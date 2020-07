Dopo decenni di fatiche, la pretesa di ogni lavoratore è godersi in pace la propria pensione. In Italia, purtroppo, bisogna far i conti con una tassazione elevata che falcidia i trattamenti pensionistici. Per questo motivo, sempre più pensionati pianificano di trasferirsi all’estero per percepire pensioni con regimi fiscali agevolati. Vediamo nel dettaglio i paesi più adatti allo scopo.

Dopo decenni di fatiche, la pretesa di ogni lavoratore è quella di godersi in pace la propria pensione. In Italia, purtroppo, bisogna far i conti con una tassazione elevata che falcidia i trattamenti pensionistici. Per questo motivo, sempre più pensionati pianificano di trasferirsi all’estero per percepire pensioni con regimi fiscali agevolati. Vediamo nel dettaglio come poter percepire la propria pensione senza doversi preoccupare delle tasse e quali paesi possono essere presi in considerazione a tal fine.

Le tasse sulle pensioni in Italia

Le pensioni sono soggette a imposizione fiscale, al pari dei redditi di lavoro. L'Inps applica l’imposizione sostituendosi al fisco, effettuando sulla pensione una trattenuta mensile a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Le tasse sulle pensioni vengono calcolate sulla base di aliquote proporzionali divise per fasce di reddito (i cosiddetti scaglioni): più alto è il reddito, maggiore è l’aliquota applicata.

In particolare, fino a importi pensionistici di 15.000 euro annui si paga un’aliquota del 23 per cento. Da 15.000 a 28.000 l’aliquota diventa del 27 per cento. Da 28.000 fino a 55.000 la tassazione passa al 38 per cento, per poi diventare 41 per cento fino a 75.000 euro. Infine, sopra i 75.000 di importo pensionistico annuo si paga un’aliquota del 43 per cento.

Il pensionato può comunque richiedere le detrazioni di imposta previste sulla pensione per i familiari a carico. Ogni familiare viene considerato a carico quando il suo reddito annuo non è superiore ai 2.840,51 euro lordi.

Anche le detrazioni fiscali vengono riconosciute sulla base di scaglioni di reddito in maniera progressiva: più alto è il reddito, minori sono le detrazioni. Le detrazioni riducono l’imposizione che si dovrebbe avere se si applicasse esclusivamente la tassazione lorda.

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di due o più pensioni, le ritenute fiscali sono calcolate in base all’importo totale, anche se queste vengono erogate da diversi Enti.

A questa trattenuta fiscale si devono aggiungere anche le addizionali regionale e comunale, sulla base delle aliquote stabilite da ciascuna regione e da ciascun comune.

Le ritenute fiscali sono applicate anche sulle pensioni dei soggetti che risiedono all’estero, tranne nel caso in cui gli Stati si siano accordati per evitare che alla stessa persona debba pagare le imposte in due Paesi diversi.

Sono, invece, escluse da imposizione fiscale: le pensioni sociali, le prestazioni per gli invalidi civili, gli assegni sociali.

I paradisi per godersi pensioni senza tasse: Portogallo

Il paese apri pista in tal senso è stato il Portogallo. Dal 2009, infatti, il paese iberico è diventato un vero e proprio paradiso fiscale per i facoltosi pensionati di tutta Europa. La legge portoghese prevedeva la possibilità di percepire pensioni esentasse per i primi dieci anni a tutti gli stranieri, anche i residenti “non abituali”. Grazie a questa normativa, erano quasi 3mila, nel 2019, gli italiani emigrati tra Lisbona e l’Algarve, con una pensione media mensile di 2719 euro.

Per residente non abituale si intende un soggetto che risiede in Portogallo per più di 6 mesi all’anno e non è stato tassato come residente fiscale nei 5 anni precedenti.

Oltre al regime pensionistico privilegiato, gli emigrati italiani hanno potuto godere di un costo della vita più basso rispetto alla media italiana.

Alla luce delle proteste provenienti da diversi Stati dell’Unione Europea, i quali lamentavano un dumping fiscale sleale del Portogallo, che si sono aggiunte a quelle dei pensionati portoghesi, i quali denunciavano una discriminazione a favore degli stranieri, è stata trovata una soluzione intermedia dal governo socialista del premier Costa: è stata introdotta, a partire dal 2020, un’imposta del 10 per cento applicata alle pensioni dei cittadini stranieri residenti nel paese.

Tassazione rimane comunque inferiore rispetto a quella italiana a cui, però, deve aggiungersi anche un costo della vita aumentato negli ultimi anni nel paese.

I paradisi per godersi pensioni senza tasse: Grecia

La Grecia ha intenzione di seguire l’esempio portoghese introducendo una flat tax del 7 per cento per le pensioni percepite dagli stranieri nel territorio, anche residenti “non abituali”.

Per godere di questo regime fiscale privilegiato, è necessario presentare la domanda di residenza fiscale. Una volta accettata, il pensionato straniero in Grecia godrà della flat tax sui redditi provenienti da pensioni, investimenti, attività commerciali per i prossimi dieci anni. L’imposta è pagabile ogni anno in un’unica soluzione. Quest’anno il termine per presentare la domanda è il 30 settembre 2020.

Inoltre, il pensionato non deve aver avuto la residenza fiscale in Grecia per almeno 5 dei 6 anni fiscali precedenti al trasferimento di residenza da un Paese con cui la Grecia ha un accordo di cooperazione amministrativa in materia fiscale.

La scorsa settimana, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha presentato la proposta al Parlamento. Lo scopo è quello di rendere il paese competitivo con gli altri paesi del Sud Europa che adottano un regime fiscale privilegiato a favore dei pensionati. Con questa riforma, infatti, la Grecia diventa più vantaggiosa dello stesso Portogallo che, come detto prima, ha portato le tasse sulle pensioni al 10 per cento (al fronte del futuro 7 per cento della Grecia).

Come in Portogallo, i pensionati italiani potranno approfittare anche di un costo della vita inferiore rispetto alla media italiana. Lo svantaggio rispetto al Portogallo rimarrà la lingua greca, sicuramente più ostica da imparare per un italiano rispetto al portoghese.

Gli altri paesi in cui si possono percepire pensioni pagando tasse agevolate

Anche in Italia sono state introdotte delle agevolazioni approvate proprio per attirare (o riportare) pensionati dai paesi esteri. Il regime privilegiato italiano prevede per 10 anni una flat tax al 7 per cento su tutti i redditi esteri recepiti da titolari di pensioni private per chi si trasferisce da un Paese straniero.

Ci sono alcune condizioni per poter usufruire dell'agevolazione: la flat tax vale per una persona fisica residente fuori dall'Italia per almeno cinque anni, titolare di un reddito da pensione privata e trasferitasi in determinate zone del Sud Italia (l'agevolazione vale per le regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con meno di 20 mila abitanti. La Legge di Bilancio 2019 regola questo nuovo regime pensionistico.

L'aliquota privilegiata al 7 per cento vale anche per redditi che derivano da attività finanziarie, come dividendi o interessi legati alla gestione patrimoniale.

VI sono, poi, altri paesi europei che permettono agli stranieri di usufruire di una tassazione agevolata sulle pensioni e di un costo della vita ridotto rispetto all’Italia. Tra questi, spiccano la Bulgaria (pensioni esenti da tasse), Cipro (aliquota massima del 5 per cento) e Romania (aliquota del 10 per cento).

Tra i paesi extra-europei, sono meritevoli di menzione paesi del Centro America come Panama, Costa Rica e Messico. A questi possiamo aggiungere anche il Sud Africa (pensioni esentasse per gli stranieri), Tunisia (possibilità di esenzione da imposte sul 80 per cento della pensione con aliquota max. del 7 per cento) e Marocco (possibilità di esenzione da imposte sul 40 per cento della pensione con aliquota max. del 23 per cento).

Tutti i paesi citati hanno anche un costo della vita inferiore (a volte persino molto inferiore) rispetto al costo della vita medio in Italia.