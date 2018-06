L'Europa è sempre più divisa sull'emergenza migranti. Fallito anche l'incontro di domenica per riuscire a trovare un accordo sulla gestione della crisi attraverso hotspot in Libia e nelle altre nazioni di provenienza dei profughi.

La questione migranti in Europa

L'ultima speranza resta il summit previsto a Bruxelles in settimana (28-29 giugno) ma dal quale ci si aspetta poco vista la situazione di partenza. Domenica scorsa sedici leader europei hanno partecipato a quello che è stato definito un "mini-summit" in vista di quello UE completo di 28 membri, che si concentrerà sulla politica migratoria del blocco.

I punti sui quali i leader si sono trovati d'accordo prevedevano il rafforzamento delle frontiere esterne e maggiori finanziamenti ai paesi più direttamente coinvolti mentre sembra esserci una serie di visioni differenti per quanto riguarda gli spostamenti interni all'Europa di chi riesce ad arrivare, e come distribuire equamente i richiedenti asilo. Lo stallo ha portato la cancelliera tedesca Angela Merkel ad aprire alla possibilità di accordi bi e trilaterali tra i paesi coinvolti, accordi che potrebbero essere necessari se il più ampio vertice di giovedì non riuscirà a trovare un consenso su come affrontare ciò che ha affermato essere una responsabilità comune.

L'Italia passa in mano alla Lega

In tutto questo in Italia si rafforza il fronte anti immigrazione con il risultato delle ultime elezioni locali chiuse ieri.

Questa, in estrema sintesi, la sentenza dell'ultima tornata elettorale, quella che ha decretato l'ennesima disfatta per il Partito Democratico, arrivato a perdere anche le sue storiche roccaforti, alcune delle quali occupate addirittura dal secondo dopoguerra. Forse anche questo può aiutare a spiegare il risultato negativo che si è visto già nella prima mattinata a Piazza Affari con un saldo che alla fine della mattinata, poco dopo le 13, arrivava a -1,37% con 21.587 punti e che alle 16.45 era di -1,8%.