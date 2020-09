Due studi, condotti a distanza di alcuni mesi l'uno dall'altro mostrano che le tariffe delle RC Auto sono in ancora in discesa. Se nei mesi inziali del 2020 le tariffe della RC Auto erano scese tra i 36 e 41 euro, secondo la relazione IVASS presentata a maggio, nei mesi successivi, secondo invece uno studio di SOStariffe, il premio medio è passato da 586 euro del 2019 a 500 euro nel primo semestre 2020. Dunque un raddoppio del risparmio rispetto alla riduzione rilevata i primi mesi di quest'anno.

RC Auto nel periodo Covid 19

Secondo i dati IVASS, nei primi mesi dell’anno la circolazione delle auto è diminuita del 50% circa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo, afferma il presidente Franco, ha consentito di quantificare per le compagnie un risparmio medio variabile tra 36 e 41 euro per polizza.

Durante i mesi di emergenza sanitaria, cosidetto “lockdown”, i vari provvedimenti del Presidente del Consiglio, dei ministri della salute e delle infrastrutture, delle Regioni, dei Comuni, hanno comportato il fermo degli spostamenti sia all’interno delle proprie città di residenza che tra regioni. La quarantena e lo smart working hanno infatti tenuto tutti in casa per circa 3 mesi, facendo così diminuire in maniera sensibile il traffico.

Pertanto, in quel periodo, milioni di auto sono rimaste ferme all’interno dei garage, box, parcheggiate lungo le strade. Ciò a determinato una situazione mai verificata prima, cioè l’inutilizzo dell’auto, per cause di emergenza sanitaria, a fronte del pagamento del premio già versato nei casi di quietanza in unica soluzione.

Paradossalmente le compagnie di assicurazione hanno incassato premi per un rischio che nei mesi del lockdown si è azzerato.

E’ quanto emerge dalla relazione del Presidente dell’IVASS.

Così, fa sapere l’IVASS (acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), il numero dei sinistri stradali è praticamente crollato, così come il numero di furti di auto e di atti vandalici nei confronti dei veicoli. Il risultato è stato piuttosto positivo, per le compagnie assicuratrici: la minor incidenza di sinistri stradali ha fatto sì che gli assicuratori abbiano risparmiato su ogni singola polizza RCA diverse decine di euro. Una situazione che, spiegano dall’IVASS, dovrebbe spingere le compagnie a offrire forme di ristoro ai loro associati. Altrimenti detto, gli automobilisti dovrebbero essere rimborsati per i mesi di assicurazione non goduta.

L’Istituto di vigilanza ha presentato a maggio 2020 la Relazione sulle attività del 2019. Il presidente Daniele Franco, però, ne ha approfittato per fare il punto della situazione sui primi mesi del 2020, su come si è evoluta la situazione e quale potrebbe essere l’esito del calo della circolazione per compagnie e assicurati.

RC Auto: forti sconti

Secondo lo studio di SOStariffe.it, nel 2019 in media il premio annuo si aggirava sui 586 euro, questʼanno è sceso a 500 euro. Le regioni in cui si risparmia di più sono Basilicata, Puglia e Trentino-Alto Adige

Chi sta per sottoscrivere una nuova polizza RC Auto, oppure deve rinnovarla, è il momento giusto per poter trovare un forte risparmio. Il dato generale che si ricava è un abbattimento generale dei costi, con un calo pari al 14,59%. Il prezzo medio delle polizze è sceso da 585,97 euro dello scorso anno ai 500,47 euro attuali. Si tratta di un effetto collaterale positivo dei mesi di parziale stop della circolazione imposti dall'emergenza sanitaria.

Il lockdown ha accelerato una tendenza in atto da anni. Il report SOStariffe.it, elaborato tramite il proprio comparatore RC auto, ha preso in considerazione i costi medi delle polizze attivabili online: in tutte le regioni si è registrato un andamento al ribasso, anche se restano alcune disparità territoriali.

Il lockdown primaverile ha ulteriormente accelerato un trend in atto da anni nel comparato RCA - ha dichiarato Roberto Pierri, Manager responsabile della Business Unit Assicurazioni di SOStariffe.it. -Si pensi che con le ulteriori flessioni di giugno si è registrato il più lungo periodo di riduzione dei premi medi che il mercato italiano abbia mai registrato e che ha avuto inizio nell’autunno del 2012. Una flessione di ben il 25% in 8 anni. Oggi è sempre più conveniente acquistare una polizza auto e il modo migliore per approfittare di questo risparmio è comparare le migliori tariffe su siti online specializzati e regolarmente iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI).

RC Auto: dove si risparmia di più?

Le regioni in cui si è assistito ad una maggiore riduzione dei premi sono Basilicata, Puglia e Trentino. A guidare la classifica della convenienza RC auto è la Basilicata (-18,19%). Gli automobilisti lucani, complice la pandemia e lo stop alla circolazione, si ritrovano a spendere quest'anno 431 euro, mentre nel 2019 mettevano mano al portafoglio per 527 euro. Anche la Puglia beneficia della nuova situazione (-18,09%): da 699 euro in media del 2019 ora ne spende 573. A seguire, al terzo posto del podio della convenienza del risparmio troviamo il Trentino-Alto Adige (-16,72%), che scende da 413 a 344 euro.

Fanalini di coda si posizionano Sardegna, Umbria e Veneto dove la RC auto si riduce poco. A risparmiare meno di tutti ci sono gli automobilisti della Sardegna (-10,11%) che a fronte di un premio medio di 492 euro nel 2019, quest'anno pagano 442 euro. Va un po' meglio ai guidatori dell'Umbria (-11,38%) passati da 509 a 451 euro e a quelli del Veneto (- 11,39%). Ma se sono le ultime in classifica del risparmio non sono le ultime come spesa. Infatti il lockdown ha favorito il risparmio, ma le disparità resistono. Il calo dei prezzi ha interessato l'intero territorio nazionale, con un andamento a macchia di leopardo. A conti fatti, nel 2020 le regioni che pagano le polizze RC auto più basse sono ancora quelle del Nord. Prima tra tutti il Friuli Venezia Giulia (con una polizza media di 338 euro), poi il Trentino-Alto Adige (344 euro) e la Valle d'Aosta (in media 380 euro). Nelle altre regioni i prezzi del 2020 oscillano tra i 400 e i 500. La Campania invece vince la maglia nera di regione più cara d'Italia (956 euro), distaccandosi di molto rispetto ai prezzi medi nazionali. Un triste primato in cui è seguita dalla Calabria (652 euro) e, nonostante il calo dei prezzi dovuto al lockdown, dalla Puglia (572 euro).

Quali sono le polizze auto più convenienti?

Si sa, il premio di una polizza RC Auto dipende da diversi fattori di rischiosità:

area geografica, tipo di utilizzo dell’auto, età, sinistrosità pregressa, il modello di auto da assicurare, la formula di guida.

Questi fattori incidono sul premio della responsabilità civile che rappresenta la voce base ed obbligatoria della polizza. A questa si possono aggiungersi altre garanzie accessorie per aumentare il livello di protezione: furto, incendio, atti vandalici, assistenza stradale, tutela legale, cristalli, Kasko.

In base al sito Segugio.it,le polizze auto online sono sempre più ricercate dagli automobilisti italiani, perché in molti casi consentono di risparmiare sul costo dell’assicurazione.

Ma il vantaggio non è solo economico: le assicurazioni online garantiscono anche un notevole risparmio di tempo.

A Milano e La Spezia la migliore offerta è di Genialloyd, il cui contratto prevede una spesa rispettivamente di 302 euro e 401 euro ogni 12 mesi. La formula di guida esperta ammette conducenti con più di 23 anni.

A Pesaro si nota la convenienza di Genertel, al costo di 526 euro l’anno.

Tra le migliori tariffe di Campobasso troviamo ConTe.it satellitare, che fa pagare 493,94 euro per 12 mesi. In questo caso la formula di guida applicata è quella esclusiva. Infine, a Taranto si distingue l’offerta di Quixa satellitare, 786 euro, con una formula di guida esperta.