La mia non è una previsione, né mi sto riferendo l’ennesimo sondaggio, la mia è semplicemente una constatazione derivata dall’osservazione di quel che è accaduto in quella regione italiana diciamo negli ultimi 5/6 anni.

Occorre infatti partire da una considerazione fondamentale per capire quel che è accaduto, ed ossia che il PD in Emilia Romagna non è un partito: è un sistema.

Naturalmente occorrerebbe fare un’analisi storica della sinistra in Italia, che ovviamente non si può fare in un video di una decina di minuti, un’analisi storica che tuttavia è abbastanza nota.

Nelle regioni del centro Italia, Toscana, Marche, Umbria, i partiti di sinistra sono stati storicamente predominanti, ma è soprattutto nell’Emilia Romagna che questa egemonia si è fatta sistema.

Il Partito comunista, poi PDS, DS ed infine PD, anche se ora sembra che questa lista possa ulteriormente allungarsi, ha costruito nell’Emilia Romagna un apparato tentacolare che non lasciava via di scampo.

Un apparato fondato sul cooperativismo che per alcuni decenni nel dopoguerra ha funzionato, ma quelli erano anni in cui tutta l’Italia cresceva a ritmi vertiginosi.

Ma c’è un nemico giurato dei “sistemi” degli “apparati”, un nemico letale: il tempo.

L’apparato, infatti, col tempo, tende a burocratizzarsi, e le burocrazie sono l’esempio più evidente dell’inefficienza. Le burocrazie per loro natura sono contrarie al cambiamento, all’innovazione, sono conservatrici.

Ebbene sì, non ho paura a dire quello che, per il senso comune, può risultare un ossimoro: la sinistra è conservatrice, altro che progressista.