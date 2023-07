Pensioni, scatta il mini-aumento: le rivalutazioni dal 1 gennaio

Tutto pronto per un nuovo adeguamento degli assegni pensionistici alla variazione del costo della vita. Con una circolare diffusa nella giornata di mercoledì 11 dicembre, l'Inps ha infatti comunicato di aver fissato i criteri e le modalità applicative per la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, che scatterà dal primo gennaio 2020 insieme ai ritocchi delle prestazioni di accompagnamento a pensione.

Pensioni, mini-aumenti: chi beneficia della rivalutazione piena

In conformità con il decreto del 15 novembre 2019 dei ministeri dell’Economia e del Lavoro, il documento dell'ente previdenziale spiega che sarà applicato in particolare dal 1° gennaio 2020 l'indice di rivalutazione dello 0,4%, ricordando che l'adeguamento automatico sarà pieno, ovvero scatterà nella misura del 100%, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS (dal mese di gennaio, tale minimo salirà nel frattempo da 513,01 euro lordi a 515,07 euro).

Quanto sale la pensione per chi supera 1539 euro

A beneficiare dell’aumento dello 0,4% saranno in sostanza le pensioni di importo fino a 1.539,03 euro lordi mensili, mentre per quanto riguarda i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi, la percentuale di adeguamento si ridurrà progressivamente con il crescere degli importi.

Pensioni: le rivalutazioni per gli assegni oltre 3 volte il minimo

Nel dettaglio, l'adeguamento sarà dello 0,388% per gli assegni di importo oltre 3 e 4 volte il minimo (tra 1.539 e 2.052 euro), dello 0,308 % per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte (tra 2.052 e 2.565 euro), dello 0,208% oltre 5 e fino a 6 volte (tra 2.565 e 3.078 euro), dello 0,188% oltre 6 e fino a 8 volte (tra 3.078 e 4.104 euro), dello 0,180% oltre 8 e fino a 9 volte (tra 4.104 e 4.617 euro), ed infine dello 0,160% per chi riceve un trattamento d'importo superiore 9 volte il minimo (oltre 4.617 euro).

Pensioni: assegni di gennaio con le norme in vigore

I criteri di rivalutazione dell’Inps, va detto, non tengono ovviamente in considerazione le novità relative al meccanismo che sono attualmente in via di approvazione nell'ambito della legge di bilancio 2020, e che riguarderanno in particolare i trattamenti oltre tre e fino a quattro volte il minimo: anche questi ultimi assegni, infatti, saranno soggetti dal prossimo anno ad un adeguamento al 100% dell’inflazione, e non più al 97% come avviene attualmente, il che implica che anche per essi ci sarà un aumento dello 0,400% e non dello 0,388%.

Come ricorda oggi il Sole 24 Ore, la necessità di procedere con i pagamenti delle pensioni il prossimo 3 gennaio fa sì infatti che l'Inps proceda per il momento, in attesa del via libera alla manovra, mettendo in pagamento gli assegni sulla base delle regole attualmente in vigore: sarà poi solo in un secondo momento, nel caso in cui la modifica alla normativa diventi legge, che avverranno i conguagli a favore dei beneficiari.