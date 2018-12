I titoli tecnologici made in usa sono stati messi ingiustamente sotto torchio in questo 2018.

I titoli tecnologici made in usa sono stati messi ingiustamente sotto torchio in questo 2018. Ma una ripresa del settore potrebbe essere la carta vincente per i listini usa già dal prossimo anno.

La view sui tech

Ne è convinto Christopher Brankin, CEO di TD Ameritrade Asia.

"Penso che il settore della tecnologia spingerà più in alto il sentimento generale sui mercati" aggiungendo “Nel corso dell'ultimo trimestre, specialmente dicembre, molte azioni del settore sono state messe ingiustamente sotto pressione.I cosidetti FAANG e alcuni nomi dei semiconduttori sono in calo.”

Un calo che, in realtà, caratterizza un po' tutti i listini mondiali. Nel caso dei tecnologici, però, spesso si guarda alla performance come ad una sorta di termometro sullo stato di salute dell'economia in generale. Diversi analisti, infatti, hanno parlato di un calo del settore hitech proprio in seguito all'aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve che ha pesato sul sentiment ma anche ale prospettive di un rallentamento dell'economia Usa in generale. Ma nonostante questo, Brankin si è dichiarato ottimista sul mercato azionario. Alcuni fattori come l'aumento della domanda di chip avranno "un'influenza positiva" e "aiuteranno il settore della tecnologia nel suo complesso, che è una parte molto importante del mercato globale".

Il punto debole dei FAANG

Una caratteristica peculiare del settore tecnologico è il fatto che, coprendo varie aree di azione (informazione, settore scientifico, automotive, social) di fatto può avere molte sfaccettature. Una di queste è quella riguardante la voce social. I FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google-Alphabet) stanno vivendo un momento di transizione e apparente difficoltà. Ray Wang, analista e fondatore della Constellation Research di Silicon Valley indica in Facebook il punto più debole dei FAANG. Il motivo sarebbe una sistematica perdita di fiducia da parte di utenti e investitori su molti fronti. "L'economia digitale opera sulla fiducia e Facebook, ha infranto la fiducia su tanti livelli". L'ultimo, lo scandalo riguardante il Chief Operating Officer Sheryl Sandberg sotto i riflettori dopo un report del New York Times che la accusava di aver fatto ricerche sugli interessi finanziari del miliardario George Soros dopo che questi definì Facebook e Google una minaccia per il mondo dell'informazione.