe essere un problema, ma guardato da un altro punto di vista, magari si potrebbe ipotizzare contemporaneamente una riduzione dei tempi della pandemia.

Ma al di là dei riflessi sanitari della vicenda c’è chi ha invece ipotizzato che la cosiddetta “variante inglese” sia un ennesimo escamotage per guadagnare tempo nei riguardi della più lunga trattativa della storia.

La Brexit.

Pari infatti che nessuna delle due parti voglia la cosiddetta hard Brexit, ossia la Brexit senza accordi che produrrebbe danni da entrambe le parti, tuttavia, nel contempo, nessuno vuole concedere alcunché alla controparte.

Andando avanti di questo passo è chiaro che i tempi si dilatano, anzi si va all’anno del mai.

Sui nostri media nazionali compaiono articoli che descrivono una situazione addirittura molto preoccupante per il Regno Unito, ma non mi sembrano molto obiettivi, nella realtà l’attuale contesto a mio avviso è assolutamente negativo, ma in ogni parte del mondo, se si esclude la Cina che in effetti pare un’isola felice.

Non si registrano casi di corona virus, la popolazione vive nella più totale normalità e l’economia cresce a ritmi elevati. Insomma, ripeto, un paradiso.

Loro si vantano di aver sviluppato vaccini sicuri ed efficaci e che le somministrazioni finora eseguite, circa un milione, hanno confermato l’efficacia già riconosciuta nei test clinici.

Insomma esaltano i loro successi in campo sanitario. Da loro si è sviluppato prima il virus quindi hanno avuto più tempo per studiarlo … o no?

No! Perché sempre loro negano anche di esser stati all’origine di tutti i mali, indovinate dove si sarebbe generato il virus, il maledetto Sars Cov-2, sempre naturalmente secondo i cinesi … ebbene sì proprio in Italia.

Uno studio in tal senso indicherebbe proprio l’Italia all’origine di tutto perché? Perché sempre secondo questo studio si sarebbe appurato che nel nostro Paese ci fossero casi appurati già nel mese di settembre dello scorso anno, mentre sarebbe poi stato portato in Cina all’inizio dell’anno in corso.

Ovviamente è un gioco a dar la colpa agli altri, ma io direi di non partecipare a questo gioco, se per una volta siamo arrivati primi, temiamoci questo primato, tanto cosa cambia?

Un’ultima cosa, molti di voi mi chiedono di parlare della situazione politica in Italia, parlare di Renzi e della possibile caduta di Conte.

Al momento non riesco ancora a comprendere se davvero ci possa essere un cambio di esecutivo. Tenderei ad escludere che si possa andare a votare a breve, quindi l’attuale Governo potrà cadere solo se ci sarà con certezza una alternativa.

Comunque se si è un po’ giù di morale, depressi per l’attuale situazione possiamo sempre prenderci una pausa e farci due risate con le dichiarazioni di Renzi, sentite una dichiarazione del Bomba di Rignano.

Dal punto di vista tattico ho fatto un capolavoro, perché li ho messi tutti con le spalle al muro

E d'altronde occorre capirlo, se non si fa i complimenti da solo, chi glieli fa?