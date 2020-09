In tempi di smartworking e di flessibilità professionale ancora continuano ad attirare e a interessare molto i disoccupati in cerca di lavoro, ma anche chi non sia pienamente soddisfatto della propria posizione, i posti fissi nella pubblica amministrazione. Con l’autunno arrivano per i candidati migliaia di nuovi posti e qualche novità che andrà inizialmente sperimentata ma che almeno nelle intenzioni di chi le ha programmate dovrebbero accelerare le procedure di selezione e di assunzione. Basta alla documentazione cartacea e basta ai maxi concorsi in teatri e poli fieristici.

Col tanto discusso Decreto Agosto sono entrate in vigore in via sperimentale fino al 31 dicembre anche alcune novità che coinvolgono i concorsi pubblici per la selezione di personale. La pubblica amministrazione a tutti i livelli ha dato anche il via all’assunzione di nuovo personale per lo più tramite concorsi pubblici. Molti di queste assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato e richiedono tra i requisiti per l’accesso dal diploma triennale alla laurea specialistica.

In parte questi nuovi posti sono nati dalla necessità di avere maggiori controlli sul distanziamento sociale e un controllo più stringente sulle normative sanitarie. In secondo luogo hanno lo scopo di dare una mano all’economia con la creazione di nuovi posti di lavoro. Molti di questi concorsi pubblici sono già stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e chi intende candidarsi deve affrettarsi. Altri concorsi pubblici, non sono ancora stati definiti, ma lo saranno entro inizio del 2021.

Le novità per i concorsi pubblici

La prima novità riguarda la delocalizzazione delle sedi d’esame. Per partecipare ai concorsi pubblici non sarà più richiesto ai candidati di recarsi in massa a Roma o in una città capoluogo di regione, ma grazie all’uso della tecnologia gli esami potranno essere svolti vicino alla propria residenza contemporaneamente in tutta Italia. Per gli esami orali è stata introdotta la videoconferenza, così da garantire una valutazione fatta per tutti dalla stessa commissione d’esame. Quindi meno complicazioni di tipo logistico con lunghe attese all’ingresso per essere identificati, maggiore sicurezza di tipo sanitario ma stessa equità. Inoltre ci sarà un bell’abbattimento dei costi per i concorsisti che non dovranno mettere in conto anche le spese di trasferta e soggiorno nella città sede del concorso pubblico.

Per i prossimi concorsi pubblici le domande di partecipazione potranno essere fatte solo in via telematica attraverso un’apposita piattaforma. Ogni candidato dovrà avere e usare una PEC (Posta Elettronica Certificata) generata dalla piattaforma attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Ci si può aspettare che almeno all’inizio ci saranno dei rallentamenti sui siti a causa di un numero elevato di accessi e di qualche malfunzionamento iniziale, ma tutto sommato saranno compensati dall’evitare le code in posta e le spese per spedire la domanda con raccomandata.

Concorsi pubblici per 2200 posti in marina

Il concorso pubblico è indetto dalla Marina Militare. La scadenza per la presentazione delle domande da farsi in via telematica, con i modelli che si trovano sul sito è il 21 settembre. Il concorso ha lo scopo di assumere 2200 volontari in ferma prefissata di un anno VFP1. 1400 saranno destinati al corpo equipaggi Militari Marittimi e 800 al corpo delle capitanerie di Porto. Il titolo di studio richiesto ai candidati è il diploma di scuola superiore.

Concorsi pubblici per 1500 posti a Roma

Roma Capitale ha indetto alcuni concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1050 lavoratori da inquadrare nella categoria C posizione economica C1. I posti disponibili sono 500 nella polizia locale, 250 in area amministrativa, 200 settore costruzioni e ambiente e 100 nei servizi infornatici. I bandi scadono il 21 settembre e prevedono tra i requisiti di accesso il possesso di un diploma di maturità.

L’amministrazione capitolina mette a disposizione inoltre 42 posti di dirigente dei quali 32 nel settore amministrativo e gli altri in quello tecnico con scadenza 21 settembre. In entrambi i casi è necessaria una laurea.

Infine, a bando anche 420 posti di categoria D per svolgere l’attività di funzionario assistente sociale, amministrativo, servizi tecnici, educativo scolastico e avvocato. È richiesta la laurea specifica per ogni posto, la scadenza è il 21 settembre.

Concorsi pubblici per 1200 posti in Lombardia

Scadenza il 16 settembre per il concorso pubblico per 333 posti di specialisti del mercato e dei servizi per il lavoro. Di questi 284 saranno assunti a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, gli altri a tempo determinato. I concorsi pubblici sono indetti da Regione Lombardia sul cui sito si trovano i bandi, ma i vincitori saranno assunti direttamente dalle province e della città metropolitana di Milano. Richiesto il titolo d studio della laurea. 881 operatori dei servizi per il lavoro dei quali 736 assunti a tempo indeterminato e gli altri a termine. In entrambi i casi il contratto sarà a tempo pieno. Titolo di studio richiesto diploma di maturità.

Concorsi pubblici per oltre 900 posti in Puglia

C’è da affrettarsi per partecipare a questi concorsi pubblici che scadranno il 7 settembre. I posti sono messi a concorso dall’ARPAL (Agenzia Regionale per i Servizi Regionali del Lavoro) sul cui sito si trovano tutte le informazioni e i moduli da utilizzare. I posti messi a concorso saranno suddivisi tra personale esperto nel mercato del lavoro, addetti informatici e statistici e prevedono il possesso minimo del diploma di maturità.

Altri 296 posti sono messi a concorso dall’ARPAL per svolgere mansioni che richiedono il possesso di un diploma di laurea.

Concorsi pubblici MIBACT per 500 posti di custode

Sono ben 500 i tutta Italia i posti disponibili come operatore alla custodia, alla vigilanza e all’accoglienza seconda area fascia retributiva F. Per accedere ai concorsi pubblici è richiesto il solo possesso della licenza media. I candidati dovranno inoltre essere iscritti alle liste del collocamento. La selezione verrà fatta con la cosiddetta procedura a “chiamata” prevista dall’art. 16 della legge n. 56/1987. Il concorso pubblico è indetto dal Ministero per i Beni culturali, ma sarà gestito dalle singole regioni a province, ognuna delle quali ha emesso un proprio bando. Sui siti della regione di interesse si trovano i moduli di adesione e i dettagli relativi a scadenze e uffici di riferimento.

Concorsi pubblici per 500 posti di personale sanitario in Lazio

La regione Lazio è alla ricerca di 500 persone tra medici e infermieri da destinare alla formazione di un’equipe anticovid che dovrà supportare le scuole nella prevenzione sanitaria. Il personale sarà assunto prevalentemente con contratto da libero professionista attingendo alle graduatorie ancora valide. In caso di necessità potranno anche essere indetti nuovi bandi di concorso. I bandi e le precise modalità di selezione dei candidati ancora non sono stati pubblicati, mas i troveranno nei prossimi giorni sul sito della Regione Lazio.

Concorsi pubblici ATA 2021

Manca ancora un po’ prima che il bando sia pubblicato sul sito ufficiale del ministero dell’istruzione, ma va tenuto sott’occhio anche il concorso ATA che il MIUR ha già preannunciato sarà fatto l’anno prossimo. Il concorso avrà lo scopo di aggiornare le graduatorie triennali per la selezione di personale ausiliario nelle scuole. Si tratta del primo passo per chi vuole entrare in questo mondo. Le selezioni hanno lo scopo di formare la graduatoria dalla quale attingeranno le singole scuole quando avranno bisogno di coprire posti per sostituzioni per malattie o assenze prolungate del personale titolare. A secondo del ruolo per quale ci sii intende candidare sarà richiesto un diploma triennale di scuola professionale, o la maturità. Si va da posizioni come quella del classico bidello, al personale amministrativo, a cuochi e infermieri.