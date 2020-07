E' possibile ricevere una pensione, in Italia, e vedersela tassata unicamente con un'aliquota secca al 7%? Sì, è possibile. Ma vediamo anche quali ne possono essere i beneficiari. Leggendo i giornali online sappiamo un po' tutti che il Portogallo e la Grecia sono diventati dei paradisi fiscali per quanti percepiscano una pensione. Ci permettono, prendendo la residenza in loco, di poter incassare il nostro assegno tutti i mesi e di non vedercelo decurtato da mille tasse e centro tributi.

E' possibile ricevere una pensione, in Italia, e vedersela tassata unicamente con un'aliquota secca al 7%? Sì, è possibile. Ma vediamo anche quali ne possono essere i beneficiari. In un precedente articolo ho riportato che il Portogallo e la Grecia sono diventati dei paradisi fiscali per quanti percepiscano una pensione. Ci permettono, prendendo la residenza in loco, di poter incassare il nostro assegno tutti i mesi e di non vedercelo decurtato da mille tasse e centro tributi.

Il nostro paese, per non rimanere indietro ha sparato le proprie cartucce. Grazie alla Legge di Bilancio 2019, proprio a partire dal periodo di imposta 2019, è stato introdotto un regime agevolato con il quale persone fisiche non residenti, ma titolari di redditi da pensione erogati da enti esteri e che decidano di trasferire la propria residenza in Italia - e nello specifico in alcune zone del Mezzogiorno -, possono optare per un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero in luogo di quella ordinaria.

Pensione: come godere dell'aliquota secca

Attraverso la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate, a firma del direttore Ernesto Maria Ruffini, vengono fornite una serie di precisazioni su come applicare soggettivamente ed oggettivamente il beneficio dell'opzione. In particolare, viene messo in evidenza quanto dura il beneficio, come revocarlo e come uscire dal regime.

Iniziamo a specificare che possono optare per questa particolare agevolazioni tutte le persone fisiche che non sono residenti in Italia e che percepiscano dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri. Devono necessariamente trasferire la propria residenza in Italia e più specificatamente in uno dei comuni che appartengono ai territori delle seguenti regioni:

Sicilia;

Calabria;

Sardegna;

Campania;

Basilicata;

Abruzzo;

Molise;

Puglia.

Il comune scelto per trasferire la propria residenza deve avere una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti o una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti nel caso in cui si optasse per le zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Pensione: chi potrà beneficiare dell'aliquota al 7%?

Proviamo un po' a specificare chi potrà beneficiare dell'aliquota al 7% nel momento in cui percepisce la pensione. Il beneficio è riservato a quanti stiano percependo un assegno da un soggetto estero. Non potranno riceverlo, invece, quanti stiano percependo una pensione da un istituto di previdenza italiano. Sono considerati redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti che vengono erogati al termine dell'attività lavorativa, anche se la natura del lavoro non era quella del lavoro dipendente (come ad esempio quanti avessero un lavoro autonomo).

La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che con la voce pensioni di ogni genere intende includere anche le indennità una tantum, come le capitalizzazioni delle pensioni, che vengono erogate come conseguenza dei versamenti di contributi, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro che fosse stato instaurato.

Punto fondamentale ed importante è il seguente: la persona fisica deve trasferire la propria residenza fiscale in Italia da un paese estero, con il quale deve essere in vigore un accordo di cooperazione amministrativa per lo scambio di informazioni. Per sapere se il Comune, nel quale si è scelto di trasferire la propria residenza, rientri tra quelli in cui si applica l'agevolazione fiscale è sufficiente far riferimento ai dati della Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione, pubblicata sul sito dell’Istat, riferito al 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Un altro punto molto importante chiarito sempre dalla circolare riguarda la fruizione del beneficio: la persona si deve trasferire effettivamente in Italia. Per questo non ha alcuna importanza la nazionalità della persona coinvolta: l'agevolazione è accessibile sia al cittadino italiano che a quello straniero, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e a condizione che l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Pensione: come si applica l'agevolazione?

Come viene applicata l'aliquota al 7%? Il regime in favore del percettore della pensione viene calcolata in via forfettaria per ogni periodo d'imposta di validità dell'opzione. Vengono assoggetati a questa aliquota tutti quei redditi che provengoo dall'estero, individuati nell’articolo 165, comma 2, del Tuir. Quest’ultima disposizione stabilisce che i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 del Tuir, secondo il quale un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato. Restano esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti tutti i redditi prodotti in Italia di cui la circolare fornisce un elenco dettagliato.

L'opzione viene considerata valida nel caso in cui venga esercitata attraverso la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari sia che venga esercitata in ritardo, con la dichiarazione tardiva (o integrativa/sostitutiva) presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, fatta salva in tale evenienza l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.