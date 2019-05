Reddito cittadinanza: quasi 78 mila le richieste per diventare Navigator, 3000 i posti a disposizione e 27mila euro lordi l'anno la restribuzione.

Per vorrà accompagnare nel percorso di inserimento nel mondo del lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza, il provvedimento bandiera di sostegno al reddito del Movimento 5 Stelle, inaugurato ad aprile e per cui scatterà a breve l'erogazione della seconda mensilità, ci saranno a disposizione 3 mila posti di Navigator, ma chi intende ottenerli dovrà vedersela con gli altri 78.787 candidati che hanno presentato apposita domanda per partecipare alla selezione.

Reddito cittadinanza: i numeri del concorso per Navigator

Sono questi i numeri forniti oggi pomeriggio dall'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro nella giornata di oggi, e che si riferiscono al numero di candidature arrivate alla scadenza dell'avviso, oggi 8 maggio 2019 alle ore 12.

Navigator rdc: Campania e Sicilia fanno la parte del leone

Come chiarito dalla stessa agenzia, in vetta alla classifica delle candidature per la selezione dei Navigator, tappa fondamentale del percorso di applicazione del reddito di cittadinanza, sono attestate le regioni del centro-sud a cominciare da Campania e Sicilia (rispettivamente 13.001 e 11.886 candidati), seguite Lazio (9.304), Puglia (9.191) e Calabria. Tra le singole città, il più alto numero di richieste è arrivato invece da Roma (7.092), e a seguire da Napoli (6.812), Palermo con 3.503, Catania (2.758) e Salerno (2.457).