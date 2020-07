Il tema delle pensioni nelle ultime ore è più caldo che mai. Le riforme che il governo italiano sta pensando di attuare stanno, a dir poco, rivoluzionando l’assetto pensionistico e non solo. Nel mirino delle decisioni più importanti rientrano quota 100 e gli aiuti emergenziali, come il reddito di cittadinanza. Le strategie implementate in queste ore sono al vaglio dei capi di Stato.

Il tema delle pensioni nelle ultime ore è più caldo che mai. Le riforme che il governo italiano sta pensando di attuare stanno, a dir poco, rivoluzionando l’assetto pensionistico e non solo. Nel mirino delle decisioni più importanti rientrano quota 100 e gli aiuti emergenziali, come il reddito di cittadinanza. Le strategie implementate a sostegno di Opzione Donna, nei dialoghi con l’Europa, spingono all’ottenimento di obiettivi che probabilmente rimarranno solo sulla carta:

riconoscere e valorizzare il lavoro domestico

creare una quota 100 rosa

utilizzare i contributi versati in altre casse previdenziali

prorogare l’anticipo pensionistico – Ape Social

prorogare la formula Opzione Donna fino al 2023

L’ambizioso progetto di sostegno, per quanto lodevole, si innesta in un groviglio di riforme e proposte che prende vita dall’emergenza attuale Coronavirus. L’incertezza sullo stato di sviluppo della pandemia da Covid-19 regna sovrana e non può non ricadere sul sistema pensionistico.

Le pensioni italiane non piacciono all’Europa

In tema di pensioni e non solo, l’Italia è un Paese che fatica ad ottenere risultati. Su quota 100 e reddito di cittadinanza, l’opinione di Bruxelles è già stata molto chiara: non ci sono i presupposti per proseguire con strade che vanno in direzione opposta alle ufficiali Raccomandazioni Ue sul versante pensionistico. Il problema più importante rilevato in sede di confronto con il polo europeo è che le strutture riformistiche pensate, e attuate, nel nostro Paese per far fronte all’emergenza della pandemia non sono adeguate alle prescrizioni europee. Questo disallineamento rischia di far saltare l’intero sistema pensionistico e le altre iniziative proposte.

Oltre alle pensioni è a rischio il Recovery Fund

Il Consiglio Europeo appena iniziato, che sta tenendo col fiato sospeso gli Stati aderenti, mira a portare a casa lo start del Recovery Fund. Il premier Giuseppe Conte, ambisce all’attivazione di un piano economico che costerebbe all’Europa oltre 750 miliardi di Euro. Il piano di aiuti post Coronavirus si compone di un pacchetto finanziario comprensivo di prestiti e altri stanziamenti a fondo perduto, che consentirebbero la graduale ripresa economica del Paese. Il nodo focale della questione Recovery Fund risiede nella problematica identificazione di una guida del progetto: gli Stati del Nord vorrebbero che fosse il Consiglio Europeo, i Paesi del Sud spingerebbero per una più super partes Commissione Europea.

Pensioni, quota 100 e altre incertezze

Quella che si sta giocando sul tavolo di Bruxelles in queste ore è una partita davvero fondamentale per l’Italia, l’Europa e il futuro di ogni singolo cittadino. Sulle pensioni e gli aiuti economici, i capi di Stato stanno lavorando duramente per portare a casa un piano risolutivo che possa far tirare a tutti un sospiro di sollievo. Si lavora minuziosamente sui dettagli, si spinge sui temi più accorati, si usa il dialogo e il confronto per cercare di prendere il massimo possibile dall’unione globale. Stiamo vivendo un momento complesso e difficile sotto ogni punto di vista, su questo almeno siamo tutti d’accordo.

Pensioni: che fine farà quota 100?

Mentre tutti s’interrogano sul destino delle pensioni e sulla possibile eliminazione di quota 100, Macron e Conte si sono incontrati ieri sera per intavolare correttamente il Consiglio Europeo. Il Presidente francese in occasione di questo importante evento si è espresso così sui suoi canali social:

«È una partita fondamentale per il futuro dell'Europa e dei nostri cittadini. Dobbiamo approvare al più presto il Recovery Fund e il Quadro Finanziario Pluriennale»

Le sue parole riecheggiano un barlume di speranza e sembrano confidare in una collaborazione proficua grazie a una visione politica univoca e priva di distorsioni.

Pensioni e altre questioni urgenti: ottimismo in arrivo?

In questo quadro di mescolanze politiche, ogni parola e opinione sembra essere decisiva. Su quanto sta accadendo a Bruxelles e sulle tematiche dei progetti intrapresi, si è espressa anche la Banca Centrale Europea. Il Presidente della istituzione Christine Lagarde ha sottolineato l’importanza del tempismo nella delicatezza del contesto attuale. Si tratta di una riflessione che spinge ad avere un alone di ottimismo e che fa centro sulla necessaria e proattiva collaborazione. Queste le sue dichiarazioni:

«Diamo per scontato che il Recovery and Resilience Fund arriverà, e che sarà un forte mix di trasferimenti a fondo perduto e prestiti, i primi in misura maggiore» e poi ancora «la mia sensazione è che un gran numero di leader europei siano consapevoli di quanto è importante non perderetempo»

Velocità, ambizione e flessibilità, sembrano dunque essere le nuove parole d’ordine del momento. Le parole di Lagarde rassicurano, dunque, attivisti e investitori puntando sulla certezza di probabili accordi veloci, ambiziosi e flessibili.

Che sia la svolta per il sistema pensionistico e le altre riforme? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi!