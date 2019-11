In manovra mini aumenti assegni tra 1500 e 2000 euro e proroga Ape sociale e Opzione Donna. Ma parte anche il cantiere per la riforma post Quota 100.

La manovra 2020 porterà qualche novità per il mondo delle pensioni, dalle proroghe di un anno per Ape sociale e Opzione Donna alle mini rivalutazioni degli assegni tra 1500 e 2000 euro: con queste ultime che hanno peraltro già fatto storcere il naso ai sindacati per le cifre irrisorie che numeri alla mano - si parla di 3 euro l'anno - finiranno nelle tasche della platea coinvolta.

Pensioni: tra proroghe e mini aumenti assegni, via cantiere riforma

Nei prossimi giorni, si aprirà però parallelamente anche il cantiere per quello che si annuncia come un riassetto complessivo del sistema previdenziale, con l’obiettivo primario di affrontare il nodo del post Quota 100.

Come ribadito ancora due giorni fa dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, il governo non intende infatti rinnovare, quando andrà a scadenza alla fine del 2021, il regime di accesso anticipato alla pensione, introdotto in via sperimentale dal precedente esecutivo appena un anno fa. E occorrerà dunque cominciare a discutere sui possibili rimedi al problema dell'effetto "scalone", che minaccia di spostare di colpo di 5 anni l'età di pensionamento dei lavoratori rimasti fuori dall'ultima finestra del triennio di sperimentazione.