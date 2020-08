No, no signori è tutto da cancellare: altro che Fornero bis, altro che Quota 41. Il nuovo volto delle nostre pensioni sarà differente. In questi giorni stanno circolando molte voci: l'unica certa è che la riforma delle pensioni avverrà entro il 1° gennaio 2022, quando scadrà Quota 100, ma adesso sembra letteralmente impossibile tracciare un ritratto di quello che accadrà in futuro con il nostro sistema previdenziale.

Andremo in pensione o dobbiamo metterci il cuore in pace e lavorare fino alla morte? Sì sicuramente avremmo una pensione. Anche se nel dibattito pubblico sembrano scontrarsi i fautori di una riforma stile Fornero, ossia fatta di lacrime e sangue, con quelli che credono che possano essere introdotte nuove misure di flessibilità, dopo la fine di Quota 100, che possano permettere ai lavoratori di andare in pensione prima rispetto a quanto stia accadendo oggi.

Riforma delle pensioni: il bene assoluto!

Cerchiamo di sfatare qualche mito e qualche timore. Troppe volte il lavoratore guarda la riforma delle pensioni dal proprio punto di vista. Sicuramente come punto di osservazione è corretto: è giusto guardare al proprio futuro, cercare di capire cosa accadrà. Alle spalle si hanno molti anni di lavoro, probabilmente un lavoro usurante, e si guarda alla pensione come al momento in cui si possa smettere di avere orari massacranti, turni spaventosi e compiti gravosi sulle spalle. Tutto giusto e corretto. A volte però ci si dimentica di essere dei padri, dei nonni, e che si hanno dei figli e dei nipoti che un giorno andranno in pensione: un dibattitto corretto dovrebbe tenere in considerazione le necessità di quanti debbano andare in pensione oggi senza prosciugare le aspettative di chi ci andrà domani. Poi, ovviamente, nulla ci vieta di essere egoisti e di pensare solo a noi stessi.

Torniamo a focalizzarsi su quello che potrebbe essere il futuro delle nostre pensioni. Dobbiamo aspettarci un futuro in cui ci sia una riforma delle pensioni sullo stile di quello compiuto da Elsa Fornero: no, al momento non ci sono chiari segnali in questo senso. E' vero dall'Unione europea sono arrivate delle chiare indicazioni in questo senso. E' necessario tagliare i costi dellla previdenza pubblica. Una spada di damocle sulla testa dei lavoratori sembra essere il recovery fund: quali saranno gli obblighi dell'Italia per poter usufruire dei fondi comunitari? Quasi sicuramente sarà impossibile abbassare l'età in cui si andrà in pensione, sempre che non si voglia penalizzare chi decida di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro.

Al momento sembrerebbe anche inutile parlare di Quota 41, ossia quella misura che permeterebbe di andare in pensione un po' a tutti, indipendentemente dall'età anagrafica raggiunta, con 41 anni di contributi. Fonti interne al Movimento 5 Stelle farebbero sapere che l'eventuale estensione di Quota 41 a tutti continua ad essere uno dei principali obiettivi del Governo. E' necessario sottolineare, comunque, che oggi come oggi mancherebbero le condizioni perché il progetto diventi realtà.

Le pensioni del futuro: ecco dove andranno!

In altre parole Quota 41 e Fornero bis sarebbero definitivamente bocciate. Già prima dell'emergenza coronavirus mancavano le condizioni perché fosse possibile incrementare ulteriormente la spesa previdenzialie. Adesso che è in corso una pesante crisi economica e che l'Italia si prepara ad accedere al recovery fund, il nostro paese sarà costretto a rispettare i vincoli che gli saranno imposti dall'Unione europea.

Senza dubbio l'Europa avrà un peso non indiferente nella definizione della riforma delle pensioni. Nel 2011, Bruxelles ebbe un ruolo molto importante - benché questo venne smentito da Elsa Fornero - nel delineare i piani previdenziali italiani: dobbiamo, però, ricordare che in quell'occasione l'Italia non aveva richiesto un aiuto economico e la situazione era completamente differente. Sicuramente questa volta l'Europa vorrà dire la sua e anche se Quota 100 andrà a morire con la sua scadenza naturale, nel momento in cui il nostro paese volesse provvedere a creare delle misure di flessibilità per renderne meno traumatica la fine, dovrà tener conto delle indicazioni degli paesi dell'Ue.

No quindi per il momento è abbastanza evidente. Non ci sarà una Fornero bis. Sarà necessario, però, tenere sotto controllo l'andamento dell'economica e vedere cosa accadrà in futuro.

Quale riforma ci dobbiamo aspettare?

A questo punto la domanda appare abbastanza lecita. Quale tipo di riforma delle pensioni ci possiamo aspettare? Sappiamo che Quota 100 è destinato a scomparire. Quota 41 non riceverà la benedizione dell'Europa, anche se rimane un progetto tanto amato dal Movimento 5 Stelle. Gli indizi sembrano portarci verso una maggiore flessibilità: teoricamente si dovrebbe andare incontro a quanti abbiano intenzione di andare in pensione anticipatamente.

Attenzione però. Nel momento in cui i lavoratori dovessero decidere di smettere di lavorare antipatamente è necessario evitare di far pesare sulle casse dell'Inps costi maggiori. Questo è il motivo per il quale starebbero circolando delle voci che parlano di penalizzazioni a scapito di quanti decidano di andare in pensione anticipatamente. Penalizzazioni che possono passare dal ricalcolo contributivo della pensione fino ad un taglio decisivo dell'assegno per ogni anno di pensione anticipata. La parola adesso passa ai sindacati ed al Ministero del Lavoro, che hanno in programma altri incontri alla fine dell'estate: il dibattitto sarà sicuramente molto acceso.