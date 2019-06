5,5 milioni sono i pensionati penalizzati dal provvedimento dall’ultimo governo. Federcontribuenti: almeno 30 anni di spot pubblicitari sulla pelle dei pensionati usati come bancomat da tutti i governi. Le pensioni non andrebbero mai toccate se non al rialzo. Soprattutto quei pensionati che hanno versato 40 anni di contributi e che da 20 anni sono perseguitati dallo Stato, pur avendo versato per tutta la vita lavorativa ogni sorta di tassa. Anche il governo del cambiamento ha scelto prima la sella e poi il cavallo. I pensionati hanno perduto l’11% della capacità di acquisto. Il 42% degli italiani continua a dichiarare redditi bassi o nulla.

Le pensioni erogate al 1° gennaio 2019 sono 17.827.676, di cui 13.867.818 di natura previdenziale (vecchiaia, invalidità e superstiti) e le restanti 3.959.858 di natura assistenziale.

Il 61,3% delle pensioni, infine, ha un importo inferiore a 750 euro. Solo il 44% ha beneficiato di una integrazione.

Il primo dovere per il governo del cambiamento sarebbe dovuto essere quello di portare tutte le pensioni più basse a un livello pari alla soglia di povertà; la famosa integrazione per ora ha discriminato oltre 2.500 mila pensionati minimi. Continuano ad esserci pensioni al di sotto dei 780 euro anche tra chi ha versato 40 anni di contributi.

Pensione tagliata a chi paga le tasse.

Al di là delle polemiche e propagande politiche agli italiani va detto che le tasse sono alte perché solo il 58% le versa! Infatti guardando alle ultime dichiarazioni dei redditi il 42,29% delle famiglie italiane non ha reddito e quindi non versa un euro di tasse. Addirittura le prime due fasce (fino a 15mila euro) sono 18.622.308, pari al 45,19% del totale e pagano solo il 2,62% di tutta l’Irpef. 27,331 milioni di abitanti, considerando anche le detrazioni, pagano solo 157,9 euro l’anno di IRPEF: chi finanzierà i futuri pensionati se di anno in anno calano i contribuenti? Da un lato abbiamo un 58% – pensionati, lavoratori con busta paga e piccoli imprenditori – che versano il totale di tutto il welfare con una imposizione fiscale tra le più alte di Europa, dall’altro lato chi evade sistematicamente. Non solo questo 58% di sopravvissuti contribuenti versa tutte le tasse, ma non ha alcun beneficio sostenendo anche la spesa sanitaria. Il Governo deve scandagliare questi 36 milioni di abitanti che vivono senza reddito. Una politica fiscale che incentivi l’emersione attraverso modalità semplici e convenienti per chi compra e per chi vende. La fattura e lo scontrino devono essere detraibili, un esempio potrebbe essere il rimborso Iva previsto per gli autonomi, in maniera tale da incentivare la richiesta stessa della fattura. Due pesi e due misure in una politica che insiste nel non diventare equa.