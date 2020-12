Il 2020 rimarrà nella storia ma il 2021 sarà l'anno del tuo riscatto! Per te abbiamo realizzato un video dove ti viene spiegato come poter fare soldi ed avere entrate extra investendo sui mercati finanziari. Cosa aspetti? Datti una possibilità! Vieni a scoprire cosa ti riserva il 2021!

Pordenone prima nella classifica di Italia Oggi. Bologna prima per il Sole 24 Ore. Sono queste, per le due testate, le città italiane nelle quali si vive meglio. Sul finire di ogni anno è tempo di bilanci e consuntivi e questo 2020 rimarrà indelebile nel ricordo di tutti per essere stato l'anno in cui è esplosa la pandemia e l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid.

Italia Oggi e Il Sole 24 ore hanno comunque elaborato le loro analisi di fine anno sulle città, appuntamento sulla qualità della vita tradizionale del mese di dicembre stilando una classifica generale e molte classifiche sulla base di indicatori particolari. Pordenone al primo posto davanti a Trento e Vicenza sono le città in cui si sta meglio per Italia Oggi. Qualità della vita al top invece per Bologna davanti a Bolzano e Trento per Il Sole 24 Ore. Vediamo tutti i dettagli delle classifiche.

Italia Oggi, la classifica della qualità della vita, prima Pordenone

Per il quotidiano Italia Oggi, in base alla ricerca effettuata in collaborazione con Università La Sapienza di Roma e Cattolica Assicurazioni, al primo posto nella classifica della qualità della vita per il 2020 c'è Pordenone.

A seguire c'è Trento che era al primo posto nel 2019 mentre in terza posizione c'è Vicenza. In coda all'ultimo posto per qualità della vita c'è Foggia. Detto delle prime tre posizioni, al quarto posto nella classifica troviamo Padova, poi Ascoli Piceno che fa un grande balzo dalla posizione numero 37 dell'anno precedente alla quinta, e sesto posto per Verona.

Il Veneto continua a dominare la classifica per numero di presenze con Treviso al settimo posto. Seguono Bolzano all'ottavo, Udine al nono e Siena al decimo.

La classifica dei primi venti posti per qualità della vita prosegue con Macerata undicesima, Verbano-Cusio-Ossola al dodicesimo posto, Aosta al tredicesimo, Cuneo al quattordicesimo, Monza e Brianza al quindicesimo, Varese al sedicesimo, Como al diciassettesimo, Fermo al diciottesimo, Belluno al diciannovesimo e Rovigo al ventesimo posto.

In fondo alla classifica negli ultimi dieci posti si trovano nell'ordine a scendere Barletta-Andria-Trani, Palermo, Ragusa, Vibo Valentia, Enna, Napoli, Siracusa, Agrigento, Crotone e, come detto, Foggia in ultima posizione.

Dalla classifica si nota nettamente come le province di dimensioni medio piccole viaggino molto bene in questa classifica mentre le grandi metropoli fatichino di più: Bologna qui è al ventisettesimo posto, Milano è in posizione numero 45 dietro a Gorizia (44) e davanti a Ferrara (46), Roma è al cinquantesimo posto, Torino al posto numero 64 e Napoli, come evidenziato, al posto numero 103.

Italia Oggi, Bolzano in testa alla classifica Affari e Lavoro

Stilata da Italia Oggi anche una classifica Affari e Lavoro.

In questa graduatoria si trova al primo posto Bolzano, seguita da Bologna, Trento, Cuneo e Fermo. Completano le prime dieci posizioni Rimini, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Padova e Verona. In coda nell'ordine agli ultimi tre posti Caserta, Agrigento e Crotone.

La classifica del tasso di occupazione ricalca in larga parte quella fino qui analizzata: primo posto per Bolzano, poi Bologna e terzo posto per Belluno. Seguono Forlì-Cesena, Milano e Ravenna. In coda ci sono Napoli, Caltanissetta e Crotone.

Italia Oggi, Trento in vetta alla classifica dell'Ambiente

E' stata fatta anche un'indagine legata all'ambiente con una serie di indicatori presi in esame ovviamente "di impatto ambientale".

Nell'attuale edizione dell'indagine di Italia Oggi al primo posto c'è Trento. Secondo posto per Milano, terzo per Pordenone, quarto per Sondrio e quinto per Mantova.

Completano i primi dieci posti Bologna, Brescia, Bergamo, Padova e Monza e Brianza. Chiudono questa classifica ambientale agli ultimi cinque posti, nell'ordine, Palermo, Taranto, Siracusa, Napoli e Catania.

Italia Oggi, reati e sicurezza: Ascoli Piceno città più sicura d'Italia

Ascoli Piceno dall'elaborazione effettuata da Italia Oggi è la provincia più sicura d'Italia. In questa classifica, legata al tasso di sicurezza, al secondo posto c'è Nuoro, al terzo Treviso, poi Oristano e Pordenone. Completano nell'ordine i primi dieci posti Vicenza, Sondrio, Chieti, Enna e Campobasso.

Negli ultimi tre posti di questa graduatoria ci sono a scendere Imperia, Milano e Rimini con la città romagnola che chiude all'ultimo posto di questa classifica per il terzo anno consecutivo.

Italia Oggi, Siena al vertice della classifica del Tempo libero

Siena si conferma in prima posizione per quel che riguarda la classifica del turismo e del tempo libero. La città toscana è davanti a Rimini, Aosta, Verbano-Cusio-Ossola, Grosseto, Lucca, Firenze e Imperia.

Per Reddito e Ricchezza invece si conferma al primo posto Milano che è prima in quanto a tenore di vita. In questa graduatoria la metropoli lombarda precede Bologna, Aosta, Parma, Trieste, Monza e Brianza, Biella, Modena, Udine e Reggio Emilia.

Il Sole 24 Ore, Bologna in testa per qualità della vita

Il Sole 24 Ore nella sua consueta indagine annuale sulla qualità della vita e sul benessere nei territorio ha puntato molto su indicatori legati alla pandemia e come questa abbia impattato in modo differente nei territori italiani. Bologna è al primo posto per qualità della vita nell'indagine del Sole 24 ore.

Il quotidiano economico, come consuetudine, ha stilato una classifica generale e sei classifiche di settore: Ricchezza e Consumi, Demografia e Salute, Affari e Lavoro, Ambiente e Servizi, Giustizia e Sicurezza e Cultura e Tempo Libero. Nella classifica generale al primo posto si trova Bologna con l'Emilia Romagna che la fa da padrona visto che ci sono cinque province su 9 nei primi venti posti.

Le altre realtà emiliano romagnole di vertice sono Parma all'ottavo posto, Forlì-Cesena al quattordicesimo, Modena al quindicesimo e Reggio Emilia al diciassettesimo. Milano vincitrice della scorsa edizione perde diverse posizioni, Venezia è trentatreesima, Roma appena uno scalino davanti a Venezia, Firenze al posto numero 27 mentre Napoli è novantaduesima. Tra i dati da segnalare in particolare la crescita della Liguria con tutte le province in miglioramento e Genova che si classifica al posto numero 19.

Ma vediamo la classifica dei primi dieci posti della graduatoria generale del Sole 24 ore. Al primo posto come deto si trova Bologna, segue Bolzano e medaglia di bronzo per Trento. Quarto posto per Verona, quinta Trieste e sesta piazza per Udine. Settimo posto per Aosta, ottava, come detto pocanzi, Parma, nona Cagliari e decima Pordenone che per Italia Oggi invece è al primo posto. Seguono Siena, Milano, Ascoli Piceno, Forlì-Cesena, Modena, Ancona, Reggio Emilia, Pesaro e Urbino, Genova e Cuneo.

Nella classifica generale del Sole 24 Ore all'ultimo posto della classifica si trova Crotone. Le ultime dieci città italiane scendendo in classifica per qualità della vita, nella rilevazione del Sole, sono Agrigento, Ragusa, Foggia, Trapani, Catanzaro, Enna, Vibo Valentia, Siracusa, Caltanissetta e appunto Crotone.

Il Sole 24 Ore, Bologna prima anche nella classifica Ricchezza e Consumi

Nella classifica finale che prende come riferimento la categoria Ricchezza e Consumi, Bologna è al primo posto come nella generale. In questa particolare graduatoria al secondo posto c'è Biella, al terzo Milano, quarto posto per Monza e Brianza, quinta piazza per Aosta. Completano i primi dieci posti Genova, Torino, Cuneo, Trento e Alessandria.

Nella classifica finale della categoria Giustizia e Sicurezza si trova al primo posto Oristano. La provincia sarda precede Pordenone al secondo posto, Treviso al terzo, poi quarto posto per Ascoli Piceno, quinto per L'Aquila, sesta piazza per Pesaro e Urbino, settima Lodi, ottava Chieti, nona Campobasso e decima Sondrio.

Il Sole 24 Ore, Milano prima nella classifica Ambiente e Servizi

Nella classifica finale della categoria Ambiente e Servizi, Milano occupa la prima posizione. In questa speciale graduatoria, la metropoli lombarda è davanti a Bologna e Trieste. Completano la classifica nelle prime dieci posizioni Trento, Genova, Firenze, Venezia, Parma, Cagliari e Modena. In fondo alla classifica dell'ambiente si trovano Vibo Valentia, Ragusa e Caltanissetta.

Nella classifica finale della categoria Demografia e Salute la fa da padrone la Sardegna. Prima posizione per Cagliari, al secondo posto si trova Sassari, terza posizione poi per la calabrese Catanzaro. Completano il quadro delle prime posizioni Pescara e Bolzano.

Il Sole 24 Ore, Trieste in testa nella categoria Affari e Lavoro

Nella categoria Affari e Lavoro dell'indagine del Sole 24 Ore c'è in testa Trieste. Appena dietro alla città friulana ci sono Prato, Milano, Bologna, Bolzano, Trento, Torino, Roma, Reggio Emilia e Firenze. In coda alla classifica ci sono le cinque seguenti città: Taranto, Siracusa, Barletta-Andria-Trani, Cosenza e Caltanissetta.

Prendendo infine come tema di analisi la categoria Cultura e Tempo Libero, Rimini si issa in prima posizione. Appena dietro la città romagnola, si trova Savona, Bologna e Ascoli Piceno. A seguire nelle prime dieci posizioni Siena, Macerata, Grosseto, Forlì-Cesena, Massa Carrara, Firenze e L'Aquila. Chiudono questa particolare classifica Vibo Valentia, Agrigento e Crotone.

Sole 24 Ore, indagine sulle città e pandemia

L'analisi del quotidiano economico afferma che i bilanci sull'effetto della pandemia ancora non si possono trarre. La sensazione è che la crisi sta colpendo principalmente territori nelle parti alte delle classifiche ma questo freno comunque non è così impattante da farli trascinare in basso nelle graduatorie.