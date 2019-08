Sergio Bertoncini, Head of Rates & FX Research di Amundi, Lorenzo Portelli, Head of Cross Asset Research di Amundi, Annalisa Usardi, CFA, Senior Economist di Amundi e Didier Borowski, Head of Macroeconomic Research di Amundi, spiegano che Il vicepremier Matteo Salvini ha recentemente ritirato il sostegno del suo partito al governo di coalizione guidato dal Primo Ministro Giuseppe Conte, chiedendo un voto di sfiducia nei confronti del Primo Ministro e successive elezioni anticipate. Il 20 agosto, dopo essersi rivolto al Senato, il Primo Ministro Conte si è dimesso. Il Presidente Sergio Mattarella ora soppeserà tre opzioni: consultare i partiti politici per formare un nuovo governo (con le stesse forze della coalizione attuale o con nuove), nominare un governo di transizione o chiedere nuove elezioni.

Italia ed Eurozona: l'attuale situazione politica italiana è una sfida per i leader dell'Unione Europea, poiché la retorica domestica sembra essere in crescita nel paese. La crisi si sta verificando anche in uno scenario economico deteriorato per l'Italia e l'Eurozona. È ancora presto per prevedere quanto durerà la crisi e le sue implicazioni sull'economia: molto dipenderà da quale dei possibili scenari emergerà nelle prossime settimane. La preparazione e l'approvazione della Legge di Bilancio (entro la fine dell'anno) sono priorità fondamentali per il paese, nonché la necessità di evitare l'aumento dell'IVA. Queste tappe fondamentali alla fine influenzeranno l'evoluzione della crisi, creando pressione per la sua rapida risoluzione o, almeno, per una soluzione transitoria che salvaguardi le finanze pubbliche italiane. Riteniamo che, nella fase attuale, i rischi di contagio negli altri paesi periferici siano limitati, soprattutto grazie al sostegno della BCE.