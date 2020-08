Solo un miraggio o è possibile andare in pensione a 59 anni? Quanti anni di contributi è necessario aver maturato per smettere di lavorare? Ma soprattutto, l'assegno mensile ci verrà decurtato in qualche modo o possiamo sperare di andare in pensione senza rimetterci un euro?

Solo un miraggio o è possibile andare in pensione a 59 anni? Quanti anni di contributi è necessario aver maturato per smettere di lavorare? Ma soprattutto, l'assegno mensile ci verrà decurtato in qualche modo o possiamo sperare di andare in pensione senza rimetterci un euro? Vediamo quando è possibile andare in pensione a 59 anni senza perdere nemmeno un euro. Proviamo a vedere quali sono le strade da percorrere per poter sfruttare questa possibilità.

In effetti andando ben a guardare, la normativa italiana consente ai lavoratori con 59 anni di entrare in pensione. Ma è necessario essere in possesso di alcuni requisiti anagrafici e di contributi. Ma soprattutto è una possibilità riservata a quanti abbiano iniziato a lavorare molto giovani.

Pensione a 59 anni: quando è possibile andarci?

Proviamo a vedere un po' qualche caso specifico. Poniamo il caso che ci sia un lavoratore con 39 anni di servizio - non importa se maturati nel pubblico o nel privato, o in entrambi i settori - ed abbia compiuto 59 anni. Potrà andare in pensione? Se sì, quanto ci rimetterà ogni mese? Un euro, cinque euro, dieci euro? Nel caso in cui il lavoratore abbia maturato queste due condizioni (l'età e gli anni di contributi) il lavoratore ha la possibilità di accedere a due diverse forme di pensione anticipata:

l' opzione donna , nel caso in cui ovviamente sia una donna;

, nel caso in cui ovviamente sia una donna; la pensione anticipata prevista e regolamentata dalla Legge Fornero.

Con 39 anni di contributi e 59 anni di età è possibile accedere fin da subito all'opzione donna, viso che si sarebbero raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2019. Nel caso in cui abbiamo riportato come esempio, non sarebbe necessario attendere la finestra dei 12 mesi per il raggiungimento dei requisiti, avendoli già raggiunti. Scegliere, però, di andare in pensione con l'opzione donna, avrebbe dei costi molto salati. Questa soluzione prevede il ricalcolo contributivo di tutto l'assegno previdenziale: in altre parole, tutti i contributi maturati prima del 1996 (in questo caso stiamo parlando di 15 anni che ricadrebbero nel sistema retributivo, sicuramente più conveniente) nel sistema contributivo. In molti casi, il ricalcolo dell'assegno della pensione potrebbe portare ad una penalizzazione pari al 30% rispetto a quanto sarebbe arrivato ogni mese con il sistema misto.

In questo caso sarebbe una scelta da non effetture, economicamente parlando, anche se la pensione arriverebbe immediatamente. Sarebbe più opportuno aspettare 2 anni e 10 mesi di contributi maturati ed accedere alla pensione anticipata, che non prevede alcun tipo di penalizzazione.

Pensione: Ape sociale per i commercianti!

Una delle soluzioni possibili, riservata unicamente agli artigiani ed ai commercianti, è quello dell'Ape sociale, che consente di ricevere un assegno fin tanto che non si abbia l'età anagrafica per ottenre la pensione di vecchiaia. Questa misura può essere rinnovata ogni anno ed è corrisposta per dodici mensilità, per un importo lordo pari a 1.500 euro.

Chi può beneficiare dell'Ape sociale? Ovviamente non è rivolta a tutti i lavoratori, ma unicamente a quelli:

iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi;

iscritti alla gestione separata dell’Inps;

iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

In sintesi è rivolta ai lavoratori dipendenti del pubblico e del privato ed ai lavoratori autonomi. Non possono richiederla i liberi professionisti iscritti alle casse professionali private.

Pensione in anticipo: come risparmiare sulle tasse!

Sicuramente, una delle soluzioni più appetibili per chi abbia intenzione di godersi la pensione in anticipo e non abbia rimpianti ad abbandonare l'Italia è andare all'estero. Una delle possibilità che ci offre l'Europa è quella di goderci la nostra pensione in riva al mare e vederci ridotta al minimo la tassazione sull'assegno mensile. Tra i paesi che si affacciano sul Mediterrano e che ci permettono di vivere con una pensione più dignitosa ci sono Grecia, Cipro ed Albania, che offrono delle soluzioni sempre più vantaggiose.

Molti paesi hanno seguito l'esempio del Portogallo, che ha proposto alcuni sconti sulle tasse della pensione per chi decida di trasferire la propria residenza fiscale. Le mete alternative a Lisbona stanno emergendo proprio quest'anno, dopo che il paese iberico ha deciso di ridimensionare i benefici per i pensionati che arrivano dall'estero. Dal 2009 ad oggi il Portogallo permetteva di incassare gli assegni previdenziali senza tasse: questo significava che la pensione netta corrispondeva con quella lorda. A breve, invece, si applicherà un'imposta pari al 10%, che senza dubbio continua a rimanere molto interessante per i pensionati.

Ad estendere le agevolazioni ai pensionati ci ha pensato la Grecia, dove Athina Kalyva, responsabile della politica fiscale del ministero delle finanze del Paese, ha decisamente confermato che gli incentivi fiscali per i pensionati potrebbero essere un ulteriore stimolo allo sviluppo economico del paese. Per i primi 10 anni, Atene garantisce il pagamento del 7% di tasse. Anche l'Albania cerca di atrarre i pensionati: la riforma fiscale punta ad abolire le tasse per i pensionati che provengono dai paesi membri dell'Unione Europea. Cipro, invece, garantisce una flat tax del 5% a quanti vi trasferiscano la residenza, indipendentemente dal reddito annuo e con una franchigia fino a 3.420 euro: basta trascorrere sull’isola un minimo di due mesi l’anno.