Prosegue il confronto tra il Governo e parti sociali per realizzare quella che dovrebbe essere la più importante riforma delle pensioni. Il sistema previdenziale dovrà essere rivisto in ogni sua sfumatura, anche perché a fine 2021 si chiuderà la parabola di Quota 100 ed è tempo di mettere sul tavolo delle valide alternative. Tra le opzioni a cui si starebbe pensando sembrerebbe rientrare oggi anche quella della cosiddetta doppia flessibilità in uscita.

Ma nel frattempo i lavoratori che vorranno accedere alla pensione, come si dovranno comportare? Quali sono i requisiti per poter uscire dal mondo del lavoro in questo ultimo scorcio del 2020 e nel 2021, fino a quando non ci sarà questa tanto attesa riforma?

Pensione 2021: l'assegno si abbassa!

Nostro malgrado dobbiamo iniziare con il dare alcune brutte notizie. Nel 2021 l'assegno della nostra pensione si abbasserà leggermente, rispetto a quello del 2020. Questo accade perché, grazie ad un decreto datato 1° giugno 2020, è stata effettuata la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. I coefficienti sono destinati a diventare:

da 4,20% a 4,186% (-0,33% circa), in corrispondenza dei 57 anni;

da 6,513% a 6,466% (-0,7216% circa), in corrispondenza dei 71 anni.

Cambiamenti in vista anche per quanti vogliano accedere alla pensione di vecchiaia. Si potrà uscire dal mondo del lavoro con:

67 anni di età e 20 anni di contributi per la generalità dei lavoratori;

66 anni e 7 mesi di età per gli addetti alle mansioni gravose;

5 anni di contributi a patto di aver compiuto i 71 anni di età per chi rientra interamente nel regime contributivo.

Per poter accedere alla pensione di vecchiaia vi è un ulteriore requisito. Per quanti rientrino nel sistema misto è richiesto di aver maturato, nel momento in cui si presenta la domanda per accedere alla pensione, di avere diritto ad un assegno previdenziale pari ad almeno una volta e mezzo l'assegno sociale.

2021: come funziona la pensione anticipata il prossimo anno!

Proviamo un attimo a soffermare la nostra attezione su come funzionerà la pensione anticipata fino al prossimo anno. Premettiamo una cosa: noi, in questa sede, stiamo dando per scontato che la riforma delle pensioni venga fatta realmente e che tutto cambi con il 31 dicembre 2021. Ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo e come molti sapranno, in Italia non c'è niente si più definitivo che il provvisorio. Quindi potrebbe anche darsi che quello che noi, oggi, diamo per scontato, entro la fine del prossimo anno decidano di mantenrlo anche per il 2022. Quello che realmente accadrà con la riforma delle pensioni lo sapremo solo strada facendo. Per il momento facciamo il punto della situazione ad oggi.

La pensione anticipata è vincolata all'età anagrafica e agli anni contributivi. Nel 2021 per poter uscire dal lavoro sfruttando questa misura sarà necessario aver maturato:

42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;

41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Per il momento il decreto 4/2019 ha bloccato l'adeguamento degli anni contributivi alle speranze di vita, ma è stata introdotta una finestra mobile di tre mesi per poter effettivamente richiedere la pensione anticipata.

Quanti, invece, rientrino nel sistema interamente contributivo possono sfruttare un'ulteriore opozione per poter entrare in pensione anticipatamente. Possono ritirarsi dal lavoro a 64 anni di età e 20 anni di contributi, purché abbiano maturato un assegno previdenziale di importo pari o superiore a 2,8 volte l'assegno sociale. I lavoratori appartenenti ad una delle seguenti categorie rientrano nel sistema contributivo:

privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996;

con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, purché abbiano anche 15 anni di contribuzione versata, di cui 5 successivi al 1995.

2021: pensione anticipata per i lavoratori precoci!

Qualche agevolazione, all'orizzonte, c'è anche per i lavoratori precoci. A loro è permesso di accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi. Non importa l'età anagrafica che abbiano: questo requisito, però, è valido unicamente per quanti rientrino in queste categorie tutelate:

dipendenti in stato di disoccupazione, a causa di un licenziamento individuale o collettivo;

caregiver, ossia i lavoratori che assistano il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 194;

lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, con una percentuale di invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

lavoratori che svolgono attività usuranti o particolarmente gravose.

In questo caso l'assegno viene calcolato con il sistema misto e inizia a decorrere dopo tre mesi.

Bisogna poi ricordarci che vi sono delle misure particolari anche per quanti stiano compiendo dei lavori usuranti. Questi devono essere elencati del Decreto Legislativo n. 67/2011, ed essere svolti per almeno la metà della vita lavorativa. O quanto meno per sette degli ultimi dieci anni di lavoro. E' possibile andare in pensione anticipata con la cosiddetta Quota 97,6 che prevederebbe:

almeno 61 anni 7 mesi di età;

almeno 35 anni di contributi.

Le altre opzioni!

Quali altri opzioni ci sono per quanti abbiano intenzione di andare in pensione. Proviamo a fare una panoramica veloce.

Quota 100 dovrebbe rimanere in vigore fino alla fine del 2021. Consente di andare in pensione nel caso in cui la somma tra l'età anagrafica e gli anni di contributi versati arrivi a 100. Devono essere presenti i seguenti requisiti:

età anagrafica pari almeno a 62 anni;

anzianità contributiva pari almeno a 38 anni.

Anche l'Ape Sociale e Opzione Donna sono proprogate fino al 2021. Si pensa di allargare la platea dei beneficiari dell'Ape Sociale anche ai lavoratori che oggi ne sono esclusi, come i disoccupati che non hanno diritto alla Naspi e ai lavoratori fragili per preservarli dal rischio Covid.