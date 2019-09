L’attività economica rimane in una fase calante, con tutti i paesi del G10 che si avviano in un territorio di recessione.

Gli esperti di Candriam spiegano che l’attività economica rimane in una fase calante, con tutti i paesi del G10 che si avviano in un territorio di recessione. I dati macroeconomici degli Stati Uniti si sono indeboliti negli ultimi mesi, nell'Eurozona il ciclo economico ha subito un duro colpo e la probabilità di depressione è aumentata in modo significativo, mentre nel Regno Unito l'economia è ancora in fase recessiva. Il ciclo inflazionistico statunitense è sceso al di sotto della media e, cosa ancora più importante, l'area dell'euro - soprattutto negli ultimi mesi - sembra aver invertito la rotta, registrando anch’essa una leggera flessione. Il ciclo del debito si è leggermente ridotto. Tutto ciò è indice di uno scenario relativamente più debole, considerato che quasi tutti i paesi hanno registrato condizioni di credito meno favorevoli. Non sorprende che, in queste condizioni, le banche centrali di tutto il mondo abbiano continuato a mantenere la loro posizione colomba, per la gioia degli investitori.

Nel complesso, la combinazione di crescita più bassa, ciclo economico più debole, inflazione più contenuta e banche centrali estremamente favorevoli è positiva per i mercati del reddito fisso e in particolare per i prodotti spread. Tuttavia, dopo sei mesi di tassi in calo, le valutazioni appaiono meno attraenti e i mercati sembrano pronti a riprendere fiato dopo il rally.

In questo contesto, tutti gli occhi sono puntati sulle banche centrali, viste come i principali motori dei mercati. Il fatto che la maggior parte di queste banche abbiano assunto un atteggiamento da colomba nel corso del 2019 è stato il motivo dell'enorme rally dei mercati obbligazionari. Allo stesso tempo, oggi, la possibilità che la politica monetaria si riveli deludente in futuro rappresenta una fonte di preoccupazione per gli investitori.