Uno dei temi del dibattito pubblico di questi ultimi giorni è legato alle pensioni: la domanda che tutti si pongono è se siano sostenibili. Poniamoci subito la domanda fondamentale: il sistema previdenziale italiano è a rischio? E' effettivamente necessaria una riforma delle pensioni? Quanto sono state condizionate dall'emergenza Covid 19 le casse dell'Inps e quanto possono andare ancora avanti ad erogare le nostre pensioni prima che rimanga senza soldi?

Ma perché in questi ultimi giorni si teme così tanto per il futuro delle nostre pensioni? Ci sono tre variabili che potrebbero mettere in gioco la tenuta stessa del nostro sistema previdenziale e che lo potrebbero far saltare anche in tempi non troppo lontani. Ad analizzare quanto sta accadendo ci hanno pensato Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali e Antonietta Mundo, già Coordinatore generale statistico attuariale Inps. Secondo i due esperti l'aumento delle pensioni di invalidità che è scattato proprio in questi giorni e Quota 100 costituiscono due importanti nodi critici che potrebbero far saltare il banco. Ci si aggiunge, inoltre, la sentenza sulle pensioni d'oro, che potrebbe arrivare ad ottobre, a mettere definitivamente in diffilcoltà il nostro sistema pensionistico.

Pensioni: Quota 100 ed invalidità, i due problemi cruciali!

Partiamo con il fare un po' di chiarezza su quanto è avvenuto negli ultimi giorni. La Consulta è intervenuta sugli assegni di invalidità e ha imposto un deciso cambiamento degli importi: le pensioni erogate devono passare da 286,81 euro a 516 euro mensili. Quasi un raddoppio dell'importo, che comunque, considerando il costo della vita rimane ancora basso. I giudici della Corte Costituzionale, lo scorso 23 giugno, avevano definito l'assegno inadeguato a soddisfare i bisogni di quanti lo percepissero. Sicuramente il raddoppio dell'importo è un passo importante, ma ancora inadeguato. Vedendo però quanto accaduto da un altro punto di vista, questa decisione porterà ad un aumento della spesa previdenziale. Giusto per avere un'idea, solo e soltanto per il comparto degli assegni di invalidità, parliamo di una spesa annua pari a 2,9 miliardi di euro. Un vero salasso per la casse dell'Inps, per le quali da una parte o dall'altra dovranno arrivare i fondi per coprirla.

Questo non è tutto. Uno dei punti critici che potrebbero far saltare il mondo delle pensioni riguarda il verdetto della consulta sul taglio delle pensioni d'oro, che come molti ben sapranno è per cinque anni. Anche in questo caso i conti sono molto importanti: il primo taglio, che è stato effettuato nel giugno del 2019, riguarda la bellezza di 24mila pensionati con pensioni che superano i 100mila euro lordi ogni anno. La sforbiciata, che ha portato alla riduzione degli assegni per cinque anni, permetterebbe al nostro Erario di risparmiare qualcosa come 415 miliardi di euro. Il problema, però, è che i ricorsi degli avvocati stanno innondando gli ufifci comptenti e la battaglia legale starebbe arrivando alla fine. La sentenza è infatti prevista per ottobre. Farsi un'idea in anticipo di quanto possa accadere in tribunale è un po' difficile, ma sicuramente è importante ricordare che la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia nell'ottobre 2019, aveva dato un'indicazione molto chiara ed aveva considerato il taglio imposto sulle pensioni d'oro come un vero e proprio scippo di Stato, che non rispetterebbe i tre fondamentali principi posti dalla Corte Costituzionale in tema di previdenza: ragionevolezza, adeguatezza ed affidamento.

Invalidità, Quota 100 e pensioni d'oro: ma quanto ci costano!

Quanto affermato dalla Corte dei Conti sembrerebbe già indirizzare il verdetto della Consulta. Una bocciattura del ricalcolo delle pensioni più alte porterebbe ad un maggior esborso per le casse dell'Inps. Dobbiamo poi ricordare che l'emergenza legata al coronavirus ha avuto un impatto sul flusso di cassa dell'istituto di previdenza, che potrebbe vedersi aumentare il disavanzo a 48 miliardi di euro nel 2020. Per questo si corre il rischio che il sistema pensionistico italiano possa collassare nei prossimi mesi.

A questo aggiungiamoci un triste primato italiano. Le baby pensioni costano alle casse dello Stato circa 7 miliardi di euro all’anno (pari allo 0,4 per cento del Pil nazionale). Praticamente lo stesso importo previsto quest’anno per il reddito/pensione di cittadinanza e addirittura superiore di quasi 2 miliardi della spesa necessaria nel 2020 per pagare gli assegni pensionistici a coloro che beneficeranno di quota 100. A fare i conti, in questo caso, ci ha pensato l’Ufficio studi della Cgia che ha recuperato i dati Inps riferiti ai pensionati baby presenti nel nostro Paese e li ha confrontati con la dimensione economica del reddito di cittadinanza e di quota 100. Due misure, queste ultime, che sono nel mirino dall’Unione Europea. Non è da escludere, infatti, che Bruxelles ci chieda di rivederle, in caso contrario corriamo il pericolo che una parte degli aiuti previsti dal Next Generation EU ci siano negati.

Baby pensioni: quanto ci costano?

Sebbene queste 562 mila baby pensionati si siano ritirati dal mercato del lavoro prima della fine del 1980, gli effetti economici di queste decisioni politiche si fanno sentire ancora adesso. Tra i pensionati baby sono i dipendenti pubblici ad aver lasciato il posto di lavoro in età più giovane (41,9 anni), mentre nella gestione privata l’età media della decorrenza della pensione è scattata dopo (42,7 anni). In entrambi i casi, comunque, l’abbandono definitivo del posto di lavoro è avvenuto praticamente con 20 anni di età in meno rispetto a chi, oggi, usufruisce di Quota 100. Attualmente, le persone che sono andate in quiescenza prima del 31 dicembre 1980 hanno un’età media di 87,6 anni.

Se il confronto invece è fatto tra maschi e femmine, registriamo che quest’ultime sono in netta maggioranza. Tra i 562 mila pensionati baby presenti in Italia, ben 446 mila sono donne (pari al 79,4 per cento del totale) e solo 115.840 sono uomini (20,6 per cento del totale). In termini di età anagrafica, però, a lasciare prima il lavoro è stato il sesso forte con una media di 40,6 anni, contro i 43,2 anni delle donne. Infine, sia per i maschi sia per le femmine l’età media in cui hanno percepito il primo assegno pensionistico è stata più bassa tra gli occupati nel pubblico che nel privato: mediamente di 6 mesi in entrambi i casi.