Il petrolio si è lasciato alle spalle una settimana da incubo, con un pesante crollo che si è aggiunto ai forti ribassi già accusati nelle sessioni precedente.

Petrolio: settimana da incubo. Le cause del crollo

Venerdì 6 marzo l'oro nero aveva lasciato sul parterre oltre il 10% del suo valore, fermandosi poco sopra i 41 dollari, per poi affondare lunedì scorso fino ad un bottom a 27,34 dollari, livello simile a quello toccato nel 2016, quando l’Arabia Saudita ploclamò che per fronteggiare lo Shale oil statunitense avrebbe aumentato la produzione.

Gli analisti di Marzotto Investment House ricordano che la caduta verticale del petrolio è avvenuto dopo che si è frantumato il fronte dell’Opec.

Il coronavirus aveva già impattato negativamente sui consumi, rendendo meno efficaci i tagli implementati soprattutto da Russia e Arabia Saudita, determinati a mantenere il greggio almeno a 60 dollari, livello necessario per

il raggiungimento proprio budget.

Lo scorso 6 marzo a Vienna, l’Arabia Saudita e la Russia hanno discusso il taglio della produzione fino a 1,5 milioni di barili al giorno in aggiunta a quelli precedenti, quantità approvata il giorno precedente dall’Opec ma in attesa di essere ratificata dalla Russia che alla fine si è tirata indietro.

L’Arabia Saudita ha risposto rompendo gli accordi precedenti e, di fatto, facendo franare il Cartello che includeva principali produttori escluso gli Stati Uniti e la Russia come alleato esterno.

Petrolio: calo momentaneo o strutturale? La view di Marzotto

Secondo gli esperti di Marzotto Investment House, il minimo a 27,34 dollari per il momento dovrebbe tenere, in quanto un doppio minimo è una figura tecnica molto importante che difficilmente viene bucata al primo tentativo.

La questione più rilevante, a detta degli esperti, è decidere se si tratta di un calo momentaneo o strutturale.

In questo secondo caso andrebbe identificato il nuovo range di prezzo.

Considerando che da decenni a questa parte è forse la più grande crisi dell’Opec in contemporanea con un evento drammatico come il coronavirus, per Marzotto Investment House è improbabile pensare ad un veloce recupero dei prezzi.

Un range tra 25 e 35 dollari potrebbe quindi essere plausibile, ma non sarebbe in ogni caso sufficiente per mantenere in utile la maggiore parte delle aziende del settore energetico.

Petrolio: conseguenze immediate del crollo sui mercati azionari

Gli analisti ritengono che le conseguenze del crollo del petrolio siano immediate, ma anche indirette sui mercati azionari.

Innanzitutto c'è da considerare l’impatto negativo sugli utili, segnalando che il settore Energy pesa circa il 5,5% dell’S&P500, meno che in passato, ma si tratta in ogni caso di un peso rilevante.

Al di là di cosa succede sul fronte macro, con il prezzo del petrolio agli attuali livelli, la maggiore parte delle aziende del settore energetico nel 2020 chiuderà in perdita.

Rispetto solo a poche settimane fa in cui il WTI quotava sensibilmente sopra i $50 e il Brent prezzava a premio, la situazione si è completamente invertita.

Petrolio: conseguente indirette sull'equity

Le conseguenze indirette, secondo gli analisti di Marzotto Investment House sono ancora più serie.

L’universo dello Shale sotto i 30 dollari di WTI tranne rari casi, è in perdita.

Ad un certo punto saranno sospese le trivellazioni, ma petrolio e gas in uscita dalla roccie già frantumate devono essere venduti.

E’ perciò lecito ipotizzare che a meno di eventi tali che possano riportare il petrolio sopra i 40 dollari, molte aziende che hanno avuto costi di esplorazione elevati saranno costrette a bloccare la produzione e, successivamente, a vendere gli asset e a chiudere le attività.

Petrolio: quali vantaggi per economia da prezzi più bassi?

A livello teorico prezzi del petrolio più bassi sarebbero positivi per la crescita economica, perché impatterebbero sui consumi in termini di maggiore potere di acquisto. oltre a dare un beneficio diretto ai settori più ciclici ed energivori.

Analogamente, ne beneficerebbero industrie legate ai trasporti come linee aeree e concessionari autostradali.

Il problema di fondo, evidenzia Marzotto Investment House, è che con l’accelerazione di coronavirus in atto, è difficile che i consumi possano tenere nei prossimi mesi, per cui un eventuale impatto positivo sul consumatore potremmo eventualmente vederlo solo a fronte di una strutturale riduzione dei contagi.

Sintetizzando, il crollo del prezzo del petrolio per gli indici azionari è negativo nella fase immediata.

Successivamente nei prossimi trimestri, qualora la crescita dovesse tenere negli Stati Uniti, allora ci sarebbe un effetto positivo sia sui consumi che sugli EPS di altri settori dell’S&P500.