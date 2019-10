In quale direzione vanno i mercati azionari? Ricevi aggiornamenti periodici e scarica senza spese Prospettive sul Mercato Azionario. Clicca qui

Aviva Investors si aspetta che la debole crescita globale proseguirà anche il prossimo anno, con una probabilità su tre che possa portare ad una recessione globale. Il commercio mondiale e l'industria manifatturiera sono già su livelli recessivi, in gran parte a causa del continuo scontro tra Cina e Stati Uniti. Il pericolo che il rallentamento si estenda ai servizi maggiormente dedicati al mercato interno è in aumento.

In risposta, le banche centrali hanno allentato la politica monetaria, adottando un atteggiamento accomodante, posizione che dovrebbe essere mantenuta per tutto il 2020. L'assenza di pressioni inflazionistiche significative ha reso questo aggiustamento più chiaro. Il Pil mondiale è visto in crescita di circa il 3% quest'anno e del 2,75% nel 2020, il valore più basso degli ultimi dieci anni.

Questo contesto di debole crescita dovrebbe sfavorire i mercati azionari. La politica monetaria più accomodante fornirà un certo sostegno, anche se questa influenza si farà sentire maggiormente nel reddito fisso, come titoli di stato e credito alle imprese.