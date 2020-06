L'industria petrolifera ha subito pesanti scossoni nel corso degli ultimi mesi a causa dello stop dell'economia in tutto il mondo che ha fatto precipitare la domanda di materia prima di circa il 20%.

Per un breve periodo, i prezzi dei futures sul petrolio sono persino diventati negativi negli Stati Uniti perché c'era più offerta che domanda.

I produttori e i fornitori nel mercato petrolifero stanno cercando di ridurre i costi e sistemare le finanze il più rapidamente possibile, ma non tutti sopravviveranno.

Occidental Petroleum, Chesapeake Energy e Transocean sono tre società che secondo Travis Hoium, uno dei collaboratori di The Motley Fool, potrebbero dichiarare fallimento entro la fine dell'anno.

Occidental Petroleum

L'acquisizione di Anadarko Petroleum nel 2019 potrebbe essere stata vista come una mossa intelligente, ma per Occidental Petroleum, è la mossa che potrebbe portare alla sua scomparsa.

Il gruppo ha sborsato 55 miliardi di dollari per la compagnia petrolifera e del gas e ha aggiunto quasi 30 miliardi di dollari di debito per concludere l'accordo.

I prezzi del petrolio negativi sarebbero un disastro, ma anche un oro nero nel range di 20-30 al barile, dove è stato scambiato di recente, potrebbe portare a difficoltà finanziarie.

Anche il costo dei prestiti di denaro aumenta. Quando i prezzi del petrolio sono crollati, i rendimenti obbligazionari di Occidental Petroleum sono aumentati al 25%,con una stabilizzazione poi grazie all'aumento dei prezzi del petrolio.

Difficilmente però vedremo il rendimento tornare al 3% o più in basso, valore che la società è stata in grado di ottenere poche volte negli ultimi anni.

Come la maggior parte dei produttori di petrolio, se i prezzi del petrolio salissero, Occidental Petroleum potrebbe vedere diminuire i rendimenti obbligazionari, aumentare i prezzi degli asset e il titolo potrebbe recuperare terreno.

L'idea di Travis Hoium è che le quotazioni dell'oro nero rimarranno depresse almeno per tutto il prossimo anno e le società fortemente indebitate come Occidental Petroleum potrebbero pagare lo scotto di ciò.

Chesapeake Energy

Chesapeake Energy è sempre stata una società disposta a correre rischi per far crescere la propria attività, ma è probabile che ciò le si ritorca contro.

La compagnia petrolifera ha un debito di 8,9 miliardi di dollari e anche prima del coronavirus e del conseguente calo dei prezzi del petrolio, non è stata in grado di ottenere molti profitti.

Al 31 marzo 2020, la liquidità disponibile era di 82 milioni dollari, quindi non c'è nemmeno un grande sostegno finanziario in bilancio.

Per consolidare quest'ultimo e ripagare i 253 milioni di dollari di debito in scadenza quest'anno, il management aveva programmato di vendere 300 milioni di attività non core su un totale di 500 milioni, ma nell'attuale contesto sarà difficile realizzare un'operazione di questo tipo.

I prezzi del petrolio si sono leggermente ripresi nell'ultimo mese, ma per Chesapeake Energy, il calo dei prezzi del gas naturale potrebbe compensare eventuali aumenti delle quotazioni dell'oro nero.

La società è ancora un grande produttore di gas naturale e anche quel mercato è crollato.

Chesapeake Energy potrebbe avere coperture e risorse sufficienti per sopravvivere ancora per qualche mese, ma se il mercato dell'energia rimarrà debole molto più a lungo, la società non sopravviverà fino al 2021.

Transocean

Il mercato della perforazione offshore stava esplodendo quando il petrolio era vicino ai 100 dollari al barile, e questo era guidato principalmente da lucrosi contratti a lungo termine per gli impianti di acque ultra-profonde.

Transocean ha investito nell'acquisto di quei rig in massa, ma ora l'economia è cambiata.

Ad aprile, la società egiziana Burullus Gas Company ha risolto il contratto per la Discoverer India al largo delle coste egiziane, e questo potrebbe essere l'inizio della caduta.

Gli esploratori di petrolio e gas non hanno ancora cessato l'attività in gran numero, ma se la domanda e i prezzi rimangono bassi, potrebbero farlo.

E le acque profonde al largo saranno uno dei primi segmenti a soffrire.

Tutto questo è uno scenario negativo per Transocean, che ha un debito netto di 7,7 miliardi di dollari e ha perso denaro per anni.

Un calo della domanda di petrolio sarà devastante per Transocean che entro un anno dovrà ripagare debiti per 595 milioni di dollari.

Il gruppo dispone di denaro cash per 1,48 miliardi di dollari e questi daranno alla società un margine di manovra per alcuni mesi, ma nel prossimo anno la situazione andrebbe a peggiorare, visto che Transocean sta esaurendo le opzioni per raccogliere capitali per rimanere solvente molto più a lungo.