Yves Ceelen, Head of Institutional Portfolio Management di DPAM, spiega che dati economici deludenti e crescenti tensioni geopolitiche hanno reso gli investitori nervosi. Il rendimento dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni continua a raggiungere nuovi livelli record di minimo: di recente è sceso infatti sotto il -0,7%. Le valute asiatiche sono in calo rispetto al dollaro USA e il prezzo del rame è sull’orlo di un ulteriore crollo. Inoltre, le banche europee sembrano estremamente vulnerabili, con la quotazione del titolo Deutsche Bank che ha raggiunto ancora una volta un minimo storico.

La contrazione dell'economia tedesca nel secondo trimestre del 2019 e la deludente produzione industriale cinese vanno ad aggiungersi a tutti quei segnali che indicano con sempre più forza un rallentamento dell'economia globale. Finora, tuttavia, il rallentamento sembra circoscritto al settore manifatturiero. Per impedire al settore dei servizi di seguire l'esempio, saranno necessari stimoli monetari e fiscali. Chiaramente, il mercato si aspetta molto dalle banche centrali: la BCE, ad esempio, dovrebbe ridurre il tasso di riferimento a -0,8% entro un anno. Non ci aspettiamo che le banche centrali deludano, ma temiamo che i governi non comprendano appieno l’urgenza della questione.

Nonostante la cautela sia giustificata, le azioni continuano a svolgere un ruolo importante all’interno dei portafogli - spiega Yves Ceelen -. Nel breve termine, è preferibile l'esposizione all’azionario statunitense, in quanto la crescita degli utili delle società ad alta capitalizzazione è ancora positiva e le imprese continuano a riacquistare le proprie azioni attraverso operazioni di share buyback. Inoltre, il numero di aziende capaci di innovazioni dirompenti è molto alto negli Stati Uniti. Le azioni europee hanno ancora un potenziale se si evitano settori eccessivamente regolamentati, come quello bancario. Questi settori – se valutati secondo i tradizionali multipli di valutazione – possono sembrare economici, ma sono tali per una ragione, poiché tengono conto di prospettive di crescita scarse. Le azioni giapponesi e dei mercati emergenti stanno soffrendo in termini di performance e non vi sono indicazioni che questa tendenza cambierà presto.