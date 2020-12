Il prossimo anno scolastico appare critico, cattedre vuote, posti scoperti e supplenti da chiamare. Pensioni pesa sulla scuola l'uscita anticipata con Quota 100? In bilico la stabilità dell’anno scolastico 2021/2022. Cosa rischio la scuola a gennaio 2021? Le previsioni per il nuovo inizio scolastico non sono tutte rosee. Parliamo di un nuovo turno di prepensionamento, blocco dei concorsi connesso per evitare assembramenti che potrebbero incrementare il circolo vizioso della diffusione epidemiologica da Covid.19. Le prove preselettive non accessibili ai precari contagiati o in isolamento fiduciario. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura vedremo insieme tutte le novità su: scuola, pensioni e concorsi per il 2021.

Cosa sta succedendo? Gli insegnanti temono il Covid-19 al punto di scappare dalla scuola? No, non si tratta, di una fuga in massa per paura di essere contagiati dal virus, ma è il frutto del prepensionamento di Quota 100 e non solo.

Il ministero dell’Istruzione ha diramato gli elementi quadro sulle istanze pervenute per il prepensionamento, favorito dai vantaggi forniti dalla misura Quota 100. In particolare, le previsioni per il mese di settembre 2021 collocano la scuola carente di 27.592 docenti. Perché? Il frutto delle richieste di pensioni chiuse in data 7 dicembre 2020 (salvo modifiche).

I conti sono semplici: una bella fetta di circa 16mila domanda di pensioni presentate dai docenti, rappresentano l’ingresso a Quota 100, e non solo. A questo target si accostano altre circa 7mila dipendenti che rientrano nella fascia del personale tecnico amministrativo (personale Ata), tra cui: docenti di religione ed educatori. Il tutto per un ammontare di circa 35mila elementi appartenenti al comparto scuola.

Sai cos’altro? Nel conteggio sono escluse le domande dei dirigenti scolastici le cui domande scadono il 28 febbraio 2021, all’appello bisogna aggiungere all’incirca dai 4 sino a 500 presidi in meno. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura vedremo insieme tutte le novità su: scuola, pensioni e concorsi per il 2021.

Pensioni scuola: quel confronto insostenibile con il 2019

Andando a confrontare i dati delle uscite di prepensionamento con l’anno 2019, troviamo un aumento delle presentazioni delle richieste di pensioni. In un quadro che appare abbastanza chiaro. Per il ministero dell’Istruzione 26.327 docenti sono finiti in quiescenza nel 2019. Si nota un aumento di 1.265 professori di cui 13.429 docenti in pensione attraverso la misura Quota 100. Atteso un rafforzamento dei docenti in pensione che dovrebbe produrre un incremento di circa 2.550 docenti.

Nell’arco di soli due anni, sono andati in pensione all’incirca 54mila docenti, di questo gruppo circa 29mila hanno utilizzato l’uscita anticipata Quota 100. Il tutto agglomerato in un quadro territoriale del tutto disorganico. Basti pensare che nel pacchetto dei 27.592 docenti che hanno presentato istanza di pensione per il 1° settembre 2021, all’incirca 4.754 docenti sono collocati in Lombardia che vede sfumare il 17,23% dell’organico del comparto scuola. In una tela che si stringe a maglia sulle regioni del Veneto, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Emilia Romagna. Per un totale di circa 12.209 docenti in pensione, sforando un plafond di - 44,25%.

La misura sperimentale Quota 100 attiva sino al 31 dicembre 2021 ha registrato un impatto favorevole specie nel settore pubblico.

Pensioni scuola: innescata la bomba delle cattedre vuote

L’era della presunta ripartenza postCovid-19 per l’anno scolastico 2021/2022, cela un velo pesante sulla scuola, fatto di cattedre vuote, posti scoperti e supplenti da chiamare. Il prossimo anno scolastico appare critico, specie al Nord dove mancano il 60% dei docenti, posti coperti da supplenti chiamati a ricoprire la cattedra a tempo determinato. Storia di una breve cronistoria di appena un paio di mesi, basti pensare che su 85mila mila permessi all’assunzione di docenti oltre 66mila autorizzazione sono andate deserte.

Come si legge dal quotidiano Il Sole24Ore, in Lombardia sono risultate 16mila le cattedre che non hanno garantito la presenza dell'insegnante, medesime circostanze per Veneto e Piemonte che hanno registrato cattedre vacanti per 7.500 posti. Il che ha prodotto una crescita esponenziale di supplenti che ha battuto 200mila docenti. Un boom favorito anche dalla diffusione della crisi pandemica.

Pensioni scuola: la mazzata dei concorsi bloccati

Con i docenti in pensione, le cattedre vuote e senza il personale scolastico, si riavvolge in bobina un nastro già visto. Lucia Azzolina ministra dell’Istruzione puntava su un rimedio “ad hoc”, ossia spalmare sulla scuola la forza del precariato. Parliamo di circa 78mila nuove assunzione bilanciati in due concorsi il primo ordinario, mentre il secondo di natura secondaria che potrebbero ridursi più della metà. Basti considerare che le 46mila cattedre che dovevano essere coperte con il concorso ordinario, non hanno visto la luce per l’effetto dei provvedimenti restrittivi contro gli assembramenti.

Discorso diverso per i 32mila docenti del concorso straordinario, in questo caso solo il 60% dei concorrenti è stato valutato. Tuttavia, per quest’ultimo concorso ci sono buone possibilità che si giunga a una fine entro settembre, considerato che i candidati devono superare solo una prova scritta. Discorso diverso per il concorso ordinario da 46mila cattedre, in questo caso i concorrenti devono superare diverse prove, tra cui: un test preselettivo, un esame scritto e una prova orale. Un quadro molto più complesso che per natura potrebbe non giungere alla fine o arrivare a un’immissione a ruolo per l’anno scolastico 2022-2023.

Pensioni scuola: quel pasticcio delle prove preselettive non accessibili ai precari in quarantena

La ministra dell’Istruzione Azzolina è stata silurata dal Consiglio di Stato, nella sezione coordinata dal Giancarlo Montedoro, il quale ha bocciato l’appello della ministra chiudendo il capitolo delle querele sorte per le prove straordinarie suppletive promosse dagli aspiranti impossibilitati a muoversi perché contagiati o in isolamento per contatti con infetti dal virus Covid-19.

Una storia portata alla luce dall’avvocato Guido Marone, il quale ha presentato un ricorso per conto della sua assistita docente di Educazione fisica che non ha potuto completare l’iter predisposto per il concorso straordinario, fissato il 29 ottobre 2020, in quanto, si trovava in quarantena. La docente (precaria) ha esposto ricorso prima dinanzi al Tar, poi al Consiglio di Stato battendo la ministra Azzolina, che riteneva esclusa la possibilità dell’accesso al concorso straordinario per i precari in quarantena o in isolamento fiduciario.

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato cambierà tutto il calendario delle prove. Ciò significa che con la riapertura delle prove concorsuali il tutto dovrà essere riesaminato. Per il momento, l’ultimo DPCM riferito alla data del 3 dicembre 2020, ha predisposto il blocco per l’inserimento delle misure anti contagio di tutte le prove concorsuali sino alla data del 15 gennaio 2021.

Alla luce di questi nuovi eventi sfuma per il concorso straordinario la possibilità di concludersi in un ciclo breve. Basti pensare che in Campania sono all’incirca 300 i precari che per motivi legati alla quarantena o all’isolamento fiduciario non hanno sostenuto la prova. L'Unione Italiana del Lavoro Uil, stima che nel nostro Bel Paese all’incirca 500mila precari su 64.563 aspiranti non hanno sostenuto l’esame per cause imputabili alla diffusione della pandemia da Covid.19

Pensioni scuola: cosa succede a gennaio?

Manca ancora un protocollo nazionale per quanto concerne l’ingresso degli alunni in classe previsto per la data del 7 gennaio 2021. Atteso prima della riapertura il vertice prefettizio che dovrebbe spiegare le misure anti contagio applicabili sui trasporti. C’è da dire che circa il 75% degli alunni delle superiori dovrebbero ritornare in classe in modo flessibile con un 25% di didattica a distanza (DAD). La scuola appare ancora più fragile, considerato che il rientro è stato stabilito a ridosso della presumibile terza ondata epidemiologica da Covid-19.