In Italia la parola pensione può essere associata a quella di vergogna. Anche quando ci si mette di impegno e si tenta di colmare un gap osceno. Le soluzioni che si trovano sembrano essere un insulto all'intelligenza umana: quasi quasi verrebbe da dire, che invece di perder tempo a trovare delle soluzioni, si farebbe più bella figura a non porre nemmeno il problema. Ma soprattutto, quando si punta l'indice contro l'universo delle pensioni di invalidità, la vergogna delle soluzioni smonta completamente ed interamente l'ottimismo e le speranze delle persone coinvolte.

Pensione di invalidità: cosa aspettarsi per gli assegni

La Corte Costituzionale aveva puntato l'indice contro l'ammontare dell'assegno della pensione di invalidità. Le premesse c'erano tutte: l'assegno era anticostituzionale e sarebbe dovuto aumentare. Il fatto che l'assegno fosse troppo basso era evidente un po' a tutti, non solo ai diretti interessati. Un importo mensile da 285,66 non è una pensione dignitosa per nessuno. Poi se si aggiunge che stiamo parlando di una pensione di invalidità, quindi destinata ad una persona che ha anche necessità di assitenza, sembra che chi abbia deciso l'ammontare dell'assegno non abbia mai fatto i conti con i costi della vita quotidiana. Non solo di chi debba pagare qualcuno che lo assista, ma anche solo per andare a fare la spesa nel supermercato sotto casa.

La Corte Costituzione si doveva riunire lo scorso 24 giugno e avrebbe dovuto prendere una decisione epocale: raddoppiare gli assegni di invalidità. Ebbene questo è accaduto: l'importo mensile della pensione è stato portato a 514,46 euro al mese. La sentenza deve entrare ancora in vigore, quindi al momento l'importo dell'assegno non è cambiato. Comunque il destino è quello di raddoppiare: anche se molti osservatori, malgrado tutto, si sono trovati d'accordo nel mettere l'accento sui limiti che sono stati imposti per arrivare a questo famigerato aumento. Il problema maggiore è che, al momento, sembra sia stata sollevata una questione discriminatoria.

Ma cos'è che è andato a finire sotto la lente d'ingradimento di osservatori e dei diretti interessati? La Consulta, infatti, avrebbe sentenziato che l'aumento dell'assegno della pensione di invalidità dovrà essere riconosciuto a tutti gli invalidi civili totali, senza che debbano aspettare di compiere 60 anni. L'aumento della pensione, però, coinvolgerà unicamente gli invalidi civili totali maggiorenni, che abbiano un reddito inferiore o pari a 6.713,98 euro.

Pensione: modificare tutto per non modificare nulla?

Ribadiamo un po' quello che è il limite imposto perché arrivi l'aumento dell'assegno della pensione di invalidità: avere un reddito inferiore o pari a 6.713,98 euro. Quello che comunque sta sollevando molte critiche è il fatto che per ottenere l'aumento sia necessario avere una percentuale di invalidità pari al 100%. Una decisione che sta sollevando la delusione delle persone che sono rimaste escluse e che chiedono che i requisiti per poter accedere all'aumento siano meno stringenti. Rimane comunque un punto fermo: questa sentenza rimane storica, ma soprattutto è stata in grado di far fare un passo avanti per risolvere il problema dei pochi soldi che arrivano grazie alla pensione di invalidità. Un passo micorscopico.

Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, sentito da Pensione per tutti, spiega che:

La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente inadeguato a garantire i ‘mezzi necessari per vivere’ l’importo della pensione di inabilità concessa ai mutilati e agli invalidi civili di età superiore ai 18 anni per i quali sia accertata una totale inabilità lavorativa, l’importo dell’assegno mensile è, infatti, di soli 285,66 euro. Concordiamo totalmente con l’Alta Corte e riteniamo che sia stato mai opportuno riconoscere anche ai beneficiari di questi assegni l’elevazione al milione ovvero la somma aggiuntiva che porterebbe l’importo dell’assegno a 516€, beneficio che dovrebbe essere esteso anche ai così detti “disabili gravissimi”. Per la UIL è altresì importante che per queste persone siano messe in campo reali politiche di inclusione nel mondo del lavoro e di accessibilità.

Pensione di invalidità: la delusione!

Molta delusione trapela tra i potenziali beneficiari dell'aumento dell'assegno di invalidità. Secondo loro risulta essere discriminatorio ed ingiusto porre dei limiti. Viene ricordato, ad esempio, che per poter accedere alla pensione di invalidità il reddito annuo deve essere inferiore ai 16.984 euro annui: perché per poter accedere all'aumento la Consulta ha posto il limite reddituale di 6.000 euro, quindi molto inferiore? L'incredulità aumenta poi se si pensa che l'aumento è riservato unicamente a quanti abbiano un'invalidità pari ad almeno il 100%.

La decisione dei magistrati è stata resa nota dopo aver esaminato una questione sollevata dalla Corte d’appello di Torino, circa i dubbi di legittimità costituzionale di due aspetti inerenti alcuni benefici riservati ai cittadini invalidi al 100%, costretti a non poter lavorare e guadagnare il necessario per condurre un’esistenza dignitosa.