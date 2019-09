Monica Defend, Head of Strategy di Amundi, spiega che i mesi estivi sono stati movimentati. A livello geopolitico, le fonti di tensione si sono moltiplicate in tutto il mondo. Sul fronte economico, la dinamica della crescita si è ulteriormente indebolita, confermando il trend ribassista osservato in tutto il mondo a partire da aprile, con un aggravamento della recessione manifatturiera. Vista la situazione, abbiamo rivisto al ribasso le nostre stime sulla crescita per il 2019 e il 2020 portandole rispettivamente dal 3,3% al 3,2% e dal 3,4% al 3,3%. Infatti lo scenario di rischio si è in parte concretizzato, soprattutto per quanto riguarda le tensioni commerciali. Le ultime dichiarazioni rilasciate dall’amministrazione americana e da quella cinese offrono un raggio di speranza, ma il danno ormai è stato fatto perché si è creato un clima di maggior incertezza: le spese per gli investimenti rimarranno sotto pressione, soprattutto nei Paesi maggiormente esposti al commercio mondiale. Di conseguenza, ci aspettiamo ora un ulteriore rallentamento che dovrebbe tradursi nel 2020 in una crescita inferiore alla media nelle economie avanzate, con il punto più basso del ciclo nel secondo semestre 2019 o nel primo semestre 2020. I Paesi emergenti evidentemente non sono immuni da tali fenomeni, ma la crescita nelle economie emergenti, a differenza di quelle avanzate, dovrebbe riaccelerare l’anno prossimo.

I rischi rimangono chiaramente orientati al ribasso, il rischio di una recessione negli USA è aumentato. Monica Defend conferma però la tesi secondo cui non è in vista una recessione mondiale. Negli USA e in Europa l’andamento del mercati del lavoro è positivo e c’è una buona tenuta dei consumi. Inoltre continuiamo a osservare una divaricazione tra il settore dei servizi e quello manifatturiero. Tuttavia, ciò non basta sul breve termine per compensare la pressione derivante dal commercio e dall’incertezza. In Germania, anche se ora prevediamo una recessione tecnica (con una crescita del PIL leggermente negativa nel Q2-Q3 2019), riteniamo che sarà modesta e di breve durata.