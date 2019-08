Secondo l’Ufficio Studi di idealista a luglio l’indice dei prezzi delle abitazioni usate in Italia segna una variazione negativa dello 0,6% rispetto a giugno, a 1.727 euro al metro quadro. La variazione tendenziale è negativa e pari al 2,9% rispetto al luglio 2018. La stabilizzazione dei valori quindi procede tra alti e bassi dopo un primo trimestre in calo e un secondo trimestre in recupero.

Regioni

Il trend negativo registratosi nel mese appena trascorso si riflette nella maggior parte delle macroaree regionali, 14 delle quali chiudono in terreno negativo, contro 4 in rialzo. L’Emilia Romagna e la Sicilia segnano una variazione nulla rispetto a giugno. Trentino Alto Adige (-1,8%) ha registrato la performance peggiore del periodo davanti a Lazio e Molise, appaiate con una percentuale di ribasso dell’1,4%. Dal periodo in esame escono bene le regioni del Sud, con Puglia (1,8%), Basilicata (0,8%) e Calabria (0,5%) in terreno positivo. L’altra regione che ha registrato un miglioramento a luglio è la Lombardia (0,2%).

La Liguria, con 2.513 euro di media è la regione con i valori immobiliari più elevati davanti a Valle d’Aosta (2.396 euro/m2) e Trentino Alto Adige (2.349 euro/m2). Le richieste più basse si riscontrano in Calabria, con 914 euro, seguita da Molise (934 euro/m²) e Sicilia (1.087 euro/m2).

Province

Variazioni negative a luglio per 57 province su 105, il 70% di queste si collocano in un range compreso tra il -1% e l’1%.

Nel dettaglio delle aree provinciali, i cali più sensibili sono quelli di Teramo (-3%), seguita da Messina (-2,5%) e Ascoli Piceno (-2,4%). All’opposto, i maggiori recuperi spettano a Brindisi (7%), Sassari (4,9%) e Caltanissetta (2,3%).