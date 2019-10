Paniere azioni Wall Street di Goldman Sachs, da Disney a McDonald's. I fattori di preoccupazione che mettono il turbo ai titoli con crescita stabile degli utili. Investire in azioni a lungo termine guardando al trend dei profitti, ecco i consigli di Ben Snider, strategist per il mercato azionario di GS.

Con i timori di una recessione per l'economia americana, a Wall Street, tra le azioni da preferire, ci sono quelle che storicamente fanno registrare una crescita stabile degli utili. Su queste basi la Goldman Sachs per i propri clienti, riporta Yun Li su CNBC.com, ha creato un paniere di 50 titoli, ovverosia un basket di azioni che sta battendo il mercato con un ritorno del 27%, fino ad oggi, rispetto al +16% da inizio anno per l'ampio indice azionario S&P 500.

Paniere azioni Wall Street di Goldman Sachs, da Disney a McDonald's

Nel paniere vengono coperti tutti gli undici settori dell'S&P 500, e ci sono attualmente inseriti titoli come Disney (DIS), Costco Wholesale (COST), FactSet Research Systems (FDS), Alphabet (GOOG), Quest Diagnostics (DGX) e McDonald's (MCD).