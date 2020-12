Le Guide gratuite di Trend-online.com. Abbiamo raccolto in 112 pagine un nuovo manuale che ti aiuta a non commettere più errori quando prendi casa in affitto o decidi di acquistarla . Un'opera realizzata dalla nostra redazione, completamente gratuita, che puoi scaricare immediatamente.

Credit Suisse si attende per il 2021 un superciclo negli utili delle aziende dell'Asia che si concretizzerà in una performance per i mercati della regione migliore rispetto alla media globale. "L'Asia, Giappone escluso, è il nostro maggiore overweight a livello globale", ha sottolineato Dan Fineman, co-responsabile in Credit Suisse dell'equity strategy per l'Asia-Pacific, nel corso di un webinar citato dalla Cnbc. L'istituto elvetico stima per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, un guadagno del 19% per fine 2021, contro il 15% di apprezzamento atteso a livello globale. Per Fineman la crescita dell'eps potrebbe essere sostenuta per almeno tre o cinque anni in tutta la regione, grazie a fattori come la stabilizzazione dell'espansione economica e la riduzione della pressione fiscale.

La scelta vincente? Per gli svizzeri è la Corea del Sud

Tra i mercati asiatici la scelta di Credit Suisse cade su quello di Seoul. La stima di crescita dei profitti industriali è del 43% per le aziende della Corea del Sud nel 2021. Secondo Fineman le azioni coreane sono sottovalutate rispetto a quelle dei Paesi del Nord dell'Asia e va ricordato che la Corea del Sud ospita i principali produttori al mondo delle memorie Dram (Samsung Electronics su tutti, senza dimenticare Sk Hynix), il cui utilizzo è trasversale nel settore tecnologico (da pc e smartphone a data center), segmento molto apprezzato da Credit Suisse. "Se guardi al mercato coreano e all'economia coreana sono molto ciclici. Se ti aspetti una ripresa economica globale è un buon momento per essere in Corea", ha concluso Fineman.

Jp Morgan guarda a tutti gli emergenti. Anche al Brasile

Anche un altro colosso scommette sulla Corea del Sud: Jp Morgan. L'istituto newyorkese è fiducioso in generale sulla crescita dei mercati emergenti e in Asia punta anche su Thailandia e Indonesia ma guarda anche al Brasile. Jp Morgan stima una crescita dei mercati emergenti, Cina esclusa, del 20% nel 2021. "Penso che i mercati emergenti siano molto under owned come vediamo nel rally delle Borse", ha dichiarato giovedì alla Cnbc Joyce Chang, Global Head of Research di Jp Morgan, secondo cui oltre a Cina e India, molti altri emergenti sono stati evitati dagli investitori che nel 2020 si sono mossi in gran parte verso la sicurezza. "In questo momento siamo neutral sulla Cina ma abbiamo promosso il resto dei mercati emergenti in cui riteniamo che le valutazioni siano interessanti e ci siano maggiori opportunità", ha aggiunto Chang.

(Raffaele Rovati)